Мини-группа
до 10 чел.
Арт-прогулка по Вельску в разноцветных очках
Пройтись по набережной и посмотреть на город с позиции цветотерапии
Начало: На набережной
Расписание: в пятницу в 14:15, в субботу в 12:00
11 апр в 14:15
12 апр в 12:00
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Резные кружева деревни Заручевская
Полюбоваться деревянным зодчеством и необыкновенными храмами в 5 км от Вельска
7 апр в 09:00
8 апр в 09:00
3500 ₽ за всё до 20 чел.
Групповая
до 20 чел.
Хранители времени
Посетить библиотеку им. Орлова в сердце Вельска и взглянуть на книжные раритеты
Начало: Возле библиотеки
Расписание: в будние дни в 12:30 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:30
Завтра в 12:30
7 апр в 12:30
300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Вельску в категории «Необычные»
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