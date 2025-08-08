А Александра Вельск: непридуманные истории Дата посещения: 8 августа 2025 Очень интересная прогулка- экскурсия! Интересный рассказ, с иллюстрациями и массой интересных фактов. Отличное начало дня.

Большое спасибо!

Спасибо за идеи для других возможных экскурсий! Обязательно воспользуемся информацией.

М Мария Вельск: непридуманные истории Дата посещения: 23 июля 2025 Очень интересная экскурсия! Мы очаровались маленьким уютным городом со своей историей!

Огромное спасибо Жанне, что она так увлекла нас любовью к своему городу!

Т Татьяна Вельск: непридуманные истории Огромное спасибо Жанне. Удивительная экскурсия. Насыщенная, интересная.

И Ирина Вельск: непридуманные истории Жанна так интересно придумала формат прогулки и рассказов про город, что даже в ненастную и дождливую погоду-мы не заметили, как пролетело время!

Д Денис Вельск: непридуманные истории Все понравилось ❤️наш рнкомендасьен🥳🥳🥳💪🐎🐎

О Ольга Вельск: непридуманные истории Жанна - потрясающий рассказчик и влюблена в свой город. Это чувство она передала нам. После прогулки и историй ее жителей город ожил в нашем воображении и окрасился всеми цветами.

в вера Вельск: читаем город как открытую книгу Огромное спасибо нашему гиду Николаю за прекрасно проведенное время, за интересный рассказ о городе.

Е Елена Вельск: непридуманные истории читать дальше пожалели. Жанна прекрасный рассказчик и очень увлеченный человек, искренне любящий свой город. Столько интересного мы узнали! Какие интересные люди жили здесь! Какие традиции существуют тут! Как чтят здесь память о тех, кто оставил свой добрый след в развитии города. А какие же тут просторы! Мы пожалели, что не задержались здесь еще! Были проездом в Вельске. Почитали про город и решили, что нужно обязательно пройтись по нему с экскурсоводом. И мы не

Е Екатерина Вельск: читаем город как открытую книгу читать дальше с такой любовью и глубокими знаниями рассказывала об истории города. Мы узнали множество интересных фактов о прошлом Вельска, его архитектуре и значимых событиях.



Особенно приятным бонусом стала экскурсия по самой библиотеке в конце программы. Было видно, что это не просто хранилище книг, а настоящий культурный центр с богатой историей и уютной атмосферой.



Огромное спасибо за такую познавательную и душевную экскурсию! Очень рекомендую всем, кто хочет глубже узнать Вельск и его наследие. Недавно побывали на замечательной экскурсии по городу Вельску и остались под большим впечатлением! Гидом была женщина из местной библиотеки, которая

Ю Юлия Вельск: непридуманные истории Очень очень понравилось. Интересно, и легко прошли 2,5 часа. Жанна провела нас по городу и открыла для нас Вельск, его ремесла и его жителей

Благодарны и очень рекомендуем!!!

С Сергей Вельск: непридуманные истории читать дальше Увлекла с первых слов, незаметно прогуляли почти в 2 раза больше обозначенного времени. К концу экскурсии мы были влюблены в этот прекрасный городок. Всем рекомендуем! Прогулка с Жанной никого не оставит равнодушным. Жанна замечательный гид, приятная, обаятельная женщина. Профессионал своего дела: грамотная речь, великолепная эрудиция, легкая подача материала, мгновенно подстраивается под слушателей.

Г Гулина Вельск: читаем город как открытую книгу

С удовольствием узнали историю возникновения города, читать дальше интересные жизненные истории жителей города, полюбовались на архитектуру старинных домов. Осталось приятное послевкусие от экскурсии, захотелось ещë раз приехать и прогуляться по городу. В экскурсии понравилось всë: и содержание, и продолжительность, и манера подачи информации, и техническое оснащение-наушник.С удовольствием узнали историю возникновения города,

Ю Юлия Вельск: непридуманные истории Отличная экскурсия. Хорошо выстроенная структура экскурсии, прекрасная подача материала. Жанна отличный, грамотный рассказчик, любящий свой город. Очень увлекательно было слушать и общаться.

В Виктория Вельск: непридуманные истории читать дальше Вельск по-новому. Он и так красив, но если узнать его историю из уст Жанны, то получится незабываемая интереснейшая картина. Спасибо ♥️ Жанна чудесный экскурсовод! Очень любит свой город и заряжает этой любовью туристов. Несомненно рекомендую эту экскурсию. Взглянули с супругом на

К Круглова Вельск: непридуманные истории Прекрасная экскурсия-прогулка по городку Вельск, наполненная теплом, любовью, историческими событиями. Жанна прекрасно проводит экскурсию, впечатляет буквально всё с первых минут знакомства. Далее наш путь лежит в Архангельск. Надеемся и другие наши экскурсии будут на высшем уровне.

Л Людмила Вельск: непридуманные истории читать дальше городе и готова ответить на любой вопрос. И ещё один немаловажный фактор - правильная грамотная речь - оставляет самые приятные впечатления от экскурсии. Всем советуем! Чудесная очень содержательная экскурсия, великолепный экскурсовод. Жанна влюбила нас в Вельск. Такое ощущение, что она знает абсолютно всё о своём

О Оксана Вельск: непридуманные истории Как же здорово, что в Вельске есть экскурсовод! Да ещё такой как Жанна🤩

Погрузила нас в историю города так, что мы слушали открыв рот🤗

Обязательно расскажу об этом городе всем друзьям и знакомым🤗

М Марина Вельск: непридуманные истории Жанна отличный рассказчик, увлекла нас историей города, интересными фактами. Маршрут посторен логично, очень много нового узнали. Спасибо огромное за экскурсию!!

И Иван Вельск: непридуманные истории читать дальше людей и города; узнал, почему дома построены именно так, кто в них жил. Также благодарен Жанне за советы, что посмотреть в городе после экскурсии самостоятельно. Так что однозначно рекомендую. До экскурсии успел осмотреть центральные улицы города самостоятельно, экскурсия Жанны значительно обогатила мои впечатления. Вместо "просто деревянных домов" увидел историю