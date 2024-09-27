Вы сможете посетить его Вотчину и Терем, пройти по волшебной Тропе
Программа тура по дням
Отправление на туристическом поезде
Программа предварительная. Перечень локаций может измениться после утверждения расписания поезда.
12:15 Отправление туристического поезда с Ярославского вокзала г. Москвы.
Ночь в поезде.
Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза
Завтрак в поезде.
07:49 Прибытие туристического поезда в г. Великий Устюг.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Автобусно-пешеходная экскурсия по центральной части города.
Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники северорусского зодчества: Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.
Мастер-класс по изготовлению сувениров.
Местные умельцы откроют вам секреты мастерства, научат создавать красивейшие предметы при помощи самых простых материалов.
А изготовленные своими руками вещи еще долго будут напоминать вам о Великоустюгской земле.
Вертепное представление «Звезды Рождественской сияние» расскажет о традиции празднования Рождества и Нового года, приоткроет тайну рождения Христа, научит накрывать рождественский стол и украшать рождественскую елку.
Обед в кафе города.
Программа в Вотчине Деда Мороза.
Путешествие по волшебной тропе сказок, на которой встречаются чудеса, и герои русских народных сказок предлагают забавы и веселье!
В самом центре Вотчины возвышается Дом Деда Мороза.
Построен он из дерева, два этажа и 12 волшебных комнат, ни одна на другую не похожа.
В путешествие по Дому Деда Мороза гости отправятся со сказочными помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах.
Интерактивная программа в Доме Деда Мороза, по завершении которой, помощники Деда Мороза вручат каждому свидетельство о пребывании в Великом Устюге и сладкий подарок!
Трансфер в Великий Устюг.
Ужин в кафе города.
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Трансфер на ж/д вокзал г. Великий Устюг.
21:00 Отправление туристического поезда в г. Москву.
Прибытие в Москву
Завтрак в поезде.
16:33 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Стоимость на 1 человека на заезд: 23.12.2024 / 25.12.2024 / 27.12.2024 / 29.12.2024
|Категория
|Четырехместное купе
|СВ
СВ
Одноместное размещение
|Для взрослого
|43 110
|60 930
|105 900
|Для детей до 9 лет включительно
|41 770
|59 600
|-
|Для детей до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места)
|16 000
|16 000
|-
Стоимость на 1 человека на заезд: 02.01.2025 / 04.01.2025 / 06.01.2025:
|Категория
|Четырехместное купе
|СВ
СВ
Одноместное размещение
|Для взрослого
|44 820
|62 650
|107 900
|Для детей до 9 лет включительно (с местом)
|43 290
|61 100
|-
|Для детей до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)
|16 000
|16 000
|-
Подселение в купе смешанное (не отдельно женские и мужские).
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны СВ и купейные вагоны.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Великий Устюг - Москва
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе
- Входные билеты в экскурсионные объекты
- Сладкий подарок и грамота поверенного Деда Мороза с вручением - для детей и школьников до 18 лет включительно в Великом Устюге
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Выкуп одного дополнительного места в купе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.