2 день

Прибытие в Великий Устюг. Дом Моды. Почта Деда Мороза. Пешеходная обзорная экскурсия по исторической части города

09:00 Прибытие в Великий Устюг.

Завтрак в кафе города.

Экскурсия в Дом Моды Деда Мороза. Здесь, в самом центре города, располагается настоящая швейная мастерская Деда Мороза, где гости могут увидеть процесс изготовления сказочных нарядов.

Весёлая Пуговка проведет модное сказочное дефиле, где каждый его участник сможет на мгновение стать помощником Дедушки Мороза.

Экскурсия на почте Деда Мороза. Именно сюда приходят все многочисленные письма и посылки, адресованные Зимнему Волшебнику. Гости своими глазами увидят, сколько писем приходит на почту, из каких уголков мира. Помощники Деда Мороза расскажут, как правильно заполнить конверт, чтобы письмо гарантированно было доставлено сказочному адресату. Здесь же они смогут оставить свое послание Дедушке или отправить подарок своим родным и друзьям.

Пешеходная обзорная экскурсия по исторической части города. На прогулке вы познакомитесь с одним из древнейших городов Русского Севера, узнаете его долгую историю, встретите уникальные древние каменные храмы, возведенные здесь еще в XVI веке, прочувствуете атмосферу купеческого быта, а в конце узнаете, кто уже много веков считается небесным покровителем города.

Посещение набережной реки Сухоны, откуда открывается особенно живописный вид как на город, так и на противоположный берег реки, где расположена древняя Дымковская слобода.

Участникам тура представится прекрасная возможность увидеть уникальные памятники северорусского зодчества XVII – XIX веков (Соборное Дворище; собор Прокопия Праведного, построенный в честь известного устюжского святого).

Обед в кафе города.

~ 15:00 Размещение в гостинице «Великий Устюг», г. Великий Устюг (резервные гостиницы «Чайка», «Гледен», «Айсберг», «Двина», «Кристалл» или аналог по решению Туроператора) – 1 ночь.

Свободное время.

Ужин в кафе города (оплачивается дополнительно по желанию при покупке тура).

Посещение лавки Деда Мороза и других сувенирных магазинов.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160