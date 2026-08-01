В первый день, после прибытия на Вотчину, мы сразу окажемся в настоящей зимней сказке: новогодняя музыка, сияющие огнями терема и ледяные скульптуры сказочных героев.

Чтобы согреться и познакомиться друг с другом, нас ждёт игровая программа «Забавы Бабы Жары» с весёлыми играми, испытаниями на ловкость и небольшим угощением. Сказочная стряпуха встретит нас задорной песней, а пока пыхтит самовар, пригласит в путешествие, полное забав и приключений.

В свободное время можно покататься на ватрушках или русской чудо-печке, посетить ледник или сад, сходить на ярмарку и просто прогуляться, вдыхая студёный воздух.

После обеда и отдыха мы отправимся на необычный полдник — радушный хозяин Дедушка Мороз ждёт нас в гости на чай. Бородатому волшебнику можно задать вопросы и загадать желание. Уверены, эту встречу ваши дети запомнят надолго!