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Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
18 июля в 10:00
25 июля в 10:00
27 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг
Начало: Архангельская область, Няндома
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
36 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Паломничество к Великоустюгским святым
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
22 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Начало: Северная железная дорога, станция Котлас
29 дек в 10:00
от 22 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда25 февраля 2024Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
- ККирилл14 февраля 2024Тур хороший и интересный. Увидеть Дедушку Мороза и оказаться в сказке. Ребёнку и нам понравилось
- ААлексей18 января 2024Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.
- ДДиденко18 января 2024Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь.
- ООлеся17 января 2024Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле -
- ННаталья17 января 2024Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая благодарность за возможность смастерить,
- ИИрина17 января 2024Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в Устюге выше всех похвал! Это была незабываемая волшебная сказка!
- ННаталья16 января 2024Тур был очень интересен и познавателен, узнали много нового
- ТТатьяна11 января 2024Добрый день, нам все очень понравилось, экскурсовод Светлана-замечательная, тактичная, с ней было комфортно и интересно! Очень понравилась гостиница Двина! Единственное-сама новогодняя ночь, было очень холодно и нужно нам было выбрать сам Новый год в ресторане, дети замерзли
- ЕЕлена9 января 2024Тур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На Вотчине деда мороза, температура воздуха
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «4-дневные туры»
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