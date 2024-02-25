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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по городу Великий Устюг
Заселение в Гостиницу «На Валге».
Обед.
Обзорная экскурсия по городу Великий Устюг.
Посещение Собора Прокопия Праведного. Второй собор Соборного дворища посвящен святому праведному Прокопию – небесному покровителю Великого Устюга. Немец по происхождению, он принял Православие и остался навсегда на Руси, избрав один из труднейших и великих подвигов христианского благочестия – юродство Христа ради. Первый Христа ради юродивый на Руси, прославившийся многочисленными чудесами, важнейшее из которых – спасение Устюга от уничтожения каменной тучей, был причислен к лику святых на Соборе 1547 года.
Осмотр Набережной Великого Устюга в сопровождении гида – экскурсовода.
Свободное время в городе.
Самостоятельный осмотр центральной части города.
Ужин.
Начало сплава
6:30 Ранний завтрак в кафе-ресторане гостиницы «На Валге».
7:00 Выезд из Гостиницы к месту сплава: дер. Полдарса Великоустюгского района.
9:00 Старт сплава в дер. Полдарса.
1 этап: дер. Полдарса – Опоки – Фонтан (остановка у фонтана).
Примерно в 70 километрах от города Великий Устюг на правом берегу Сухоны есть деревня Опоки — что на древнерусском языке означает «скалы». Именно эти береговые скалы, высотой до 70 м, и представляют собой удивительное место, настоящее Северное Диво — ОПОКИ. Здесь под натиском реки образовались Сухонские скалы.
На противоположном левом берегу Сухоны, у нежилой деревни Братское, есть еще одно притягательное место — фонтанирующий источник.
Обед на свежем воздухе у Фонтана.
2 этап: Опоки – мыс Бык.
Мыс Бык – удивительное творение природы, одно из украшений сухонского ландшафта. Он расположен на левом берегу Сухоны в месте впадения в неё реки Верхней Ёрги. Считается, что этот мыс напоминает пьющего воду огромного быка.
Тематический ужин: уха, шашлыки, печеная картошка и т. д.
Сауна на плоту. Рыбалка.
Ужин.
Ночевка в палатках на берегу реки Сухона.
Мыс Бык - Великий Устюг
6;00 Отплытие с Мыса Быка.
Сплав до гор. Великий Устюг.
Завтрак, обед по пути следования.
Ориентировочное прибытие в гор. Великий Устюг до 20:00.
Ужин в кафе-ресторане гостиницы «На Валге».
Отъезд
Завтрак.
Свободное время
Выезд из гостиницы.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа может быть изменена с учетом Ваших пожеланий.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «На Валге» в номерах категории «Стандарт» и одну ночь в палатке.
Стоимость тура: 27 500 рублей с человека.
Варианты проживания
На Валге
Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
Расстояние от гостиницы «На Валге» до аэропорта Великий Устюг составляет 4,1 км.
Палатка
Палаточный лагерь около мыса Бык.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах категории «Стандарт»
- Питание по программе: в гостинице и во время маршрута
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Трансфер на экскурсии, к месту сплава в дер. Полдарса
- Стоимость входных билетов на экскурсии
- Услуги гида-экскурсовода
- Организация сплава на плотах в сопровождении инструктора - проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Великий Устюг и обратно
- Личные расходы
- Трансфер Котлас (Ядриха) - Великий Устюг - Котлас (Ядриха)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Комплект одежды для сплава:
- шорты;
- термобельё;
- дождевик;
- головной убор (кепка, бандана, панама);
- солнцезащитные очки;
- перчатки.
Сменный комплект одежды после сплава:
- кроссовки/ботинки;
- резиновые сапоги (по желанию);
- носки;
- нижнее бельё;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- свитер;
- штаны плотные (джинсы);
- куртка тёплая.
Комплект одежды для сна:
- термобелье;
- носки из натуральных материалов;
- шерстяные носки;
- штаны спортивные;
- свитер;
- шапка спортивная (по желанию);
- нижнее белье.
Дополнительно взять на сплав:
- туалетные и банные принадлежности;
- купальник, плавки;
- мазь или спрей от насекомых;
- крем от солнца;
- КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
- предметы личной гигиены;
- фотоаппарат и батарейки к нему;
- личное снаряжение (палатка, подушки, одеяла). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на бесплатно напрокат;
- спальный мешок каждый берет личный, из-за соображений гигиены;
- документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
- личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как можно добраться до Великого Устюга?
В Великий Устюг можно добраться: авиа и ж/д сообщением до гор. Котласа (60 км от В. Устюга).
При необходимости мы предоставляем трансфер из Котласа.