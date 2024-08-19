Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Великому Устюгу. Городская резиденция Деда Мороза. Почта Деда Мороза
Встреча гостей: ж/д станция Котлас Южный, ж/д станция в Великом Устюге, аэропорт в Великом Устюге.
Переезд в город Великий Устюг.
Размещение в гостинице «На Валге» 3*.
Обед в кафе гостиничного комплекса «На Валге».
Обзорная экскурсия по городу Великому Устюгу.
Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты древнего зодчества.
Посетим сувенирные лавки, где вы можете с удовольствием приобрести памятные подарки, изготовленные для вас Великоустюгскими мастерами.
Посещение Городской резиденции Деда Мороза.
Городская резиденция – это городское представительство Деда Мороза, которое расположено в самом центре города Великий Устюг, в купеческом особняке. Только здесь в реальном времени соединяется прошлое и настоящее.
Стать проводником по временным залам резиденции Дед Мороз поручил своей верной помощнице – Хранительнице времени.
На пути времен вы сможете узнать историю праздника Нового года, кто же такой Дед Мороз, почему Великий Устюг называют его родиной и кто его сказочные друзья, которые помогают сказку сделать былью, а быль да обыденность сказкой. А также увидите удивительные сказочные предметы с помощью которых Дед Мороз творит волшебство.
Посещение почты Деда Мороза.
Каждый год, начиная с 1998, сотни тысяч детских посланий с поздравлениями и пожеланиями отправляются по почте к Деду Морозу в Великий Устюг.
Для того чтобы каждое письмо было прочитано и не осталось без внимания, ему помогают специальные помощники.
Здесь все конверты и открытки сортируются, раскладываются по полочкам, а затем на них в сказочной канцелярии подготавливаются ответы с печатью волшебного дедушки.
Свободное время в городе.
Ужин в кафе гостиничного комплекса «На Валге».
Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы
Завтрак в кафе гостиничного комплекса «На Валге».
Переезд на Вотчину Деда Мороза.
В экскурсионной программе по владениям сказочного волшебника Вас проведут по тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.
Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите как живет Зимний Волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память.
Обед в кафе на Вотчине Деда Мороза.
Также Вы с удовольствием окунетесь в мир игр и развлечений:
- посетите Ледник Деда Мороза;
- поучаствуете в мастер-классе.
Свободное время на Вотчине.
Ужин в кафе гостиничного комплекса «На Валге».
Музей завода Северная Чернь. Музей новогодней и рождественской игрушки. Игровая программа в Русской избе
Завтрак в кафе гостиничного комплекса «На Валге».
Посещение Музея новогодней и рождественской игрушки.
Экспозиция музея знакомит с историей рождественских и новогодних игрушек в России и представляет почти 3000 ёлочных украшений с начала XX века до сегодняшнего дня.
На ёлочках, которые кружатся в витринах, дореволюционные персонажи, советские полярники и космонавты, циркачи и спортсмены, дирижабли и станции метро, китайские фонарики и дворцовые люстры, герои народных сказок и литературных произведений и многое, многое другое, напоминающее о самых ярких событиях из истории СССР.
Свободное время в городе.
Обед в кафе гостиничного комплекса «На Валге».
Посещение Музея завода Северная Чернь.
При посещении интерактивной экскурсии «Знакомство с Северной чернью» есть возможность познакомиться с историей возникновения и развития промысла, узнать этапы производства, понаблюдать за работой мастера-гравера, который, как и три века назад, искусно владея инструментом-штихелем, вручную вырезает традиционный для промысла узор на изделии.
В экспозиции демонстрационного зала представлены уникальные изделия старых мастеров, современные изделия завода, в том числе, уникальные изделия, выполненные в единичном экземпляре.
Участие в интерактивной игровой программе в Русской избе.
Есть в граде сказочном, изба одна, любой, кто в ней побывает, обязательно туда еще не раз вернется, а знаете почему?
Ведь привечает там гостей добродушная хозяйка. Столько всего она поведает вам о быте русском, о традициях наших северных, а игр знает сколько – не счесть, повеселитесь вы с ней от души, напляшетесь, напоетесь.
Ужин в кафе гостиничного комплекса «На Валге».
Конная усадьба «Барсуково». Дом Моды Деда Мороза. Музей истории и культуры Великого Устюга. Отъезд
Завтрак в кафе гостиничного комплекса «На Валге».
Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Осмотр Дымковской стороны Великого Устюга.
Переезд в конную усадьбу «Барсуково».
Вы получите огромные положительные эмоции от общения с лошадями, поучаствуете в мастер-классе по запряжке экипажа. Программой предусмотрено катание в конном экипаже.
Обед в кафе гостиничного комплекса «На Валге».
Посещение Дома Моды Деда Мороза.
Один из самых интересных туристических объектов Великого Устюга располагается в самом центре города – это Дом Моды Деда Мороза с настоящей швейной мастерской, где на глазах гостей мастерицы-рукодельницы создают уникальные наряды для Зимнего Волшебника и его сказочной свиты.
Путешествуя по Модному Дому, дети и взрослые сами становятся героями «Нарядной сказки» Деда Мороза, посещают швейную мастерскую, выставочные залы с коллекциями эксклюзивных костюмов и авторских народных кукол, занимательные мастер-классы по изготовлению сувениров своими руками, и, самое главное, участвуют в модном дефиле помощников Дедушки Мороза.
Посещение Музея истории и культуры Великого Устюга.
Экспозиция музея посвящена истории и культуре Великого Устюга XII–ХХ веков. Археологические находки, предметы вооружения XII–XVI вв. и другие материалы свидетельствуют о раннем периоде истории города, об участии устюжан в создании единого русского государства. В залах представлены подлинные предметы из коллекций музея, отражающие вклад устюжан в освоение Сибири и территорий Русской Америки, в развитие торговли со странами Западной Европы и Китаем.
Свободное время (посещение магазинов и сувенирных лавок).
Ужин в кафе гостиничного комплекса «На Валге».
Трансферна вокзал к поездам вечернего отправления.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в 3* гостинице «На Валге».
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Возраст
|Стоимость
|Взрослый
|39 000
|Ребенок (3–16 лет)
|37 000
Варианты проживания
Гостиница «На Валге»
Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в поселке Валга (Великий Устюг). В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 4 дня/3 ночи
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 4 обеда, 4 ужина)
- Трансфер на экскурсии и объекты показа
- Встреча и трансфер: ж/д станция Котлас Южный - город Великий Устюг гостиница - ж/д станция Котлас Южныйж/д вокзал город Великий Устюг - гостиница - ж/д вокзал город Великий Устюгаэропорт город Великий Устюг - гостиница - аэропорт город Великий Устюг
- Ж/д станция Котлас Южный - город Великий Устюг гостиница - ж/д станция Котлас Южный
- Ж/д вокзал город Великий Устюг - гостиница - ж/д вокзал город Великий Устюг
- Аэропорт город Великий Устюг - гостиница - аэропорт город Великий Устюг
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты на объекты показа (указанные в программе) и на Вотчину
- Сладкий подарок детям
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
- Дополнительные мероприятия на Вотчине
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Программа окончательная или могут быть изменения?
Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа также может быть изменена с учетом ваших пожеланий.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В первую очередь хочется поблагодарить коллектив гостиничного комплекса "На Валге" за внимательное отношение, вкусную кухню, приветливое обслуживание. Особенно отметим Ирину Викторовну - главную по СПА- процедурам за профессиональный массаж