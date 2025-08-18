Участники экскурсии смогут насладиться видами на заливные луга и реку Вага, посетить старинные особняки и ощутить мир через разноцветные линзы. Каждый участник получит в подарок одну пару очков, чтобы сохранить воспоминания о прогулке. Экскурсию проводит опытный гид и арт-терапевт Елена, которая поможет увидеть Вельск в новом свете. Необычный формат экскурсии позволит задействовать все органы чувств и получить яркие впечатления
Описание экскурсии
Городская набережная и её видовые площадки:
- Смотровая у отеля «Вагарден»
- Ротонда
- Смотровая возле редакции газеты «Вельские вести»
С каждой из них открываются завораживающие виды на заливные луга урочища Ваймеш и реку Вага.
Старинные особняки: дом управляющего Рафаила Астафьева, торговый флигель купца Конона Попова и другие.
Зачем нам разноцветные очки
- Прогулка в арт-очках занимательна в любое время года: монохром поздней осени и зимы хорошо подкрашивается цветными линзами, а весенне-летние впечатления становятся ещё ярче
- Город через разноцветные линзы обретает глубину и характер, а исторические локации выглядят более жизненно
- При этом восприятие цвета задействует определенные органы чувств: синий цвет мы нюхаем, зеленый — слушаем, жёлтый пробуем на вкус. А ещё — снимаем стресс и успокаиваем бег мыслей
- В разных локациях мы будем чередовать разные очки. Одна пара очков на выбор участника останется у него в подарок
Организационные детали
Экскурсию проводит гид и арт-терапевт Елена из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Вельске
Провели экскурсии для 49 туристов
Вы человек, которого интересует культура и история? Или вам по душе экстрим, новые знакомства и открытия? Тогда вам к нам! Мы проведём экскурсию по залам библиотеки или улицам города, поможем составить экскурсионный маршрут по Вельскому району, проконсультируем и забронируем номера в гостиницах, на турбазах и домах отдыха.
М
Марина
19 авг 2025
Замечательная прогулка.
