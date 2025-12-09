Групповая
до 20 чел.
Вельск: читаем город как открытую книгу
Хотите ощутить атмосферу северной провинции? Прогуляйтесь по Вельску, полюбуйтесь деревянными домами и узнайте, где Николай II пил чай. Без доплат
Начало: В районе ул. Набережная
«Перенесётесь в прошлое и рассмотрите Преображенский собор, часовню Кирилла Вельского, бульвар и другие исторические места»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 16:00, в среду в 14:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Вельск: непридуманные истории
Вельск - город с богатой историей и культурой. Узнайте, как он стал безопасным и значимым для России
«Вы увидите Преображенский собор и памятник молодому Ломоносову, бодро шагающему в Москву по почтовому тракту»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Резные кружева деревни Заручевская
Путешествие в деревню Заручевская подарит вам встречу с шедеврами деревянного зодчества и уникальными храмами, сохранившими дух веков
«Новый деревянный резной храм Иоанна Предтечи»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за всё до 20 чел.
