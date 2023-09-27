6 день

Алагирское и Цейское ущелья, святилище Реком и термальный источник Бирагзанг

Завтрак в отеле.

Выселение из отеля.

Алагирское ущелье и Цей (Алагирское ущелье — Цей — аул Нар).

Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция. Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.

Он является дзуаром — святым местом. Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн! Святилище и наскальный монумент Уастырджи. В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса.

Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

По дороге сделаем остановку у пещеры и святилища Сау Барага (Черного всадника). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.

С Транскама повернем к Цейскому ущелью, или Цейской подкове. Ущелье многие столетия является священным для осетин: тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.

В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений — древнеаланское святилище Реком. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, и фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Святому Георгию, но слово не сдержал и был обращен в камень.

Обед (за доплату).

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника (за дополнительную плату: ~300 рублей с человека), увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Двигаясь дальше по Транскаму в глубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар — родине Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм. Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё».

Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция. Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.

На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты. На обратном пути посетим Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты.

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым, селение Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Заселение в базу отдыха в Бирагзанге у термального источника «Терма-Ганах».

«Бирагзанг» — горячий бассейн в горах под открытым небом. Вода в источнике бьет из самих глубин. Целебные свойства помогают излечиться от многих заболеваний.

История появления источника мало чем отличается от других подобных водоемов. В прошлом столетии специалисты-буровики прибыли в поселок для поиска нефти, но когда была пробурена скважина, из нее вместо нефти потекла лечебная жидкость.

Ужин (за доплату).