В гости к Дедушке Морозу: семейный тур с фотографом в Великий Устюг
Пожить в тереме, порезвиться на студёном воздухе, выпить чая с Бабой Ягой и забрать кадры на память
Приезжайте всей семьёй в Северное царство — Деда Мороза государство! Седобородый волшебник напоит вас ароматным чаем с баранками и вареньем, а его помощники покажут покои и почту.
Вы померяетесь силушкой богатырской, читать дальшеуменьшить
обхитрите саму Бабу Ягу, встретите 12 месяцев, сможете прокатиться на чудо-печке, рассмотреть ледяные фигуры — всего не перечесть! Жить будете в уютном деревянном коттедже, да не простом, а в резном русском тереме, где перед сном малышам можно включить сказку на вологодском диалекте.
В поездке вас сопроводит фотограф — память о маленьком новогоднем чуде сохранится в кадрах на долгие годы.
В стоимость включены комплексные завтраки и ужины — шведский стол с хорошим ассортиментом блюд и свежей выпечкой.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
1 день
Забавы Бабы Жары и чаепитие с Дедом Морозом
В первый день, после прибытия на Вотчину, мы сразу окажемся в настоящей зимней сказке: новогодняя музыка, сияющие огнями терема и ледяные скульптуры сказочных героев.
Чтобы согреться и познакомиться друг с другом, нас ждёт игровая программа «Забавы Бабы Жары» с весёлыми играми, испытаниями на ловкость и небольшим угощением. Сказочная стряпуха встретит нас задорной песней, а пока пыхтит самовар, пригласит в путешествие, полное забав и приключений.
В свободное время можно покататься на ватрушках или русской чудо-печке, посетить ледник или сад, сходить на ярмарку и просто прогуляться, вдыхая студёный воздух.
После обеда и отдыха мы отправимся на необычный полдник — радушный хозяин Дедушка Мороз ждёт нас в гости на чай. Бородатому волшебнику можно задать вопросы и загадать желание. Уверены, эту встречу ваши дети запомнят надолго!
2 день
Семейная фотосессия, забавы на Тропе сказок, экскурсия по терему Деда Мороза
Сладко поспали и позавтракали — пора развлекаться! Сначала устроим фотосессию с мамами, папами, бабушками и дедушками у терема Деда Мороза.
А после отправимся в невероятное путешествие по Тропе сказок. Здесь нужно обойти ловушки Бабы Яги, показать силушку богатырскую в молодецких забавах и поучаствовать ещё во многих затеях в компании зверей из волшебного леса.
После обеда сходим в терем Деда Мороза. Заглянем в рабочий кабинет, гардеробную, библиотеку, лабораторию и другие комнаты, каких в обычном доме не сыскать.
3 день
Приключения с Бабой Ягой, почта Деда Мороза
С самого утра нас ждёт удивительная игра, полная веселья и приключений, с самой Бабой Ягой. Сначала мы отправимся в путешествие по лесным тропинкам, разгадывая загадки и выполняя задания. А после прохождения всех трудностей — заслуженный отдых и ароматный чай с угощениями.
После обеда отправимся в Великий Устюг и посетим почту Деда Мороза, откуда можно отправить открытку близким.
Затем нас ждёт иммерсивная пешеходная аудиоэкскурсия по городу с театрализованным представлением в наушниках: вместе с потомственным Трубочистом Великого Устюга узнаем истории и легенды города, его жителей и старинных домов. Поговорим о суровом климате Русского Севера и традиционном быте, где многие дома до сих пор отапливаются печами.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
91 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака, 2 ужина
Трансферы от/до ж/д вокзала Котласа (при необходимости, если прибываете поездом)
Все трансферы по маршруту
Сопровождение детским и семейным фотографом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Совместная игровая программа «Забавы Бабы Жары»
Чаепитие с Дедом Морозом
Программа с Бабой Ягой
Сладкий сундучок от Деда Мороза
Что не входит в цену
Проезд в Великий Устюг и обратно в ваш город
Обеды
Обратите внимание: стоимость тура варьируется в зависимости от состава вашей семьи. После бронирования организатор отправит персональный расчёт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Великий Устюг, вотчина Деда Мороза, 11:30. Также можем забрать вас от ж/д вокзала Котласа
Завершение: Великий Устюг, 16:00. Также можем доставить вас к ж/д вокзалу Котласа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Великом Устюге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 часов 50 минут
Провела экскурсии для 36 туристов
Я представляю единственный проект в России, который организует адаптивные экскурсии, путешествия и перезагрузки на выходные для мам в декрете и семей с малышами. С нами интересно взрослым, ведь на экскурсии читать дальшеуменьшить
мы приглашаем топовых гидов Санкт-Петербурга, с нами весело детям, так как они встречают много друзей и им можно вести себя непринужденно. Тайминг мероприятий и маршрут удобны для прохождения с коляской и самокатом. С нами всегда есть фотограф, а также радиооборудование для лучшего восприятия. С нами драйвово!
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