Пешая 1.5 часа 3 отзыва Групповая до 20 чел. Вельск: читаем город как открытую книгу Хотите ощутить атмосферу северной провинции? Прогуляйтесь по Вельску, полюбуйтесь деревянными домами и узнайте, где Николай II пил чай. Без доплат Начало: В районе ул. Набережная Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 16:00, в среду в 14:00 и 16:00 400 ₽ за человека Пешая 1.5 часа 19 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Вельск: непридуманные истории Вельск - город с богатой историей и культурой. Узнайте, как он стал безопасным и значимым для России 3000 ₽ за всё до 3 чел. На машине 2 часа Индивидуальная до 20 чел. Резные кружева деревни Заручевская Путешествие в деревню Заручевская подарит вам встречу с шедеврами деревянного зодчества и уникальными храмами, сохранившими дух веков 3500 ₽ за всё до 20 чел. Другие экскурсии Вельска

