Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Вельске, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1 час Мини-группа до 10 чел. Арт-прогулка по Вельску в разноцветных очках Пройтись по набережной и посмотреть на город с позиции цветотерапии Начало: На набережной Расписание: в пятницу в 14:15, в субботу в 12:00 700 ₽ за человека Пешая 1.5 часа Групповая до 20 чел. Вельск: читаем город как открытую книгу Увлекательная прогулка по уютному городку, который на 10 лет старше Москвы Начало: В районе ул. Набережная Расписание: в будние дни в 14:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00 400 ₽ за человека 1.5 часа Групповая до 20 чел. Хранители времени Посетить библиотеку им. Орлова в сердце Вельска и взглянуть на книжные раритеты Начало: Возле библиотеки Расписание: в будние дни в 12:30 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:30 300 ₽ за человека Другие экскурсии Вельска

Ответы на вопросы от путешественников по Вельску в категории «Групповые»

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