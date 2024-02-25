Экскурсионные туры на 4 дня в Великом Устюге

Найдено 5 туров в категории «4-дневные туры» в Великом Устюге, цены от 22 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сплав по реке Сухона
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сплав по реке Сухона
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
18 июля в 10:00
25 июля в 10:00
27 500 за человека
Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг
Начало: Архангельская область, Няндома
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
36 500 за человека
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 34 900 за человека
Паломничество к Великоустюгским святым
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Паломничество к Великоустюгским святым
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
22 800 за человека
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Начало: Северная железная дорога, станция Котлас
29 дек в 10:00
от 22 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    25 февраля 2024
    Сплав по реке Сухона
    Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
    Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
  • К
    Кирилл
    14 февраля 2024
    Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
    Тур хороший и интересный. Увидеть Дедушку Мороза и оказаться в сказке. Ребёнку и нам понравилось
  • А
    Алексей
    18 января 2024
    Сплав по реке Сухона
    Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.
  • Д
    Диденко
    18 января 2024
    Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг
    Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь.
    читать дальше

    Немного напрягало большое количество людей и скученность при посещении кафе в котором мы кушали, но с учётом каникул это можно понять. Еда была не ресторанная, конечно, но вполне приемлемая и голодным никто не остался. Организаторы откликались на любые возникающие вопросы и решали их. В целом осталось очень приятное впечатление от поездки.

  • О
    Олеся
    17 января 2024
    Сплав по реке Сухона
    Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле -
    читать дальше

    придраться не к чему! Самое главное - теплое, душевное отношение сопровождающего гида, Алёны, и радушное гостеприимство самого города и Вотчины Деда Мороза. Наша поездка обошлась без накладок, все по времени, организация очень ненавязчивая и размеренная! Описать Вотчину и самого Деда Мороза невозможно, необходимо приехать и почувствовать эту сказку! Я с огромным удовольствием рекомендую поездку с Большой Страной! Спасибо за то, что продлили нашу новогоднюю сказку!

    Хочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питаниеХочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питаниеХочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание
  • Н
    Наталья
    17 января 2024
    Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг
    Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая благодарность за возможность смастерить,
    читать дальше

    нарисовать, поиграть в старинные игры. Прикоснуться к народному творчеству. Организовано все на "пятерку" - трансфер, питание, экскурсии и мастер-классы. Даже сильный мороз в 35 градусов не подпортил впечатлений, а добавил. Спасибо всем организаторам и исполнителям зимней сказки!

    Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. ОсобаяСамое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. ОсобаяСамое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая
  • И
    Ирина
    17 января 2024
    Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг
    Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в Устюге выше всех похвал! Это была незабываемая волшебная сказка!
    Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в
  • Н
    Наталья
    16 января 2024
    Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
    Тур был очень интересен и познавателен, узнали много нового
    Тур был очень интересен и познавателен, узнали много новогоТур был очень интересен и познавателен, узнали много новогоТур был очень интересен и познавателен, узнали много новогоТур был очень интересен и познавателен, узнали много новогоТур был очень интересен и познавателен, узнали много новогоТур был очень интересен и познавателен, узнали много новогоТур был очень интересен и познавателен, узнали много нового
  • Т
    Татьяна
    11 января 2024
    Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
    Добрый день, нам все очень понравилось, экскурсовод Светлана-замечательная, тактичная, с ней было комфортно и интересно! Очень понравилась гостиница Двина! Единственное-сама новогодняя ночь, было очень холодно и нужно нам было выбрать сам Новый год в ресторане, дети замерзли
  • Е
    Елена
    9 января 2024
    Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
    Тур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На Вотчине деда мороза, температура воздуха
    читать дальше

    была - 37, немного подмерзли. Грелись в основном в кафе и в гостинице на вотчине. Торговые ряды все на улице. Хотелось бы побольше пунктов обогрева. И мое пожелание, организовать торговые точки в теплых, комфортных условиях, а не на улице.

    Тур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На Вотчине

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «4-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Великом Устюге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Сплав по реке Сухона
  2. Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг
  3. Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
  4. Паломничество к Великоустюгским святым
  5. Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Сколько стоит тур в Великом Устюге в июне 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "4-дневные туры" можно забронировать 5 авторских туров от 22 600 до 36 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Великом Устюге на 2024 год по теме «4-дневные туры», 15 ⭐ отзывов, цены от 22600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам