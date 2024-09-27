2 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза

Завтрак в поезде.

07:49 Прибытие туристического поезда в г. Великий Устюг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Автобусно-пешеходная экскурсия по центральной части города.

Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники северорусского зодчества: Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.

Мастер-класс по изготовлению сувениров.

Местные умельцы откроют вам секреты мастерства, научат создавать красивейшие предметы при помощи самых простых материалов.

А изготовленные своими руками вещи еще долго будут напоминать вам о Великоустюгской земле.

Вертепное представление «Звезды Рождественской сияние» расскажет о традиции празднования Рождества и Нового года, приоткроет тайну рождения Христа, научит накрывать рождественский стол и украшать рождественскую елку.

Обед в кафе города.

Программа в Вотчине Деда Мороза.

Путешествие по волшебной тропе сказок, на которой встречаются чудеса, и герои русских народных сказок предлагают забавы и веселье!

В самом центре Вотчины возвышается Дом Деда Мороза.

Построен он из дерева, два этажа и 12 волшебных комнат, ни одна на другую не похожа.

В путешествие по Дому Деда Мороза гости отправятся со сказочными помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах.

Интерактивная программа в Доме Деда Мороза, по завершении которой, помощники Деда Мороза вручат каждому свидетельство о пребывании в Великом Устюге и сладкий подарок!

Трансфер в Великий Устюг.

Ужин в кафе города.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Трансфер на ж/д вокзал г. Великий Устюг.

21:00 Отправление туристического поезда в г. Москву.