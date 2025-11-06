Вас ждут соборы, связанные с легендарными юродивыми и чудесами, а также экскурсия по живописным набережным и
Программа тура по дням
Соборы г. Великий Устюг
12:00 Заселение в гостиницу «На Валге». Обед.
Переезд в город Великий Устюг. Осмотр Соборного дворища, рассказ о его храмах, истории Великого Устюга.
Посещение Собора Прокопия Праведного. Второй собор Соборного дворища посвящен святому праведному Прокопию – небесному покровителю Великого Устюга.
Немец по происхождению, он принял Православие и остался навсегда на Руси, избрав один из труднейших и великих подвигов христианского благочестия – юродство Христа ради.
Первый Христа ради юродивый на Руси, прославившийся многочисленными чудесами, важнейшее из которых – спасение Устюга от уничтожения каменной тучей, был причислен к лику святых на Соборе 1547 года.
Посещение Собора Иоанна Устюжского. 29 мая (11 июня) 1494 года в Устюге скончался второй популярный местный юродивый Иоанн, который был похоронен на территории Соборной площади между Успенским и Прокопьевским соборами.
Спустя несколько лет над гробом Иоанна устюжанин Федор Тутыгин построил церковь во имя Происхождения Честного и Животворящего Креста, с приделом посвященным Иоанну (соборным храмом стала с 1683 года). Эта церковь стала третьей святыней соборного комплекса.
Осмотр Набережной Великого Устюга в сопровождении гида – экскурсовода.
Свободное время в городе.
Самостоятельный осмотр центральной части города. Ужин.
Музей древнего искусства. Михайло-Архангельский монастырь. Музей природы. Музей новогодней, рождественской игрушки
Завтрак.
Посещение Музея древнерусского искусства. Он находится в церкви Вознесения (1648) – выдающемся памятнике Русского Севера, в котором сохранилось 6 иконостасов XVIII в.
В музее представлена устюжская иконопись XV–XVIII веков, произведения строгановского лицевого шитья, рукописные и старопечатные книги из библиотек устюжских монастырей и церквей.
Доминанты экспозиции – икона «Богоматерь Одигитрия Смоленская» (около 1558), резная сень Царских врат (ХVII в.), храмовая икона Успенского собора Великого Устюга «Успение Богоматери» (1496), поклонный резной белокаменный крест (1625) и плащаница «Положение во гроб» ХV столетия.
Помимо экспозиции посетители музея смогут познакомиться с внутренним убранством храма, побывать во всех его приделах.
Прогулка по территории Смольниковского и Александровского озер в сопровождении гида-экскурсовода.
В старинной части города, возле Александровского и Смольниковского озёр, оборудованы зоны отдыха с беседками и качелями. Берега благоустроены для прогулок. Новые объекты напоминают архитектуру средневековой устюгской крепости Городище начала XVII века.
Обед.
Посещение территории Михайло-Архангельского монастыря. Древнейший из монастырей Великого Устюга. Это наиболее полно сохранившийся монастырский комплекс. Его основные каменные сооружения относятся к середине ХVII века.
Композиционный центр архитектурного ансамбля – монументальный пятиглавый Михайло-Архангельский собор с высокой шатровой колокольней. Справа от него – церковь Введения с трапезной палатой, соединенная с храмом переходами.
Перед главным входом в собор находится живописная Владимирская надвратная церковь. Рядом с ней – миниатюрный храм-«памятник» Церковь Преполовения Пятидесятницы. К северу от собора расположены двухэтажные здания настоятельских (1734–1735), к востоку – братских (1736–1737) келий.
Территория монастыря окружена невысокими каменными стенами со Святыми вратами, к которым примыкают часовни Прокопия и Иоанна Устюжских.
Свободное время в городе.
Выезд из гостиницы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в современном отеле гостиничного комплекса «На Валге».
Стоимость тура на 1 человека составляет:
Взрослый: 15 000 рублей.
Детский (от 4 до 16 лет): 14 000 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «На Валге»
Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
Расстояние от гостиницы «На Валге» до аэропорта Великий Устюг составляет 4,1 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице "На Валге" в номере категории "Стандарт"
- Питание, указанное в программе: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
- Стоимость входных билетов в музеи по программе
- Транспортное обслуживание в рамках программы
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа билеты до г. Великий Устюг и обратно или ж/д билеты до г. Котлас и обратно
- Трансфер из г. Котлас до г. Великий Устюг и обратно
- Личные расходы
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Могут ли быть изменения в программе?
Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа может быть изменена с учетом Ваших пожеланий.
Какие скидки есть в туре?
Стоимость тура для детей (4-16 лет) 14 000 рублей.