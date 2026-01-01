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Выходные в вотчине Деда Мороза с зимними забавами, чаепитием и фотосессией

Обхитрить Бабу Ягу, побывать в тереме волшебника, получить снимки с семьёй на память
Приезжайте с семьёй в Великий Устюг — здесь, посреди заснеженного леса, у скованной льдами речки, рассыпаны деревянные русские терема.

В главном живёт седобородый Дед Мороз — он напоит вас душистым чаем
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с баранками и вареньем, а его помощники покажут дивные покои.

По соседству останетесь на ночь вы — мы забронировали уютный номер, в котором перед сном малышам можно включить сказку на вологодском диалекте.

Вы обойдёте ловушки коварной Бабы Яги, порезвитесь все вместе в молодецких забавах, встретите 12 месяцев, сможете проехать на чудо-печи и окунуться в атмосферу зимнего волшебства, словно в детстве. Память о новогоднем чуде поможет сохранить наш фотограф — пусть снимки согреют вас долгие годы!

Выходные в вотчине Деда Мороза с зимними забавами, чаепитием и фотосессией
Выходные в вотчине Деда Мороза с зимними забавами, чаепитием и фотосессией
Выходные в вотчине Деда Мороза с зимними забавами, чаепитием и фотосессией

Описание тура

Организационные детали

Помимо внесённой на сайте предоплаты, необходимо перевести непосредственно организатору: сразу — 50% стоимости, остаток суммы — не позднее чем за месяц до поездки.

Программа тура по дням

1 день

Забавы Бабы Жары, чаепитие с Дедом Морозом

В первый день, сразу после прибытия на вотчину Деда Мороза, мы окажемся в настоящей зимней сказке: новогодняя музыка, сверкающие огнями терема и ледяные скульптуры создают праздничное настроение.

Чтобы согреться и познакомиться друг с другом, нас ждёт игровая программа «Забавы Бабы Жары». Вместе со сказочной стряпухой мы поучаствуем в весёлых играх и испытаниях на ловкость, а затем соберёмся у горячего самовара на небольшое угощение.

После обеда и отдыха мы отправимся на необычный полдник — радушный хозяин Дедушка Мороз ждёт нас в гости на чай. Бородатому волшебнику можно задать вопросы и загадать желание. Уверены, эту встречу ваши дети запомнят надолго!

Вечером сможем погулять по парку, порезвиться с детьми и завершить день вкусным ужином.

Забавы Бабы Жары, чаепитие с Дедом МорозомЗабавы Бабы Жары, чаепитие с Дедом МорозомЗабавы Бабы Жары, чаепитие с Дедом Морозом
2 день

Семейная фотосессия, экскурсия по терему Деда Мороза, забавы на Тропе сказок

Сладко поспали и позавтракали — пора развлекаться! Сначала устроим фотосессию с мамами, папами, бабушками и дедушками на главной аллее резиденции.

Затем сходим в терем Деда Мороза. Заглянем в рабочий кабинет, гардеробную, библиотеку, лабораторию и другие комнаты, каких в обычном доме не сыскать.

После этого отправимся в невероятное путешествие по Тропе сказок. Здесь нужно обойти ловушки Бабы Яги, показать силушку богатырскую в молодецких забавах и поучаствовать ещё во многих затеях в компании зверей из волшебного леса.

До отъезда у каждого ещё будет возможность вспомнить зимние забавы и окунуться в детство со своими малышами. Можно покататься на ватрушках или русской чудо-печке, посетить ледник или сад, сходить на ярмарку и просто прогуляться, вдыхая студёный воздух.

Семейная фотосессия, экскурсия по терему Деда Мороза, забавы на Тропе сказокСемейная фотосессия, экскурсия по терему Деда Мороза, забавы на Тропе сказокСемейная фотосессия, экскурсия по терему Деда Мороза, забавы на Тропе сказокСемейная фотосессия, экскурсия по терему Деда Мороза, забавы на Тропе сказокСемейная фотосессия, экскурсия по терему Деда Мороза, забавы на Тропе сказокСемейная фотосессия, экскурсия по терему Деда Мороза, забавы на Тропе сказокСемейная фотосессия, экскурсия по терему Деда Мороза, забавы на Тропе сказок

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник73 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак, 1 ужин
  • Трансферы от/до ж/д вокзала Котласа (при необходимости, если прибываете поездом)
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение детским и семейным фотографом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Совместная игровая программа «Забавы Бабы Жары»
  • Чаепитие с Дедом Морозом
  • Сладкий сундучок от Деда Мороза
Что не входит в цену
  • Проезд в Великий Устюг и обратно в ваш город
  • Обеды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Великий Устюг, вотчина Деда Мороза, 11:30. Также можем забрать вас от ж/д вокзала Котласа
Завершение: Великий Устюг, вотчина Деда Мороза, 14:00. Также можем доставить вас к ж/д вокзалу Котласа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Великом Устюге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 часов 50 минут
Провела экскурсии для 36 туристов
Я представляю единственный проект в России, который организует адаптивные экскурсии, путешествия и перезагрузки на выходные для мам в декрете и семей с малышами. С нами интересно взрослым, ведь на экскурсии
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мы приглашаем топовых гидов Санкт-Петербурга, с нами весело детям, так как они встречают много друзей и им можно вести себя непринужденно. Тайминг мероприятий и маршрут удобны для прохождения с коляской и самокатом. С нами всегда есть фотограф, а также радиооборудование для лучшего восприятия. С нами драйвово!

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

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