Сплав по реке Сухона

Групповой тур в Великом Устюге
5
3 отзыва
Идеально на 4 дня полностью сменить обстановку, уехать в тихое местечко, окунуться в атмосферу спокойствия и познакомиться с городом Великий Устюг. Тур может начинаться с любого дня недели, когда удобно путешественнику.
Сплав по реке Сухона
Сплав по реке Сухона
Сплав по реке Сухона
Ближайшие даты:
18
июл
25
июл
8
авг
15
авг

Что вас ожидает:

Релакс от городской суеты
Релакс от городской суеты
Отдохнете от трудовых будней на реке Сухона
Соборы Великого Устюга
Соборы Великого Устюга
Посетите красивые соборы Прокопия Праведного и Соборного дворища
Ужин на мысе Бык
Ужин на мысе Бык
Мыс Бык – удивительное творение природы, одно из украшений сухонского ландшафта

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу Великий Устюг

Заселение в Гостиницу «На Валге».

Обед.

Обзорная экскурсия по городу Великий Устюг.

Посещение Собора Прокопия Праведного. Второй собор Соборного дворища посвящен святому праведному Прокопию – небесному покровителю Великого Устюга. Немец по происхождению, он принял Православие и остался навсегда на Руси, избрав один из труднейших и великих подвигов христианского благочестия – юродство Христа ради. Первый Христа ради юродивый на Руси, прославившийся многочисленными чудесами, важнейшее из которых – спасение Устюга от уничтожения каменной тучей, был причислен к лику святых на Соборе 1547 года.

Осмотр Набережной Великого Устюга в сопровождении гида – экскурсовода.

Свободное время в городе.

Самостоятельный осмотр центральной части города.

Ужин.

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу Великий УстюгПрибытие. Обзорная экскурсия по городу Великий УстюгПрибытие. Обзорная экскурсия по городу Великий Устюг
2 день

Начало сплава

6:30 Ранний завтрак в кафе-ресторане гостиницы «На Валге».

7:00 Выезд из Гостиницы к месту сплава: дер. Полдарса Великоустюгского района.

9:00 Старт сплава в дер. Полдарса.

1 этап: дер. Полдарса – Опоки – Фонтан (остановка у фонтана).

Примерно в 70 километрах от города Великий Устюг на правом берегу Сухоны есть деревня Опоки — что на древнерусском языке означает «скалы». Именно эти береговые скалы, высотой до 70 м, и представляют собой удивительное место, настоящее Северное Диво — ОПОКИ. Здесь под натиском реки образовались Сухонские скалы.

На противоположном левом берегу Сухоны, у нежилой деревни Братское, есть еще одно притягательное место — фонтанирующий источник.

Обед на свежем воздухе у Фонтана.

2 этап: Опоки – мыс Бык.

Мыс Бык – удивительное творение природы, одно из украшений сухонского ландшафта. Он расположен на левом берегу Сухоны в месте впадения в неё реки Верхней Ёрги. Считается, что этот мыс напоминает пьющего воду огромного быка.

Тематический ужин: уха, шашлыки, печеная картошка и т. д.

Сауна на плоту. Рыбалка.

Ужин.

Ночевка в палатках на берегу реки Сухона.

Начало сплаваНачало сплаваНачало сплаваНачало сплаваНачало сплаваНачало сплава
3 день

Мыс Бык - Великий Устюг

6;00 Отплытие с Мыса Быка.

Сплав до гор. Великий Устюг.

Завтрак, обед по пути следования.

Ориентировочное прибытие в гор. Великий Устюг до 20:00.

Ужин в кафе-ресторане гостиницы «На Валге».

Мыс Бык - Великий Устюг
4 день

Отъезд

Завтрак.

Свободное время

Выезд из гостиницы.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа может быть изменена с учетом Ваших пожеланий.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «На Валге» в номерах категории «Стандарт» и одну ночь в палатке.

Стоимость тура: 27 500 рублей с человека.

Варианты проживания

На Валге

2 ночи

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Расстояние от гостиницы «На Валге» до аэропорта Великий Устюг составляет 4,1 км.

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Палатка

1 ночь

Палаточный лагерь около мыса Бык.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах категории «Стандарт»
  • Питание по программе: в гостинице и во время маршрута
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Трансфер на экскурсии, к месту сплава в дер. Полдарса
  • Стоимость входных билетов на экскурсии
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Организация сплава на плотах в сопровождении инструктора - проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Великий Устюг и обратно
  • Личные расходы
  • Трансфер Котлас (Ядриха) - Великий Устюг - Котлас (Ядриха)
Место начала и завершения?
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ, посёлок Валга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • шорты;
  • термобельё;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение (палатка, подушки, одеяла). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на бесплатно напрокат;
  • спальный мешок каждый берет личный, из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как можно добраться до Великого Устюга?

В Великий Устюг можно добраться: авиа и ж/д сообщением до гор. Котласа (60 км от В. Устюга).

При необходимости мы предоставляем трансфер из Котласа.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
25 фев 2024
Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
А
18 янв 2024
Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.
О
17 янв 2024
Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле - придраться не к чему! Самое главное - теплое, душевное отношение сопровождающего гида, Алёны, и радушное гостеприимство самого города и Вотчины Деда Мороза. Наша поездка обошлась без накладок, все по времени, организация очень ненавязчивая и размеренная! Описать Вотчину и самого Деда Мороза невозможно, необходимо приехать и почувствовать эту сказку! Я с огромным удовольствием рекомендую поездку с Большой Страной! Спасибо за то, что продлили нашу новогоднюю сказку!
Хочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание,Хочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание,Хочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание,

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

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