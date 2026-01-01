В первый день, сразу после прибытия на вотчину Деда Мороза, мы окажемся в настоящей зимней сказке: новогодняя музыка, сверкающие огнями терема и ледяные скульптуры создают праздничное настроение.

Чтобы согреться и познакомиться друг с другом, нас ждёт игровая программа «Забавы Бабы Жары». Вместе со сказочной стряпухой мы поучаствуем в весёлых играх и испытаниях на ловкость, а затем соберёмся у горячего самовара на небольшое угощение.

После обеда и отдыха мы отправимся на необычный полдник — радушный хозяин Дедушка Мороз ждёт нас в гости на чай. Бородатому волшебнику можно задать вопросы и загадать желание. Уверены, эту встречу ваши дети запомнят надолго!

Вечером сможем погулять по парку, порезвиться с детьми и завершить день вкусным ужином.