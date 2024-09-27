Мороз-Экспресс. Железнодорожный круиз в Великий Устюг

Приглашаем сесть на поезд и поехать прямиком в сказку — в древний город Великий Устюг, официально провозглашенный родиной Деда Мороза.

Вы сможете посетить его Вотчину и Терем, пройти по волшебной Тропе
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сказок, побывать в Зоосаде, Кузнице и Ледяной комнате, покататься с Русских горок и принять участие во многих других развлечениях.

А еще погулять по старинным улицам Великого Устюга, заглянуть на Почту Деда Мороза, в Модный дом или Городскую резиденцию зимнего волшебника, попробовать блюда северной кухни и приобрести сувениры.

5
3 отзыва
Мороз-Экспресс. Железнодорожный круиз в Великий Устюг
Мороз-Экспресс. Железнодорожный круиз в Великий Устюг
Мороз-Экспресс. Железнодорожный круиз в Великий Устюг
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление на туристическом поезде

Программа предварительная. Перечень локаций может измениться после утверждения расписания поезда.

12:15 Отправление туристического поезда с Ярославского вокзала г. Москвы.

Ночь в поезде.

Отправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поезде
2 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза

Завтрак в поезде.

07:49 Прибытие туристического поезда в г. Великий Устюг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Автобусно-пешеходная экскурсия по центральной части города.

Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники северорусского зодчества: Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.

Мастер-класс по изготовлению сувениров.

Местные умельцы откроют вам секреты мастерства, научат создавать красивейшие предметы при помощи самых простых материалов.

А изготовленные своими руками вещи еще долго будут напоминать вам о Великоустюгской земле.

Вертепное представление «Звезды Рождественской сияние» расскажет о традиции празднования Рождества и Нового года, приоткроет тайну рождения Христа, научит накрывать рождественский стол и украшать рождественскую елку.

Обед в кафе города.

Программа в Вотчине Деда Мороза.

Путешествие по волшебной тропе сказок, на которой встречаются чудеса, и герои русских народных сказок предлагают забавы и веселье!

В самом центре Вотчины возвышается Дом Деда Мороза.

Построен он из дерева, два этажа и 12 волшебных комнат, ни одна на другую не похожа.

В путешествие по Дому Деда Мороза гости отправятся со сказочными помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах.

Интерактивная программа в Доме Деда Мороза, по завершении которой, помощники Деда Мороза вручат каждому свидетельство о пребывании в Великом Устюге и сладкий подарок!

Трансфер в Великий Устюг.

Ужин в кафе города.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Трансфер на ж/д вокзал г. Великий Устюг.

21:00 Отправление туристического поезда в г. Москву.

Великий Устюг. Вотчина Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда Мороза
3 день

Прибытие в Москву

Завтрак в поезде.

16:33 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость на 1 человека на заезд: 23.12.2024 / 25.12.2024 / 27.12.2024 / 29.12.2024

КатегорияЧетырехместное купеСВ

СВ

Одноместное размещение

Для взрослого43 11060 930105 900
Для детей до 9 лет включительно41 77059 600-
Для детей до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места)16 00016 000-

Стоимость на 1 человека на заезд: 02.01.2025 / 04.01.2025 / 06.01.2025:

КатегорияЧетырехместное купеСВ

СВ

Одноместное размещение

Для взрослого44 82062 650107 900
Для детей до 9 лет включительно (с местом)43 29061 100-
Для детей до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)16 00016 000-

Подселение в купе смешанное (не отдельно женские и мужские).

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны СВ и купейные вагоны.

СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Великий Устюг - Москва
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Входные билеты в экскурсионные объекты
  • Сладкий подарок и грамота поверенного Деда Мороза с вручением - для детей и школьников до 18 лет включительно в Великом Устюге
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Выкуп одного дополнительного места в купе
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
27 сен 2024
Мне тур понравился.
Т
26 сен 2024
Очень жаль, что большинство интересных экскурсий организуется из Москвы. Отмечу также, что менеджеры Б. Страны, в основном Мария Бударина, были всегда с нами на связи с момента подачи заявки.
Очень жаль, что большинство интересных экскурсий организуется из Москвы. Отмечу также, что менеджеры Б. Страны, вОчень жаль, что большинство интересных экскурсий организуется из Москвы. Отмечу также, что менеджеры Б. Страны, вОчень жаль, что большинство интересных экскурсий организуется из Москвы. Отмечу также, что менеджеры Б. Страны, вОчень жаль, что большинство интересных экскурсий организуется из Москвы. Отмечу также, что менеджеры Б. Страны, вОчень жаль, что большинство интересных экскурсий организуется из Москвы. Отмечу также, что менеджеры Б. Страны, вОчень жаль, что большинство интересных экскурсий организуется из Москвы. Отмечу также, что менеджеры Б. Страны, в
Л
25 сен 2024
Слов не хватает рассказать, как все было хорошо. Мы полны впечатлений. Мы отдохнули душой и телом, узнали много нового и интересного. Не зря поется "Долго будет Карелия снится… " Все
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так и есть. Замечательная поездка, превосходная организация. Мы чувствовали себя VIP персонами!
Фото не прикладываю, т. к. таких квалифицированных фоток, которые есть на сайтах и рекламных проспектах нам не сделать, а хуже желать не стоит: так можно и не заслуженно обидеть организаторов:)

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

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