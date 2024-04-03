3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Авторский тур во Владикавказе

Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник

4.9
8 отзывов
Потрясающие горные пейзажи, нетронутая природа и богатое культурное наследие трёх республик словно перенесут вас в другое измерение.

Вы рассмотрите самобытные каменные постройки, увидите достопримечательности Владикавказа и Магаса и попробуете блюда кавказской кухни.

Побываете в опустевших аулах, узнаете, над чем до сих пор гадают учёные, искупаетесь в целебной воде источника и полетаете над обрывом на качелях. Точно будет, что вспомнить!
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Ближайшие даты:
1
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7
мая
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мая
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мая
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мая
7
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11
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет36 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Бла-бла

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. В Горной Ингушетии — в апартаментах в Армхи или в отеле «Джейрах». Во Владикавказе — в отеле «Царское». Стоимость тура указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин — только с мужчинами, женщин — с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, то надо или доплатить за одноместное размещение, или присоединиться ко второму одиночному участнику одного пола, если тот будет согласен.

Питание. В стоимость тура включены завтраки и 2 обеда. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Магасу, курорт «Армхи»

Встречаемся и едем в Магас, столицу Ингушетии. По прибытии пообедаем в ресторане и отправимся на экскурсию. Посетим комплекс «Мемориал памяти и славы», посвящённый важным историческим событиям республики. Вы увидите скульптуры, рассмотрите барельефы и главное сооружение — «Девять башен».

Затем побываем в этнографическом музее в самой высокой в Ингушетии башне «Согласие». Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения!

После доедем до живописного курорта «Армхи», виды которого сравнивают с пейзажами Швейцарии. Остановимся в апартаментах или отеле, после размещения у вас будет свободное время на ужин и отдых.

Прогулка по Магасу, курорт «Армхи»Прогулка по Магасу, курорт «Армхи»Прогулка по Магасу, курорт «Армхи»Прогулка по Магасу, курорт «Армхи»Прогулка по Магасу, курорт «Армхи»Прогулка по Магасу, курорт «Армхи»Прогулка по Магасу, курорт «Армхи»
2 день

Горная Ингушетия

Позавтракав, отправляемся исследовать горную Ингушетию. Посетим Джейрахо-Ассинский заповедник — музей под открытым небом, сочетающий природные красоты и башни и крепости средних веков. В прошлом каждый род возводил фамильные башни, секреты строительства которых передавались из поколения в поколение. Исследуем «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, где был обнаружен бронзовый орёл 8-го века, который теперь хранится в Эрмитаже.

С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, со всех сторон окружённую неприступными горными склонами. Побываем в посёлке Таргим — покинутом ауле неподалёку от ещё одной архитектурной достопримечательности — Хамхи с монументальными постройками на крутом скалистом откосе.

После обеда в этнокафе отправимся в башенный город Эгикхал, бывший центр административной и торговой жизни. Люди жили здесь много веков, здесь же хоронили мёртвых — не только под землёй, но и в наземных склепах. Некоторых из них достигают 3 этажей и хранят останки более 200 человек. Осмотрим старинный христианский храм Тхаба-Ерды («Храм Веры»), соединивший в себе черты архитектур Грузии, Армении и Византии, и уникальный комплекс Вовнушки. Позднесредневековые оборонно-сторожевые башни органично вписаны в живописное ущелье реки на фоне впечатляющих скал. Место выбрано не случайно — на стыке горных ущелий в древности проходил Великий Шёлковый путь.

К вечеру вернёмся в отель и поужинаем.

Горная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная Ингушетия
3 день

Достопримечательности Северной Осетии

Сегодня утром выезжаем в Северную Осетию — вас ждёт экскурсия по значимым и памятным местам республики. Сначала побываем в даргавском некрополе — «Городе мёртвых». Вы посмотрите на сохранившиеся здесь традиционные башни-склепы, которые часто можно увидеть на фотографиях Осетии. Удивительное открытие — найденные в некоторых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пытаются разгадать секрет этой необычной находки.

Затем посетим печально известное Кармадонское ущелье — место гибели Сергея Бодрова, где в результате схода ледника был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон. Заедем в Фиагдонское ущелье, где живописные долины, луга и хребты соседствуют с большим количеством культурно-исторических памятников, а, прорываясь сквозь дикие скалы, поросшие соснами, ревёт река Фиагдон. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван», что означает «перевал леса». Устроим фотосессию на качелях над пропастью и полюбуемся снежными шапками, сидя на лавочке на краю ущелья.

Отдохнув, отправимся к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага, братьев-основателей всей Восточной Осетии. Вы узнаете, почему осетины очень чтят это место, и сможете подняться к основанию башни. После обеда в ресторане едем во Владикавказ. Пройдёмся по историческому центру и ощутим европейскую атмосферу города. Затем разместимся в отеле и поужинаем.

Достопримечательности Северной ОсетииДостопримечательности Северной ОсетииДостопримечательности Северной ОсетииДостопримечательности Северной ОсетииДостопримечательности Северной Осетии
4 день

Верхняя Балкария, купание в горячем источнике

После завтрака отправляемся в Верхнюю Балкарию. Сначала вы побываете у замка Шато-Эркен, возведённого посередине искусственного озера, которое со всех сторон окружено деревьями. Его облик переносит в средневековую Европу, а на фоне открывается чарующий вид на величественный Эльбрус.

Пообедав, доедем до таинственных Голубых озёр. Нижнее озеро (Черек-Кёль) — самое глубокое карстовое озеро в России. В горной реке, вытекающей из него, обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 миллионов лет!

Затем направимся в Черекское ущелье — гордость Кабардино-Балкарской республики. Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены именно в этом районе. Здесь же сохранились архитектурные и природные памятники: руины традиционных балкарских поселений, оборонительные башни и склепы. Погуляем, вы полюбуетесь головокружительными горными пейзажами.

В завершении дня посетим Аушигерский термальный источник, куда съезжаются люди со всей России. Горячая вода, выходящая на поверхность из 4-километровых глубин, очень полезна для здоровья и способствует долголетию. Желающие искупаются в источнике и проверят его целебные свойства.

К 18:00 вернёмся в отель, поужинаем и отдохнём.

Верхняя Балкария, купание в горячем источникеВерхняя Балкария, купание в горячем источникеВерхняя Балкария, купание в горячем источникеВерхняя Балкария, купание в горячем источникеВерхняя Балкария, купание в горячем источникеВерхняя Балкария, купание в горячем источникеВерхняя Балкария, купание в горячем источникеВерхняя Балкария, купание в горячем источнике
5 день

Отъезд

После завтрака — свободное время до вылета. Можно самостоятельно прогуляться по Владикавказу, посетить дегустацию вина в частной винодельне у Константиана Дзаитова (за доплату, при группе от 10 человек) или мастер-класс по приготовлению уалибахов (за доплату, при группе от 10 человек).
Затем — трансфер до аэропорта (за доплату).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда
  • Трансферы по программе
  • Групповой трансфер от аэропорта
  • Экскурсии с гидом по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Владикавказа и обратно
  • Питание вне программы
  • При одноместном размещении стоимость тура составит 43 000 руб
  • Входные билеты (Эрзи, Даргавс, Шато-Эркен, Аушигерский термальный источник)
  • Трансфер до аэропорта в заключительный день (на такси - около 500-600 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
Завершение: Владикавказ, после 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
3 апр 2024
Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось.
Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍.
Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂).
А в остальном всё на 5+!!!
Марина
6 дек 2023
1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все дни солнце +16, и с замечательным гидом Рамзаном! Приятно впечатлены радушным приемом, доброжелательностью, чутким отношением ко всем нашим пожеланиям, потрясающим количеством информации и интересеным ее изложением, безупречно уважительным отношением к каждому участнику группы. Искренне рекомендую Бэлла-тур, т. к очень гибки ко всем пожеланиям, подобраны интересные локации и гостиницы, удобные встречи и проводы. Ингушетия надолго останется в нашем сердце в первую очередь благодаря добродушию людей, с которыми нам довелось встретиться во время поездки! А горы, ущелья, теснины, каньоны, перевалы, башни и вообще природа бесконечно прекрасны! Спасибо большое за чудесный отдых!
1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все
Д
23 окт 2023
Экскурсия понравилась, Рамзан молодец, умеет заинтересовать. Осталась масса положительных эмоций по итогу. Всем причастным (организаторы, водитель, экскурсоводы, участники группы) большое спасибо.
Карина
19 окт 2023
Благодарим всех организаторов за этот замечательный тур!
Великолепные виды, захватывающие дух пейзажи😍
Рамзан - замечательный гид, который рассказал много интересного о культуре и традициях своего края!)
Ни капли не пожалели, что выбрали именно этот тур!
Спасибо огромное за гостеприимство и за прекрасные эмоции, которые мы испытали за эти дни🤩
Благодарим всех организаторов за этот замечательный тур!Благодарим всех организаторов за этот замечательный тур!Благодарим всех организаторов за этот замечательный тур!Благодарим всех организаторов за этот замечательный тур!Благодарим всех организаторов за этот замечательный тур!Благодарим всех организаторов за этот замечательный тур!Благодарим всех организаторов за этот замечательный тур!
Е
19 окт 2023
В увлекательное путешествие “3 республики за 5 дней” мы с внуком отправились в конце июля 2023 г. Путевку дочь заказывала на Трипстере в подарок сыну на двадцатилетие, ну, а я отправилась с ним за компанию. При общении с Трипстером никаких проблем не возникало, на все вопросы были получены своевременные и понятные ответы. Получили рекомендации какие вещи необходимо взять, как нас встретят и т. д. После внесения частичной оплаты Трипстеру, мы перешли в заботливые руки туроператора. . Программой нашего путешествия было предусмотрено посещение трёх республик Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Представители встретили нас на вокзале Владикавказа. Мы были последние прибывшие из группы. Так как вся группа была в сборе наше путешествие началось. На комфортабельном микроавтобусе мы направились в столицу Ингушении город Магас. При въезде в Джейрахский район находится пограничный пост, где нас попросили приготовить Российские паспорта. В автобус зашёл пограничник и проверил у каждого паспорт. Потом двух человек (в том числе и меня) попросил пройти с ним в пограничный пункт и ответить на ряд вопросов. Вопросы были стандартные: телефон, место работы, постоянное проживание, есть ли родственники на Украине и т. д., после этого нас отпустили и мы продолжили путешествие. В Магасе нас ждал сытный и вкусный обед. После этого с местным гидом Хайрудином мы посетили Башню Согласия и Мемориал. Башня Согласия это 100 метровое сооружение, глядя на которое кажется непосильным подняться наверх по ступеням. Однако подниматься пришлось по пандусу, проложенному вдоль внутренних стен башни с небольшим уклоном, идущему по спирали. Во время подъёма Хайрудин несколько раз останавливался, поджидал отставших и попутно рассказывал интересные факты. Стены Башни украшены тематическими картинами, которые мы рассматривали при подъёме. Так незаметно мы поднялись наверх башни, где находится балкон, опоясывающий башню со всех сторон, имеющий стеклянный пол. Надо было набраться смелости, чтобы вступить на него, ходить по нему и фотографироваться. После экскурсий мы поехали в природный комплекс Армхи для заселения. Во второй день у нас было экскурсия по горной Ингушетии с посещением водопада. Дорога к водопаду была нелегкой, но благодаря интересным рассказам Хайрудина и заботливому отношению его и администратора Ремы, мы все благополучно до водопада добрались. После чего мы были вознаграждены пикником на фоне невероятного пейзажа.
На этом наше пребывание в Ингушетии закончилось и на следующее утро мы отправились в Северную Осетию. Дальнейшее наше путешествие проходило на двух машинах меньшей вместимости, но таких же комфортабельных и ухоженных. Нашу машину возглавил гид-водитель Адам, во второй машине был водитель и основной гид Рамзан. Сначала мы огорчились, что основной гид не в нашей машине, но потом убедились, что Адам не только непревзойдённый водитель, с которым не страшно на любой горной дороге, но и отличный гид, очень эрудированный, много повидавший, интересный рассказчик и просто открытый и доброжелательный человек, который старался сделать наш путь максимально комфортным и информативным. В этот день мы посетили горную Осетию, некрополь Город мертвых, место гибели Сергея Бодрова, а после обеда была экскурсия по Владикавказу. Вечером заселились в гостиницу “Планета люкс” во Владикавкавказе, где и жили до конца нашего путешествия. При гостинице есть ресторан “Мангал”, где мы завтракали (входит в программу) и при желании можно было поужинать. Ресторан понравился широким ассортиментом, вкусной едой и достаточно демократичными ценами.
Четвертый день нашего путешествия был посвящен Кабардино-Балкарии. Опять были невероятные горные пейзажи, замок Шато-Эркен, окруженный искусственным озером и одно из пяти красивейшех Голубых озер Черек-Кёль, с голубо-бирюзовой водой невероятных оттенков. Это самое глубокое карстовое озеро России, которое питается подземными родниками и из которого вытекает горная река. День должен был закончиться посещением Аушигерского термального источника, но наш гид Адам предложил сверх программы как “вишенку на торте” посетить еще одно необычайно красивое место и сделать там очередную незабываемую фотосессию. Мы с радостью согласились. Пока женская половина фотографировалась в красивейших локациях, мужчины наслаждались необычайно вкусными травяными чаями. После этого мы поехали на термальный источник, решив полностью насладиться мероприятиями по программе, а уставшие путешественники второй машины сдались и отправились отдыхать в отель. К источнику мы подъехали уже в сумерках, начал накрапывать дождь, но это не испортила впечатления от купания в горячей воде. Не смотря на позднее время и предстоящую неблизкую дорогу обратно, Адам терпеливо ждал и не поторапливал нас, давая насладиться в полной мере необычными впечатлениями. В гостиницу мы вернулись поздно, но не увидели и тени недовольства от нашего гида. На следующий день мы простились с остальными туристами, которые продолжили своё путешествие в Чечню, а некоторые и далее в Дагестан. Но у них была другая программа. Мы же провели еще полдня во Владикавказе, полюбовались на красоты, заказали в качестве подарка родным три огромных осетинских пирога с сыром, картофелем и мясом в пекарне “Три пирога” и вечером на поезде отправились домой. Пироги, кстати, были отменные!
Программ тура интересная, насыщенная, осталась масса впечатлений и великолепных фотографий. Спасибо Адаму, Хайрутдину, Реме и всей команде за слаженную работу, заботливое отношение и желание сделать наше путешествие максимально интересным и комфортным. И надо сказать, что это им удалось!!!
Из недостатков можно отметить только питание в природном комплексе Армхи. В стоимость путевки входили завтраки шведский стол в кафе. При далеко не низкой стоимости завтрака 850 руб, предлагаемый ассортимент блюд очень скромный, чай,кофе только пакетированые, всё время что- то заканчивалось, то пирожки, то молоко, то стаканы, то места за столиками. Щведский стол представлял собой столпотворение и очередь в месте раздачи. Сотрудники, конечно, стараются, бегают, что-то подносят, но их явно недостаточно. Столы вовремя не протираются и есть приходится среди ранее оставленных крошек. В кафе можно и поужинать за свои деньги (650 руб), но кафе работает только до 8 вечера, а пускать перестают уже вначале восьмого. Кто опоздал- добро пожаловать в ресторан! Ничего, что он расположен на расстоянии 2 км в гору, зато туда ходит один раз в час бесплатная маршрутка, а если опоздал, то довезут за 200 руб. Обратный путь тоже тот ещё квест! Довезли на разбитом автомобиле по очень плохой дороге, при этом водитель всё время отвлекался на разговоры и сообщения в телефоне. В ресторане минут 15 пришлось искать официанта или администратора! В меню половина заявленных блюд отсутствовала, а цены высокие, не соответствующие уровню обслуживания.
В увлекательное путешествие “3 республики за 5 дней” мы с внуком отправились в конце июля 2023В увлекательное путешествие “3 республики за 5 дней” мы с внуком отправились в конце июля 2023В увлекательное путешествие “3 республики за 5 дней” мы с внуком отправились в конце июля 2023В увлекательное путешествие “3 республики за 5 дней” мы с внуком отправились в конце июля 2023В увлекательное путешествие “3 республики за 5 дней” мы с внуком отправились в конце июля 2023В увлекательное путешествие “3 республики за 5 дней” мы с внуком отправились в конце июля 2023В увлекательное путешествие “3 республики за 5 дней” мы с внуком отправились в конце июля 2023
Ю
14 окт 2023
Очень понравился тур. Насыщенная программа. Очень много интересного я открыла для себя. Ну и конечно ГОРЫ. Непередаваемый восторг от красоты горных пейзажей. Совершенно точно рекомендую этот тур всем!
Очень понравился тур. Насыщенная программа. Очень много интересного я открыла для себя. Ну и конечно ГОРЫ.Очень понравился тур. Насыщенная программа. Очень много интересного я открыла для себя. Ну и конечно ГОРЫ.
Н
11 сен 2023
Познавательная, интересная и грамотно составленная программа. Гиду Рамзану отдельное спасибо!
Наталья
31 янв 2023
Огромное спасибо! Все экскурсии прошли на высочайшем уровне. Я получила заряд энергии, тепла и доброты. Узнала для себя много нового из истории Северного Кавказа. Особенная благодарность экскурсоводам Адаму и Мусе. Это ребята, влюблённые в свой родной край и делятся своей любовью со всеми нами. Обязательно порекомендую всем своим друзьям и коллегам побывать в этом удивительном уголке нашей страны.
Огромное спасибо! Все экскурсии прошли на высочайшем уровне. Я получила заряд энергии, тепла и доброты. УзналаОгромное спасибо! Все экскурсии прошли на высочайшем уровне. Я получила заряд энергии, тепла и доброты. УзналаОгромное спасибо! Все экскурсии прошли на высочайшем уровне. Я получила заряд энергии, тепла и доброты. УзналаОгромное спасибо! Все экскурсии прошли на высочайшем уровне. Я получила заряд энергии, тепла и доброты. Узнала

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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