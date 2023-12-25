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это путешествие. И за то, что я уже третий раз за этот год выезжаю с вами в разные части нашей страны.

В этой поездке хочется отметить наполненность программы. Сначала, когда смотрели, думала, что будет перебор. И что снова совсем нет свободного времени для прогулок. Но по прибытии в город мы поняли, что если бы не насыщенность программы, то делать в Великом Устюге практически нечего. Темнеет рано. Развлечений помимо тех, что в программе, практически нет. Поэтому в этот раз благодарю от души за то, что продумали все практически до мелочей. Нам понравилось все! Даже музей истории города, в которых обычно откровенно скучаешь. Но хочется ответить то, что все работники музеев и выставок высокопрофессиональные люди. Очень творческие и душевные. Прямо, чувствуется тепло и доброта в окружении таких людей.

В местах скопления большого количества людей, максимально комфортно организовано сопровождение групп в порядке очередности. И не приходится толкаться или долго ждать. Даже в Вотчине Деда Мороза, где явно были толпы детей, мы нигде долго не ждали и ни с кем не толпились в очереди. Кстати, особенно хочется отметить и поблагодарить кузнеца за его мастер-класс. Смотрели с открытыми ртами даже взрослые!

Интерьеры музеев, вотчин, городских резиденций и почты Дедушки Мороза наполнены каким-то волшебством, которое ощущается даже взрослыми. Мне, как маме, было не менее интересно и познавательно, чем детям. Не говоря уже о кладезе новой информации, которую мы получили в разных экспозициях.

Очень тепло и душевно приняли нас и в гостевом доме по Энгельса, 81. Хозяин заботливо переживал о том, чтобы мы не ушли голодными. Предлагал варенье из морошки и грибы. Спрашивал о том, что нам еще можно предложить, чтобы сделать проживание более комфортным.

Самой большой сложностью в Великом Устюге для нас было где-то поужинать. Ресторанов и столовых мало. Забронировать их на ужин день в день практически невозможно. И мы, честно говоря, в один из дней с трудом нашли место ужина. И то, через минут 25-30 нас попросили покинуть заведение, потому что там ожидали организованную группу на ужин. Поэтому то, что продуманы завтраки и обеды - это огромный плюс этой поездки. Думаю, что можно было бы продумать и ужины. Потому что поесть реально негде, даже при желании и возможности хорошо оплатить свой ужин. Кстати, все члены нашей группы отметили, что еда была вкусная и сытная. Поэтому от всех большая благодарность за этот учтенный момент.

Мы с детьми наполнились новогодним настроением и получили свою огромную порцию волшебства! И все хором говорим вам «ОГРОМНОЕ СПАСИБО»!