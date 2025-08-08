Групповая
до 20 чел.
Вельск: читаем город как открытую книгу
Хотите ощутить атмосферу северной провинции? Прогуляйтесь по Вельску, полюбуйтесь деревянными домами и узнайте, где Николай II пил чай. Без доплат
Начало: В районе ул. Набережная
«А ещё познакомитесь с редкими книгами и документами, которые хранят память о прошлом»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 16:00, в среду в 14:00 и 16:00
Завтра в 14:00
11 дек в 16:00
400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Вельск: непридуманные истории
Вельск - город с богатой историей и культурой. Узнайте, как он стал безопасным и значимым для России
«Познакомитесь со Святым Кириллом Вельским и услышите о творимых им чудесах»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
История Вельской библиотеки
Посетите Вельскую библиотеку и погрузитесь в атмосферу старинного особняка. Узнайте о редких книгах и истории русской интеллигенции
Начало: Возле библиотеки
«На экскурсии по нему вы услышите бой старинных часов, полистаете фолианты и познакомитесь с книжными раритетами — самой маленькой книгой и самой тяжёлой»
Расписание: в будние дни в 12:30 и 16:00, в субботу в 12:30
Завтра в 12:30
11 дек в 12:30
300 ₽ за человека
- ААлександра8 августа 2025Вельск: непридуманные историиДата посещения: 8 августа 2025Очень интересная прогулка- экскурсия! Интересный рассказ, с иллюстрациями и массой интересных фактов. Отличное начало дня.
Большое спасибо!
Спасибо за идеи для других возможных экскурсий! Обязательно воспользуемся информацией.
- ММария23 июля 2025Вельск: непридуманные историиДата посещения: 23 июля 2025Очень интересная экскурсия! Мы очаровались маленьким уютным городом со своей историей!
Огромное спасибо Жанне, что она так увлекла нас любовью к своему городу!
- ТТатьяна16 октября 2025Огромное спасибо Жанне. Удивительная экскурсия. Насыщенная, интересная.
- ИИрина25 августа 2025Жанна так интересно придумала формат прогулки и рассказов про город, что даже в ненастную и дождливую погоду-мы не заметили, как пролетело время!
- ДДенис12 августа 2025Все понравилось ❤️наш рнкомендасьен🥳🥳🥳💪🐎🐎
- ООльга21 июля 2025Жанна - потрясающий рассказчик и влюблена в свой город. Это чувство она передала нам. После прогулки и историй ее жителей город ожил в нашем воображении и окрасился всеми цветами.
- ввера10 июля 2025Огромное спасибо нашему гиду Николаю за прекрасно проведенное время, за интересный рассказ о городе.
- ЕЕлена8 июля 2025Были проездом в Вельске. Почитали про город и решили, что нужно обязательно пройтись по нему с экскурсоводом. И мы не
- ЕЕкатерина6 июля 2025Недавно побывали на замечательной экскурсии по городу Вельску и остались под большим впечатлением! Гидом была женщина из местной библиотеки, которая
- ЮЮлия23 июня 2025Очень очень понравилось. Интересно, и легко прошли 2,5 часа. Жанна провела нас по городу и открыла для нас Вельск, его ремесла и его жителей
Благодарны и очень рекомендуем!!!
- ССергей23 июня 2025Жанна замечательный гид, приятная, обаятельная женщина. Профессионал своего дела: грамотная речь, великолепная эрудиция, легкая подача материала, мгновенно подстраивается под слушателей.
- ГГулина5 мая 2025В экскурсии понравилось всë: и содержание, и продолжительность, и манера подачи информации, и техническое оснащение-наушник.
С удовольствием узнали историю возникновения города,
- ЮЮлия9 января 2025Отличная экскурсия. Хорошо выстроенная структура экскурсии, прекрасная подача материала. Жанна отличный, грамотный рассказчик, любящий свой город. Очень увлекательно было слушать и общаться.
- ВВиктория24 августа 2024Жанна чудесный экскурсовод! Очень любит свой город и заряжает этой любовью туристов. Несомненно рекомендую эту экскурсию. Взглянули с супругом на
- ККруглова15 июля 2024Прекрасная экскурсия-прогулка по городку Вельск, наполненная теплом, любовью, историческими событиями. Жанна прекрасно проводит экскурсию, впечатляет буквально всё с первых минут знакомства. Далее наш путь лежит в Архангельск. Надеемся и другие наши экскурсии будут на высшем уровне.
- ЛЛюдмила12 июля 2024Чудесная очень содержательная экскурсия, великолепный экскурсовод. Жанна влюбила нас в Вельск. Такое ощущение, что она знает абсолютно всё о своём
- ООксана26 июня 2024Как же здорово, что в Вельске есть экскурсовод! Да ещё такой как Жанна🤩
Погрузила нас в историю города так, что мы слушали открыв рот🤗
Обязательно расскажу об этом городе всем друзьям и знакомым🤗
- ММарина25 июня 2024Жанна отличный рассказчик, увлекла нас историей города, интересными фактами. Маршрут посторен логично, очень много нового узнали. Спасибо огромное за экскурсию!!
- ИИван23 июня 2024До экскурсии успел осмотреть центральные улицы города самостоятельно, экскурсия Жанны значительно обогатила мои впечатления. Вместо "просто деревянных домов" увидел историю
- ССергей12 февраля 2024Моим гидом по Вельску была Жанна. За полтора часа она успела влюбить меня в этот очаровательный провинциальный северный городок с интересными достопримечательностями и красивыми видами на реку Вагу. Всем рекомендую эту экскурсию.
