Выходные в вотчине Деда Мороза с зимними забавами, чаепитием и фотосессией
Обхитрить Бабу Ягу, побывать в тереме волшебника, получить снимки с семьёй на память
Начало: Великий Устюг, вотчина Деда Мороза, 11:30. Также м...
22 дек в 11:30
73 750 ₽ за человека
В гости к Дедушке Морозу: семейный тур с фотографом в Великий Устюг
Пожить в тереме, порезвиться на студёном воздухе, выпить чая с Бабой Ягой и забрать кадры на память
Начало: Великий Устюг, вотчина Деда Мороза, 11:30. Также м...
20 дек в 11:30
91 800 ₽ за человека
-
5%
Каникулы на родине Деда Мороза. Тур в Великий Устюг
Начало: Москва / Владимир
2 янв в 10:00
от 42 900 ₽
45 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Популярные места»
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