1 день

Соборы г. Великий Устюг

12:00 Заселение в гостиницу «На Валге». Обед.

Переезд в город Великий Устюг. Осмотр Соборного дворища, рассказ о его храмах, истории Великого Устюга.

Посещение Собора Прокопия Праведного. Второй собор Соборного дворища посвящен святому праведному Прокопию – небесному покровителю Великого Устюга.

Немец по происхождению, он принял Православие и остался навсегда на Руси, избрав один из труднейших и великих подвигов христианского благочестия – юродство Христа ради.

Первый Христа ради юродивый на Руси, прославившийся многочисленными чудесами, важнейшее из которых – спасение Устюга от уничтожения каменной тучей, был причислен к лику святых на Соборе 1547 года.

Посещение Собора Иоанна Устюжского. 29 мая (11 июня) 1494 года в Устюге скончался второй популярный местный юродивый Иоанн, который был похоронен на территории Соборной площади между Успенским и Прокопьевским соборами.

Спустя несколько лет над гробом Иоанна устюжанин Федор Тутыгин построил церковь во имя Происхождения Честного и Животворящего Креста, с приделом посвященным Иоанну (соборным храмом стала с 1683 года). Эта церковь стала третьей святыней соборного комплекса.

Осмотр Набережной Великого Устюга в сопровождении гида – экскурсовода.

Свободное время в городе.

Самостоятельный осмотр центральной части города. Ужин.

