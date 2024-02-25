Н Надежда Сплав по реке Сухона Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!

К Кирилл Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг Тур хороший и интересный. Увидеть Дедушку Мороза и оказаться в сказке. Ребёнку и нам понравилось

А Алексей Сплав по реке Сухона Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.

Д Диденко Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг читать дальше Немного напрягало большое количество людей и скученность при посещении кафе в котором мы кушали, но с учётом каникул это можно понять. Еда была не ресторанная, конечно, но вполне приемлемая и голодным никто не остался. Организаторы откликались на любые возникающие вопросы и решали их. В целом осталось очень приятное впечатление от поездки. Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь.

О Олеся Сплав по реке Сухона читать дальше придраться не к чему! Самое главное - теплое, душевное отношение сопровождающего гида, Алёны, и радушное гостеприимство самого города и Вотчины Деда Мороза. Наша поездка обошлась без накладок, все по времени, организация очень ненавязчивая и размеренная! Описать Вотчину и самого Деда Мороза невозможно, необходимо приехать и почувствовать эту сказку! Я с огромным удовольствием рекомендую поездку с Большой Страной! Спасибо за то, что продлили нашу новогоднюю сказку! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле -

Н Наталья Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг читать дальше нарисовать, поиграть в старинные игры. Прикоснуться к народному творчеству. Организовано все на "пятерку" - трансфер, питание, экскурсии и мастер-классы. Даже сильный мороз в 35 градусов не подпортил впечатлений, а добавил. Спасибо всем организаторам и исполнителям зимней сказки! Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая благодарность за возможность смастерить,

И Ирина Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в Устюге выше всех похвал! Это была незабываемая волшебная сказка!

Н Наталья Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг Тур был очень интересен и познавателен, узнали много нового

Т Татьяна Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг Добрый день, нам все очень понравилось, экскурсовод Светлана-замечательная, тактичная, с ней было комфортно и интересно! Очень понравилась гостиница Двина! Единственное-сама новогодняя ночь, было очень холодно и нужно нам было выбрать сам Новый год в ресторане, дети замерзли