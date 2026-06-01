Путешествия
Программа тура по дням
Отправление в Великий Устюг
14:00 Сбор во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36, «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
17:45 – 18:00 Сбор группы в Москве: станция метро «ВДНХ».
Переезд в Великий Устюг (~950 км).
Санитарные остановки каждые ~3 часа.
Прибытие в Великий Устюг. Дом Моды. Почта Деда Мороза. Пешеходная обзорная экскурсия по исторической части города
09:00 Прибытие в Великий Устюг.
Завтрак в кафе города.
Экскурсия в Дом Моды Деда Мороза. Здесь, в самом центре города, располагается настоящая швейная мастерская Деда Мороза, где гости могут увидеть процесс изготовления сказочных нарядов.
Весёлая Пуговка проведет модное сказочное дефиле, где каждый его участник сможет на мгновение стать помощником Дедушки Мороза.
Экскурсия на почте Деда Мороза. Именно сюда приходят все многочисленные письма и посылки, адресованные Зимнему Волшебнику. Гости своими глазами увидят, сколько писем приходит на почту, из каких уголков мира. Помощники Деда Мороза расскажут, как правильно заполнить конверт, чтобы письмо гарантированно было доставлено сказочному адресату. Здесь же они смогут оставить свое послание Дедушке или отправить подарок своим родным и друзьям.
Пешеходная обзорная экскурсия по исторической части города. На прогулке вы познакомитесь с одним из древнейших городов Русского Севера, узнаете его долгую историю, встретите уникальные древние каменные храмы, возведенные здесь еще в XVI веке, прочувствуете атмосферу купеческого быта, а в конце узнаете, кто уже много веков считается небесным покровителем города.
Посещение набережной реки Сухоны, откуда открывается особенно живописный вид как на город, так и на противоположный берег реки, где расположена древняя Дымковская слобода.
Участникам тура представится прекрасная возможность увидеть уникальные памятники северорусского зодчества XVII – XIX веков (Соборное Дворище; собор Прокопия Праведного, построенный в честь известного устюжского святого).
Обед в кафе города.
~ 15:00 Размещение в гостинице «Великий Устюг», г. Великий Устюг (резервные гостиницы «Чайка», «Гледен», «Айсберг», «Двина», «Кристалл» или аналог по решению Туроператора) – 1 ночь.
Свободное время.
Ужин в кафе города (оплачивается дополнительно по желанию при покупке тура).
Посещение лавки Деда Мороза и других сувенирных магазинов.
Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы
Завтрак в кафе гостиницы.
09:00 Переезд на Вотчину (~12 км).
В программе:
- Путешествие по Тропе Сказок. Во время прогулки-путешествии по сказочной тропе вас ждут игры и конкурсы на Поляне братьев месяцев, у Дуба-разбойника, у Волшебного колодца, на Поляне молодецких забав, у Волшебных сундуков и др. Во время весёлого путешествия вы погрузитесь в настоящий сказочный мир игр и развлечений.
- Путешествие по дому Деда Мороза. В доме Деда Мороза множество самых разных комнат, и каждая наполнена особыми чудесами – сказочно-предсказочная, волшебная лаборатория, рабочий кабинет, комната исполнения желаний, гардероб, опочивальня и даже снежный лабиринт. Помощники Дедушки поведают обо всех чудесах, которые здесь происходят.
- Игровая программа «Забавы Бабы Жары» с угощением. Сказочная стряпуха Баба Жара гостей веселой песней зазывает. Пока пыхтит самовар, добрая хозяюшка приглашает гостей в увлекательное путешествие с веселыми играми, на ловкость и сноровку их проверяет.
- Шоколадный мастер-класс. Приглашаем вас на самый сладкий мастер-класс. Каждый гость создаст своими руками из шоколада по 4 конфеты причудливой формы и заберёт с собой в нарядной упаковке и в красивой коробочке. Послание Деда Мороза, мульт-инструкция и формочки останутся с вами навсегда!
Обед в кафе на Вотчине.
Эксклюзивная программа-встреча «Сказочки на лавочках». Вы услышите любимую сказку Деда Мороза, вспомните самых неожиданных героев русских сказок. А самое главное, вы сами сможете стать героями всем известной сказки, которую создадим на новый лад. Это будет очень душевная встреча в уютной русской горнице, в теплой дружеской обстановке, которая обязательно запомнится вам.
Ледник. Уникальное место на Вотчине, где Дедушка Мороз хранит снег и льды круглый год, и в жару, и в стужу! Посетив Ледничок, вы увидите полностью обновленный ансамбль ледяных скульптур, похожий на невероятную ледяную сказку.
Свободное время на Вотчине для самостоятельного посещения Зимнего сада, аттракционов, зоопарка, торговых рядов.
~17:00 Отъезд домой.
Завершение программы
10:00 Прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
14:00 Прибытие во Владимир (ул. Осьмова, д. 2).
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице. Размещение в гостинице «Великий Устюг», г. Великий Устюг (резервные гостиницы «Чайка», «Гледен», «Айсберг», «Двина», «Кристалл» или аналог по решению Туроператора) – 1 ночь.
Стоимость тура на 1 человека – 42900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 7900 руб.
Скидки:
- на ребенка с 6 до 17 лет включительно – 1000 руб.;
- на ребенка с 3 до 5 лет включительно – 2000 руб.;
- на дополнительном месте – 800 руб. (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Великий Устюг»
Гостиница «Великий Устюг» располагается в центре города. Это комплекс, который включает в себя и комфортабельные номера, ресторан, оборудованный бизнес-центр и сауну.
Номерной фонд представлен категориями «стандарт», «полулюкс», «улучшенный» и «люкс». Для размещения гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера со всем необходимым. В каждом есть телевизор и ванная комната с душем.
На территории гостиницы работает ресторан, в котором гости могут заказать полноценное питание. Каждое утро сервируется превосходный завтрак.
Для проведения различных мероприятий делового характера есть конференц-зал со всей необходимой мебелью и аппаратурой.
В гостинице есть финская сауна и русская баня на дровах. Рядом расположены различные магазины и местные достопримечательности. До железнодорожного вокзала 4 минуты езды на автомобиле.
Отель «Чайка»
Отель «Чайка» находится в самом центре города Великий Устюг.
Гостей ожидают большие двухместные номера с удобной мебелью и необходимой для полноценного отдыха техникой. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi, личный транспорт можно оставить на парковке. Предоставляются услуги трансфера, ежедневной уборки номера, прачечная.
В будние дни с 08:00 до 14:30 при отеле открыта столовая где гости могут вкусно позавтракать и пообедать. В вечернее время можно посетить ресторан «Любимый город», не выходя из отеля. Поблизости работает большое количество магазинов.
Расстояние до аэропорта составляет 5 км, до железнодорожного вокзала - 4 км. Добраться до достопримечательностей и объектов инфраструктуры можно как общественным транспортом, так и вызвать такси или воспользоваться трансфером.
Отель «Гледен»
Отель «Гледен» находится в красивом месте у въезда в город Великий Устюг.
Номерной фонд включает 35 уютных и со вкусом обставленных номеров 4 категорий, укомплектованных необходимой техникой для комфортного проживания, включая фен. В нескольких есть кресла.
Имеется ресторан с разнообразным меню и бар. Сервис предлагает владельцам автомобилей частную парковочную территорию с автостоянкой. Постояльцы могут размещаться со своими домашними животными. Чистота обеспечивается с помощью ежедневной уборки. Предоставляется доступ к факсу и ксероксу. Круглосуточно производится оформление новоприбывших.
По запросу возможен платный доступ к трансферу. Осуществляется уход за вещами постояльцев в прачечной при отеле. Имеются камеры для хранения вещей. Кроме того, гостей могут разбудить в нужное для них время.
Из достопримечательностей рекомендуются музей новогодней и рождественской игрушки, зимний сад и монастырь. Расстояние до аэропорта составляет 2 км, ж/д вокзал расположен в 15 минутах ходьбы.
Гостиница «Айсберг»
Гостиница «Айсберг» расположена в Великом Устюге.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
За дополнительную плату предоставляются места на частной парковке.
В каждом номере есть холодильник и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами.
Сотрудники стойки регистрации отеля «Айсберг» предоставят туристическую информацию.
Расстояние от гостиницы до аэропорта Великий Устюг составляет 6 км.
Гостиница «Двина»
Гостиница «Двина» — это уютный небольшой отель на 46 номеров в самом центре города Великий Устюг. Стойка регистрации работает круглосуточно. Располагается гостиница по адресу: ул. Красная, д. 104.
Номера в отеле выполнены в светлых и спокойных тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бесплатная парковка.
В кафе «Гостиный Дворик» гости могут насладиться вкусным континентальным завтраком. В номерах есть холодильник и электрический чайник.
В шаговой доступности «Резиденция Деда Мороза» — 450 метров, набережная реки Сухона — 350 метров и «Успенский Собор» — 550 метров. До железнодорожного вокзала «Великий Устюг» 3,5 километра, до местного аэропорта 4 километра.
Отель «Кристалл»
Новый, современный и комфортабельный отель, открывший двери в конце 2024 года, с радостью примет туристов и гостей. Он расположен в центре города на берегу реки, вдали от шума и пыли. Все исторические и культурные достопримечательности находятся в шаговой доступности.
Из окон отеля открывается живописный вид на реку Сухона и прекрасную набережную –"визитную карточку" Великого Устюга, древнего города с богатой историей.
В отеле 17 номеров, каждый оснащён всем необходимым для комфортного проживания. Семьи с детьми также найдут удобства: часть номеров оборудована диванами, которые можно использовать как дополнительное место. В каждом номере есть кондиционер, телевизор, холодильник, чайник, фен, утюг и гладильная доска по запросу.
В кафе отеля предложат сытный завтрак. Уютная обстановка, приветливый персонал и комфортная мебель создают условия как для отдыха, так и для работы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати/одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полутораэтажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы / Владимира и обратно
- Дополнительные услуги: выбор места в автобусе - от 1600 руб. /чел. сладкий подарок + свидетельство о пребывании в Великом Устюге - от 2500 руб. /чел. ужин во второй день - от 1500 руб. /чел
- Выбор места в автобусе - от 1600 руб. /чел
- Сладкий подарок + свидетельство о пребывании в Великом Устюге - от 2500 руб. /чел
- Ужин во второй день - от 1500 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли важная информация?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог.
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор.