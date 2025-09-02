Групповая
до 20 чел.
Вельск: читаем город как открытую книгу
Хотите ощутить атмосферу северной провинции? Прогуляйтесь по Вельску, полюбуйтесь деревянными домами и узнайте, где Николай II пил чай. Без доплат
Начало: В районе ул. Набережная
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 16:00, в среду в 14:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
400 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
История Вельской библиотеки
Посетите Вельскую библиотеку и погрузитесь в атмосферу старинного особняка. Узнайте о редких книгах и истории русской интеллигенции
Начало: Возле библиотеки
Расписание: в будние дни в 12:30 и 16:00, в субботу в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Резные кружева деревни Заручевская
Путешествие в деревню Заручевская подарит вам встречу с шедеврами деревянного зодчества и уникальными храмами, сохранившими дух веков
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория2 сентября 2025Спасибо большое нашему гиду Оксане за прекрасную экскурсию, включающую и рассказы о самом Вельске, и увлекательные квесты-задания, и путешествие по
- ММария25 августа 2025Спасибо огромное за очень познавательную экскурсию!
