Выходные в вотчине Деда Мороза с зимними забавами, чаепитием и фотосессией
Обхитрить Бабу Ягу, побывать в тереме волшебника, получить снимки с семьёй на память
Приезжайте с семьёй в Великий Устюг — здесь, посреди заснеженного леса, у скованной льдами речки, рассыпаны деревянные русские терема.
В главном живёт седобородый Дед Мороз — он напоит вас душистым чаем читать дальшеуменьшить
с баранками и вареньем, а его помощники покажут дивные покои.
По соседству останетесь на ночь вы — мы забронировали уютный номер, в котором перед сном малышам можно включить сказку на вологодском диалекте.
Вы обойдёте ловушки коварной Бабы Яги, порезвитесь все вместе в молодецких забавах, встретите 12 месяцев, сможете проехать на чудо-печи и окунуться в атмосферу зимнего волшебства, словно в детстве. Память о новогоднем чуде поможет сохранить наш фотограф — пусть снимки согреют вас долгие годы!
Описание тура
Организационные детали
Помимо внесённой на сайте предоплаты, необходимо перевести непосредственно организатору: сразу — 50% стоимости, остаток суммы — не позднее чем за месяц до поездки.
Программа тура по дням
1 день
Забавы Бабы Жары, чаепитие с Дедом Морозом
В первый день, сразу после прибытия на вотчину Деда Мороза, мы окажемся в настоящей зимней сказке: новогодняя музыка, сверкающие огнями терема и ледяные скульптуры создают праздничное настроение.
Чтобы согреться и познакомиться друг с другом, нас ждёт игровая программа «Забавы Бабы Жары». Вместе со сказочной стряпухой мы поучаствуем в весёлых играх и испытаниях на ловкость, а затем соберёмся у горячего самовара на небольшое угощение.
После обеда и отдыха мы отправимся на необычный полдник — радушный хозяин Дедушка Мороз ждёт нас в гости на чай. Бородатому волшебнику можно задать вопросы и загадать желание. Уверены, эту встречу ваши дети запомнят надолго!
Вечером сможем погулять по парку, порезвиться с детьми и завершить день вкусным ужином.
2 день
Семейная фотосессия, экскурсия по терему Деда Мороза, забавы на Тропе сказок
Сладко поспали и позавтракали — пора развлекаться! Сначала устроим фотосессию с мамами, папами, бабушками и дедушками на главной аллее резиденции.
Затем сходим в терем Деда Мороза. Заглянем в рабочий кабинет, гардеробную, библиотеку, лабораторию и другие комнаты, каких в обычном доме не сыскать.
После этого отправимся в невероятное путешествие по Тропе сказок. Здесь нужно обойти ловушки Бабы Яги, показать силушку богатырскую в молодецких забавах и поучаствовать ещё во многих затеях в компании зверей из волшебного леса.
До отъезда у каждого ещё будет возможность вспомнить зимние забавы и окунуться в детство со своими малышами. Можно покататься на ватрушках или русской чудо-печке, посетить ледник или сад, сходить на ярмарку и просто прогуляться, вдыхая студёный воздух.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
73 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
1 завтрак, 1 ужин
Трансферы от/до ж/д вокзала Котласа (при необходимости, если прибываете поездом)
Все трансферы по маршруту
Сопровождение детским и семейным фотографом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Совместная игровая программа «Забавы Бабы Жары»
Чаепитие с Дедом Морозом
Сладкий сундучок от Деда Мороза
Что не входит в цену
Проезд в Великий Устюг и обратно в ваш город
Обеды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Великий Устюг, вотчина Деда Мороза, 11:30. Также можем забрать вас от ж/д вокзала Котласа
Завершение: Великий Устюг, вотчина Деда Мороза, 14:00. Также можем доставить вас к ж/д вокзалу Котласа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Великом Устюге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 часов 50 минут
Провела экскурсии для 36 туристов
Я представляю единственный проект в России, который организует адаптивные экскурсии, путешествия и перезагрузки на выходные для мам в декрете и семей с малышами. С нами интересно взрослым, ведь на экскурсии читать дальшеуменьшить
мы приглашаем топовых гидов Санкт-Петербурга, с нами весело детям, так как они встречают много друзей и им можно вести себя непринужденно. Тайминг мероприятий и маршрут удобны для прохождения с коляской и самокатом. С нами всегда есть фотограф, а также радиооборудование для лучшего восприятия. С нами драйвово!
Тур входит в следующие категории Великого Устюга
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