2 день

Начало сплава

6:30 Ранний завтрак в кафе-ресторане гостиницы «На Валге».

7:00 Выезд из Гостиницы к месту сплава: дер. Полдарса Великоустюгского района.

9:00 Старт сплава в дер. Полдарса.

1 этап: дер. Полдарса – Опоки – Фонтан (остановка у фонтана).

Примерно в 70 километрах от города Великий Устюг на правом берегу Сухоны есть деревня Опоки — что на древнерусском языке означает «скалы». Именно эти береговые скалы, высотой до 70 м, и представляют собой удивительное место, настоящее Северное Диво — ОПОКИ. Здесь под натиском реки образовались Сухонские скалы.

На противоположном левом берегу Сухоны, у нежилой деревни Братское, есть еще одно притягательное место — фонтанирующий источник.

Обед на свежем воздухе у Фонтана.

2 этап: Опоки – мыс Бык.

Мыс Бык – удивительное творение природы, одно из украшений сухонского ландшафта. Он расположен на левом берегу Сухоны в месте впадения в неё реки Верхней Ёрги. Считается, что этот мыс напоминает пьющего воду огромного быка.

Тематический ужин: уха, шашлыки, печеная картошка и т. д.

Сауна на плоту. Рыбалка.

Ужин.

Ночевка в палатках на берегу реки Сухона.