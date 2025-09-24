Групповая
до 20 чел.
Вельск: читаем город как открытую книгу
Хотите ощутить атмосферу северной провинции? Прогуляйтесь по Вельску, полюбуйтесь деревянными домами и узнайте, где Николай II пил чай. Без доплат
Начало: В районе ул. Набережная
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 16:00, в среду в 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 16:00
400 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Арт-прогулка по Вельску
Окунитесь в мир красок на набережной Вельска. Разноцветные очки подарят новые впечатления от северной природы и купеческой архитектуры
Начало: На набережной
Расписание: в субботу в 12:00
27 сен в 12:00
4 окт в 12:00
700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
История Вельской библиотеки
Посетите Вельскую библиотеку и погрузитесь в атмосферу старинного особняка. Узнайте о редких книгах и истории русской интеллигенции
Начало: Возле библиотеки
Расписание: в будние дни в 12:30 и 16:00, в субботу в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
300 ₽ за человека
