Найдено 3 экскурсии в категории « Необычные » в Вельске, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1 час Мини-группа до 10 чел. Арт-прогулка по Вельску в разноцветных очках Пройтись по набережной и посмотреть на город с позиции цветотерапии Начало: На набережной Расписание: в пятницу в 14:15, в субботу в 12:00 700 ₽ за человека На машине 2 часа Индивидуальная до 20 чел. Резные кружева деревни Заручевская Полюбоваться деревянным зодчеством и необыкновенными храмами в 5 км от Вельска 3500 ₽ за всё до 20 чел. 1.5 часа Групповая до 20 чел. Хранители времени Посетить библиотеку им. Орлова в сердце Вельска и взглянуть на книжные раритеты Начало: Возле библиотеки Расписание: в будние дни в 12:30 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:30 300 ₽ за человека Другие экскурсии Вельска

Ответы на вопросы от путешественников по Вельску в категории «Необычные»

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