Двухдневные экскурсионные туры Великого Устюга

Найдено 4 тура в категории «2-дневные туры» в Великом Устюге, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сольвычегодск и Великий Устюг
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Групповой тур в Сольвычегодск и Великий Устюг: погружение в историю Русского Севера
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, изучая архитектурные памятники и уникальные ремесла Великого Устюга и Сольвычегодска
Начало: Архангельская область, Котлас
15 июня в 10:00
6 июля в 10:00
21 500 за человека
Путешествие в сказку. Выходные в Великом Устюге
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Путешествие в сказку. Выходные в Великом Устюге
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
12 500 за человека
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
9 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
от 20 700 за человека
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
Начало: Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 15 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    25 февраля 2024
    Путешествие в сказку. Выходные в Великом Устюге
    Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
    Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
  • А
    Алексей
    18 января 2024
    Путешествие в сказку. Выходные в Великом Устюге
    Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.
  • А
    Алексей
    18 января 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
    Сам тур понравился, Великий Устюг тоже замечательный город, температура была бодрая около -38*С, скучать некогда было:) пришлось на месте купить
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    валенки. Из минусов незначительных могу сказать, что сам поезд был обычный, хотя назывался "Мороз экспресс", ожидали чего-то новогоднего, при том, что вагоны были чистые, с биотуалетом и душем. Питание в гостишках было простенькое, макарохи с котлеткой, как в садике в детстве:) а мы-то уже народ избалованный шведскими столами и лобби-барами:) сервис в гостинице средненький, хотя чего хотеть от двух звёзд, в принципе в гостинице только ночуешь, сами люди приветливые, простые. Для того, чтобы спокойно пройти по всем экскурсиям в пик сезона, однозначно нужно приобретать тур и ехать на пару дней. С нами в купе ехали обратно люди, которые никуда не могли попасть, поскольку все билеты были выкуплены турагентствами, съездили, толком ничего не увидев. По большому счёту мы съездили к деду Морозу один раз из Краснодарского края и в принципе оно того стоило, не смотря на расстояние (ехали в Устюг из Москвы). Для детей и родителей воспоминания однозначно приятные.

  • Д
    Диденко
    18 января 2024
    Сольвычегодск и Великий Устюг
    Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь.
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    Немного напрягало большое количество людей и скученность при посещении кафе в котором мы кушали, но с учётом каникул это можно понять. Еда была не ресторанная, конечно, но вполне приемлемая и голодным никто не остался. Организаторы откликались на любые возникающие вопросы и решали их. В целом осталось очень приятное впечатление от поездки.

  • О
    Олеся
    17 января 2024
    Путешествие в сказку. Выходные в Великом Устюге
    Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле -
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    придраться не к чему! Самое главное - теплое, душевное отношение сопровождающего гида, Алёны, и радушное гостеприимство самого города и Вотчины Деда Мороза. Наша поездка обошлась без накладок, все по времени, организация очень ненавязчивая и размеренная! Описать Вотчину и самого Деда Мороза невозможно, необходимо приехать и почувствовать эту сказку! Я с огромным удовольствием рекомендую поездку с Большой Страной! Спасибо за то, что продлили нашу новогоднюю сказку!

    Хочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питаниеХочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питаниеХочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание
  • Н
    Наталья
    17 января 2024
    Сольвычегодск и Великий Устюг
    Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая благодарность за возможность смастерить,
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    нарисовать, поиграть в старинные игры. Прикоснуться к народному творчеству. Организовано все на "пятерку" - трансфер, питание, экскурсии и мастер-классы. Даже сильный мороз в 35 градусов не подпортил впечатлений, а добавил. Спасибо всем организаторам и исполнителям зимней сказки!

    Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. ОсобаяСамое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. ОсобаяСамое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая
  • И
    Ирина
    17 января 2024
    Сольвычегодск и Великий Устюг
    Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в Устюге выше всех похвал! Это была незабываемая волшебная сказка!
    Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в
  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
    Всё понравилось, спасибо за подарок - катание на лошадях, ребёнок в восторге. Правда всё испортил мороз, на наш тур пришлись самые большие морозы.
  • А
    Анна
    14 января 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
    Все понравилось, кроме погоды, было холодно - но это уже вне зоны нашего контроля)). Встретили на ЖД, у нас был индивидуальный
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    трансфер, сам отель тоже хороший, номер шикарный, двухкомнатный, питание - прекрасное, вкусно, даже на Вотчине - у нас был горячий обед в столовой, у многих других групп видела только перекус на улице с чаем. Группа была небольшая, 13 человек и это плюс, так как нигде долго никого не ждали.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «2-дневные туры»

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  3. Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
  4. В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
Сколько стоит тур в Великом Устюге в июне 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "2-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 12 500 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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