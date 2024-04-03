В увлекательное путешествие “3 республики за 5 дней” мы с внуком отправились в конце июля 2023 г. Путевку дочь заказывала на Трипстере в подарок сыну на двадцатилетие, ну, а я отправилась с ним за компанию. При общении с Трипстером никаких проблем не возникало, на все вопросы были получены своевременные и понятные ответы. Получили рекомендации какие вещи необходимо взять, как нас встретят и т. д. После внесения частичной оплаты Трипстеру, мы перешли в заботливые руки туроператора. . Программой нашего путешествия было предусмотрено посещение трёх республик Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Представители встретили нас на вокзале Владикавказа. Мы были последние прибывшие из группы. Так как вся группа была в сборе наше путешествие началось. На комфортабельном микроавтобусе мы направились в столицу Ингушении город Магас. При въезде в Джейрахский район находится пограничный пост, где нас попросили приготовить Российские паспорта. В автобус зашёл пограничник и проверил у каждого паспорт. Потом двух человек (в том числе и меня) попросил пройти с ним в пограничный пункт и ответить на ряд вопросов. Вопросы были стандартные: телефон, место работы, постоянное проживание, есть ли родственники на Украине и т. д., после этого нас отпустили и мы продолжили путешествие. В Магасе нас ждал сытный и вкусный обед. После этого с местным гидом Хайрудином мы посетили Башню Согласия и Мемориал. Башня Согласия это 100 метровое сооружение, глядя на которое кажется непосильным подняться наверх по ступеням. Однако подниматься пришлось по пандусу, проложенному вдоль внутренних стен башни с небольшим уклоном, идущему по спирали. Во время подъёма Хайрудин несколько раз останавливался, поджидал отставших и попутно рассказывал интересные факты. Стены Башни украшены тематическими картинами, которые мы рассматривали при подъёме. Так незаметно мы поднялись наверх башни, где находится балкон, опоясывающий башню со всех сторон, имеющий стеклянный пол. Надо было набраться смелости, чтобы вступить на него, ходить по нему и фотографироваться. После экскурсий мы поехали в природный комплекс Армхи для заселения. Во второй день у нас было экскурсия по горной Ингушетии с посещением водопада. Дорога к водопаду была нелегкой, но благодаря интересным рассказам Хайрудина и заботливому отношению его и администратора Ремы, мы все благополучно до водопада добрались. После чего мы были вознаграждены пикником на фоне невероятного пейзажа.

На этом наше пребывание в Ингушетии закончилось и на следующее утро мы отправились в Северную Осетию. Дальнейшее наше путешествие проходило на двух машинах меньшей вместимости, но таких же комфортабельных и ухоженных. Нашу машину возглавил гид-водитель Адам, во второй машине был водитель и основной гид Рамзан. Сначала мы огорчились, что основной гид не в нашей машине, но потом убедились, что Адам не только непревзойдённый водитель, с которым не страшно на любой горной дороге, но и отличный гид, очень эрудированный, много повидавший, интересный рассказчик и просто открытый и доброжелательный человек, который старался сделать наш путь максимально комфортным и информативным. В этот день мы посетили горную Осетию, некрополь Город мертвых, место гибели Сергея Бодрова, а после обеда была экскурсия по Владикавказу. Вечером заселились в гостиницу “Планета люкс” во Владикавкавказе, где и жили до конца нашего путешествия. При гостинице есть ресторан “Мангал”, где мы завтракали (входит в программу) и при желании можно было поужинать. Ресторан понравился широким ассортиментом, вкусной едой и достаточно демократичными ценами.

Четвертый день нашего путешествия был посвящен Кабардино-Балкарии. Опять были невероятные горные пейзажи, замок Шато-Эркен, окруженный искусственным озером и одно из пяти красивейшех Голубых озер Черек-Кёль, с голубо-бирюзовой водой невероятных оттенков. Это самое глубокое карстовое озеро России, которое питается подземными родниками и из которого вытекает горная река. День должен был закончиться посещением Аушигерского термального источника, но наш гид Адам предложил сверх программы как “вишенку на торте” посетить еще одно необычайно красивое место и сделать там очередную незабываемую фотосессию. Мы с радостью согласились. Пока женская половина фотографировалась в красивейших локациях, мужчины наслаждались необычайно вкусными травяными чаями. После этого мы поехали на термальный источник, решив полностью насладиться мероприятиями по программе, а уставшие путешественники второй машины сдались и отправились отдыхать в отель. К источнику мы подъехали уже в сумерках, начал накрапывать дождь, но это не испортила впечатления от купания в горячей воде. Не смотря на позднее время и предстоящую неблизкую дорогу обратно, Адам терпеливо ждал и не поторапливал нас, давая насладиться в полной мере необычными впечатлениями. В гостиницу мы вернулись поздно, но не увидели и тени недовольства от нашего гида. На следующий день мы простились с остальными туристами, которые продолжили своё путешествие в Чечню, а некоторые и далее в Дагестан. Но у них была другая программа. Мы же провели еще полдня во Владикавказе, полюбовались на красоты, заказали в качестве подарка родным три огромных осетинских пирога с сыром, картофелем и мясом в пекарне “Три пирога” и вечером на поезде отправились домой. Пироги, кстати, были отменные!

Программ тура интересная, насыщенная, осталась масса впечатлений и великолепных фотографий. Спасибо Адаму, Хайрутдину, Реме и всей команде за слаженную работу, заботливое отношение и желание сделать наше путешествие максимально интересным и комфортным. И надо сказать, что это им удалось!!!

Из недостатков можно отметить только питание в природном комплексе Армхи. В стоимость путевки входили завтраки шведский стол в кафе. При далеко не низкой стоимости завтрака 850 руб, предлагаемый ассортимент блюд очень скромный, чай,кофе только пакетированые, всё время что- то заканчивалось, то пирожки, то молоко, то стаканы, то места за столиками. Щведский стол представлял собой столпотворение и очередь в месте раздачи. Сотрудники, конечно, стараются, бегают, что-то подносят, но их явно недостаточно. Столы вовремя не протираются и есть приходится среди ранее оставленных крошек. В кафе можно и поужинать за свои деньги (650 руб), но кафе работает только до 8 вечера, а пускать перестают уже вначале восьмого. Кто опоздал- добро пожаловать в ресторан! Ничего, что он расположен на расстоянии 2 км в гору, зато туда ходит один раз в час бесплатная маршрутка, а если опоздал, то довезут за 200 руб. Обратный путь тоже тот ещё квест! Довезли на разбитом автомобиле по очень плохой дороге, при этом водитель всё время отвлекался на разговоры и сообщения в телефоне. В ресторане минут 15 пришлось искать официанта или администратора! В меню половина заявленных блюд отсутствовала, а цены высокие, не соответствующие уровню обслуживания.