1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Групповой тур в Сольвычегодск и Великий Устюг: погружение в историю Русского Севера
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, изучая архитектурные памятники и уникальные ремесла Великого Устюга и Сольвычегодска
Начало: Архангельская область, Котлас
15 июня в 10:00
6 июля в 10:00
21 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие в сказку. Выходные в Великом Устюге
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
12 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
9 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
от 20 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
Начало: Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 15 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда25 февраля 2024Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
- ААлексей18 января 2024Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.
- ААлексей18 января 2024Сам тур понравился, Великий Устюг тоже замечательный город, температура была бодрая около -38*С, скучать некогда было:) пришлось на месте купить
- ДДиденко18 января 2024Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь.
- ООлеся17 января 2024Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле -
- ННаталья17 января 2024Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая благодарность за возможность смастерить,
- ИИрина17 января 2024Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в Устюге выше всех похвал! Это была незабываемая волшебная сказка!
- ТТатьяна15 января 2024Всё понравилось, спасибо за подарок - катание на лошадях, ребёнок в восторге. Правда всё испортил мороз, на наш тур пришлись самые большие морозы.
- ААнна14 января 2024Все понравилось, кроме погоды, было холодно - но это уже вне зоны нашего контроля)). Встретили на ЖД, у нас был индивидуальный
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «2-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Великом Устюге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Великом Устюге в июне 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "2-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 12 500 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Великом Устюге на 2024 год по теме «2-дневные туры», 12 ⭐ отзывов, цены от 12500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август