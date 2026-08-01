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В гости к Дедушке Морозу: семейный тур с фотографом в Великий Устюг

Пожить в тереме, порезвиться на студёном воздухе, выпить чая с Бабой Ягой и забрать кадры на память
Приезжайте всей семьёй в Северное царство — Деда Мороза государство! Седобородый волшебник напоит вас ароматным чаем с баранками и вареньем, а его помощники покажут покои и почту.

Вы померяетесь силушкой богатырской,
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обхитрите саму Бабу Ягу, встретите 12 месяцев, сможете прокатиться на чудо-печке, рассмотреть ледяные фигуры — всего не перечесть! Жить будете в уютном деревянном коттедже, да не простом, а в резном русском тереме, где перед сном малышам можно включить сказку на вологодском диалекте.

В поездке вас сопроводит фотограф — память о маленьком новогоднем чуде сохранится в кадрах на долгие годы.

В стоимость включены комплексные завтраки и ужины — шведский стол с хорошим ассортиментом блюд и свежей выпечкой.

В гости к Дедушке Морозу: семейный тур с фотографом в Великий Устюг
В гости к Дедушке Морозу: семейный тур с фотографом в Великий Устюг
В гости к Дедушке Морозу: семейный тур с фотографом в Великий Устюг

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Забавы Бабы Жары и чаепитие с Дедом Морозом

В первый день, после прибытия на Вотчину, мы сразу окажемся в настоящей зимней сказке: новогодняя музыка, сияющие огнями терема и ледяные скульптуры сказочных героев.

Чтобы согреться и познакомиться друг с другом, нас ждёт игровая программа «Забавы Бабы Жары» с весёлыми играми, испытаниями на ловкость и небольшим угощением. Сказочная стряпуха встретит нас задорной песней, а пока пыхтит самовар, пригласит в путешествие, полное забав и приключений.

В свободное время можно покататься на ватрушках или русской чудо-печке, посетить ледник или сад, сходить на ярмарку и просто прогуляться, вдыхая студёный воздух.

После обеда и отдыха мы отправимся на необычный полдник — радушный хозяин Дедушка Мороз ждёт нас в гости на чай. Бородатому волшебнику можно задать вопросы и загадать желание. Уверены, эту встречу ваши дети запомнят надолго!

Забавы Бабы Жары и чаепитие с Дедом МорозомЗабавы Бабы Жары и чаепитие с Дедом МорозомЗабавы Бабы Жары и чаепитие с Дедом МорозомЗабавы Бабы Жары и чаепитие с Дедом МорозомЗабавы Бабы Жары и чаепитие с Дедом Морозом
2 день

Семейная фотосессия, забавы на Тропе сказок, экскурсия по терему Деда Мороза

Сладко поспали и позавтракали — пора развлекаться! Сначала устроим фотосессию с мамами, папами, бабушками и дедушками у терема Деда Мороза.

А после отправимся в невероятное путешествие по Тропе сказок. Здесь нужно обойти ловушки Бабы Яги, показать силушку богатырскую в молодецких забавах и поучаствовать ещё во многих затеях в компании зверей из волшебного леса.

После обеда сходим в терем Деда Мороза. Заглянем в рабочий кабинет, гардеробную, библиотеку, лабораторию и другие комнаты, каких в обычном доме не сыскать.

Семейная фотосессия, забавы на Тропе сказок, экскурсия по терему Деда МорозаСемейная фотосессия, забавы на Тропе сказок, экскурсия по терему Деда МорозаСемейная фотосессия, забавы на Тропе сказок, экскурсия по терему Деда МорозаСемейная фотосессия, забавы на Тропе сказок, экскурсия по терему Деда Мороза
3 день

Приключения с Бабой Ягой, почта Деда Мороза

С самого утра нас ждёт удивительная игра, полная веселья и приключений, с самой Бабой Ягой. Сначала мы отправимся в путешествие по лесным тропинкам, разгадывая загадки и выполняя задания. А после прохождения всех трудностей — заслуженный отдых и ароматный чай с угощениями.

После обеда отправимся в Великий Устюг и посетим почту Деда Мороза, откуда можно отправить открытку близким.

Затем нас ждёт иммерсивная пешеходная аудиоэкскурсия по городу с театрализованным представлением в наушниках: вместе с потомственным Трубочистом Великого Устюга узнаем истории и легенды города, его жителей и старинных домов. Поговорим о суровом климате Русского Севера и традиционном быте, где многие дома до сих пор отапливаются печами.

Приключения с Бабой Ягой, почта Деда МорозаПриключения с Бабой Ягой, почта Деда МорозаПриключения с Бабой Ягой, почта Деда МорозаПриключения с Бабой Ягой, почта Деда МорозаПриключения с Бабой Ягой, почта Деда МорозаПриключения с Бабой Ягой, почта Деда Мороза

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник91 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 2 ужина
  • Трансферы от/до ж/д вокзала Котласа (при необходимости, если прибываете поездом)
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение детским и семейным фотографом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Совместная игровая программа «Забавы Бабы Жары»
  • Чаепитие с Дедом Морозом
  • Программа с Бабой Ягой
  • Сладкий сундучок от Деда Мороза
Что не входит в цену
  • Проезд в Великий Устюг и обратно в ваш город
  • Обеды
  • Обратите внимание: стоимость тура варьируется в зависимости от состава вашей семьи. После бронирования организатор отправит персональный расчёт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Великий Устюг, вотчина Деда Мороза, 11:30. Также можем забрать вас от ж/д вокзала Котласа
Завершение: Великий Устюг, 16:00. Также можем доставить вас к ж/д вокзалу Котласа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Великом Устюге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 часов 50 минут
Провела экскурсии для 36 туристов
Я представляю единственный проект в России, который организует адаптивные экскурсии, путешествия и перезагрузки на выходные для мам в декрете и семей с малышами. С нами интересно взрослым, ведь на экскурсии
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мы приглашаем топовых гидов Санкт-Петербурга, с нами весело детям, так как они встречают много друзей и им можно вести себя непринужденно. Тайминг мероприятий и маршрут удобны для прохождения с коляской и самокатом. С нами всегда есть фотограф, а также радиооборудование для лучшего восприятия. С нами драйвово!

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

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