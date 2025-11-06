Мои заказы

Великий Устюг - город русских святых

Погрузитесь в волшебную атмосферу Великого Устюга — древнего города с богатой историей и духовными сокровищами.

Вас ждут соборы, связанные с легендарными юродивыми и чудесами, а также экскурсия по живописным набережным и
монастырским комплексам.

Узнаете тайны русской иконописи и древнерусского искусства, погрузившись в атмосферу старинных церквей и музеев. Этот тур — настоящее путешествие в сердце русской духовности и культуры, которое оставит незабываемые впечатления! Заезд возможен в любой день с 1 апреля по 30 сентября 2024 г.

5
3 отзыва
Великий Устюг - город русских святых
Великий Устюг - город русских святых
Великий Устюг - город русских святых
Ближайшие даты:
16
мая18
мая20
мая22
мая24
мая26
мая28
мая

Программа тура по дням

1 день

Соборы г. Великий Устюг

12:00 Заселение в гостиницу «На Валге». Обед.

Переезд в город Великий Устюг. Осмотр Соборного дворища, рассказ о его храмах, истории Великого Устюга.

Посещение Собора Прокопия Праведного. Второй собор Соборного дворища посвящен святому праведному Прокопию – небесному покровителю Великого Устюга.

Немец по происхождению, он принял Православие и остался навсегда на Руси, избрав один из труднейших и великих подвигов христианского благочестия – юродство Христа ради.

Первый Христа ради юродивый на Руси, прославившийся многочисленными чудесами, важнейшее из которых – спасение Устюга от уничтожения каменной тучей, был причислен к лику святых на Соборе 1547 года.

Посещение Собора Иоанна Устюжского. 29 мая (11 июня) 1494 года в Устюге скончался второй популярный местный юродивый Иоанн, который был похоронен на территории Соборной площади между Успенским и Прокопьевским соборами.

Спустя несколько лет над гробом Иоанна устюжанин Федор Тутыгин построил церковь во имя Происхождения Честного и Животворящего Креста, с приделом посвященным Иоанну (соборным храмом стала с 1683 года). Эта церковь стала третьей святыней соборного комплекса.

Осмотр Набережной Великого Устюга в сопровождении гида – экскурсовода.

Свободное время в городе.

Самостоятельный осмотр центральной части города. Ужин.

Соборы г. Великий Устюг

2 день

Музей древнего искусства. Михайло-Архангельский монастырь. Музей природы. Музей новогодней, рождественской игрушки

Завтрак.

Посещение Музея древнерусского искусства. Он находится в церкви Вознесения (1648) – выдающемся памятнике Русского Севера, в котором сохранилось 6 иконостасов XVIII в.

В музее представлена устюжская иконопись XV–XVIII веков, произведения строгановского лицевого шитья, рукописные и старопечатные книги из библиотек устюжских монастырей и церквей.

Доминанты экспозиции – икона «Богоматерь Одигитрия Смоленская» (около 1558), резная сень Царских врат (ХVII в.), храмовая икона Успенского собора Великого Устюга «Успение Богоматери» (1496), поклонный резной белокаменный крест (1625) и плащаница «Положение во гроб» ХV столетия.

Помимо экспозиции посетители музея смогут познакомиться с внутренним убранством храма, побывать во всех его приделах.

Прогулка по территории Смольниковского и Александровского озер в сопровождении гида-экскурсовода.

В старинной части города, возле Александровского и Смольниковского озёр, оборудованы зоны отдыха с беседками и качелями. Берега благоустроены для прогулок. Новые объекты напоминают архитектуру средневековой устюгской крепости Городище начала XVII века.

Обед.

Посещение территории Михайло-Архангельского монастыря. Древнейший из монастырей Великого Устюга. Это наиболее полно сохранившийся монастырский комплекс. Его основные каменные сооружения относятся к середине ХVII века.

Композиционный центр архитектурного ансамбля – монументальный пятиглавый Михайло-Архангельский собор с высокой шатровой колокольней. Справа от него – церковь Введения с трапезной палатой, соединенная с храмом переходами.

Перед главным входом в собор находится живописная Владимирская надвратная церковь. Рядом с ней – миниатюрный храм-«памятник» Церковь Преполовения Пятидесятницы. К северу от собора расположены двухэтажные здания настоятельских (1734–1735), к востоку – братских (1736–1737) келий.

Территория монастыря окружена невысокими каменными стенами со Святыми вратами, к которым примыкают часовни Прокопия и Иоанна Устюжских.

Свободное время в городе.

Выезд из гостиницы.

Музей древнего искусства. Михайло-Архангельский монастырь. Музей природы. Музей новогодней, рождественской игрушки


Проживание

Тур предусматривает проживание в современном отеле гостиничного комплекса «На Валге».

Стоимость тура на 1 человека составляет:

Взрослый: 15 000 рублей.

Детский (от 4 до 16 лет): 14 000 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «На Валге»

1 ночь

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Расстояние от гостиницы «На Валге» до аэропорта Великий Устюг составляет 4,1 км.

Гостиница «На Валге»


Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице "На Валге" в номере категории "Стандарт"
  • Питание, указанное в программе: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
  • Стоимость входных билетов в музеи по программе
  • Транспортное обслуживание в рамках программы
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа билеты до г. Великий Устюг и обратно или ж/д билеты до г. Котлас и обратно
  • Трансфер из г. Котлас до г. Великий Устюг и обратно
  • Личные расходы
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ, посёлок Валга
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Могут ли быть изменения в программе?

Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа может быть изменена с учетом Ваших пожеланий.

Какие скидки есть в туре?

Стоимость тура для детей (4-16 лет) 14 000 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
Татьяна
6 ноя 2025
Ездили отдыхать на осенние каникулы компанией из 5 человек. Отдых прошел на 5 звезд, встретили и отвезли в отель. В отеле кормили много и вкусно, номера чистые, но без изысков.
Группа туристов была небольшой, автобус возил новый, водитель аккуратный и пунктуальный, экскурсовод - Юрий всегда был на связи, отвечал на все вопросы, все отлично организовано 👍. Остались довольны поездкой, будем теперь путешествовать с вами!


Н
Наталья
20 окт 2025
Отлично.
З
Зоя
16 июн 2025
Я была потрясена в хорошем смысле слова, что тур состоялся, несмотря на то, что группа не набралась! Фактически, у меня был индивидуальный тур. Относительно организации тура у меня только одно
замечание: на мой взгляд, размещение в гостинице "На Валге" неудобно с точки зрения логистики; было бы удобнее расселять туристов в самом Великом Устюге, это позволило бы сэкономить время и средства на ежедневные трансферы в город и обратно.



