Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Вы рассмотрите самобытные каменные постройки, увидите достопримечательности Владикавказа и Магаса и попробуете блюда кавказской кухни.
Побываете в опустевших аулах, узнаете, над чем до сих пор гадают учёные, искупаетесь в целебной воде источника и полетаете над обрывом на качелях. Точно будет, что вспомнить!
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|36 000 ₽
Описание
Бла-бла
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. В Горной Ингушетии — в апартаментах в Армхи или в отеле «Джейрах». Во Владикавказе — в отеле «Царское». Стоимость тура указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин — только с мужчинами, женщин — с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, то надо или доплатить за одноместное размещение, или присоединиться ко второму одиночному участнику одного пола, если тот будет согласен.
Питание. В стоимость тура включены завтраки и 2 обеда. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Прогулка по Магасу, курорт «Армхи»
Встречаемся и едем в Магас, столицу Ингушетии. По прибытии пообедаем в ресторане и отправимся на экскурсию. Посетим комплекс «Мемориал памяти и славы», посвящённый важным историческим событиям республики. Вы увидите скульптуры, рассмотрите барельефы и главное сооружение — «Девять башен».
Затем побываем в этнографическом музее в самой высокой в Ингушетии башне «Согласие». Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения!
После доедем до живописного курорта «Армхи», виды которого сравнивают с пейзажами Швейцарии. Остановимся в апартаментах или отеле, после размещения у вас будет свободное время на ужин и отдых.
Горная Ингушетия
Позавтракав, отправляемся исследовать горную Ингушетию. Посетим Джейрахо-Ассинский заповедник — музей под открытым небом, сочетающий природные красоты и башни и крепости средних веков. В прошлом каждый род возводил фамильные башни, секреты строительства которых передавались из поколения в поколение. Исследуем «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, где был обнаружен бронзовый орёл 8-го века, который теперь хранится в Эрмитаже.
С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, со всех сторон окружённую неприступными горными склонами. Побываем в посёлке Таргим — покинутом ауле неподалёку от ещё одной архитектурной достопримечательности — Хамхи с монументальными постройками на крутом скалистом откосе.
После обеда в этнокафе отправимся в башенный город Эгикхал, бывший центр административной и торговой жизни. Люди жили здесь много веков, здесь же хоронили мёртвых — не только под землёй, но и в наземных склепах. Некоторых из них достигают 3 этажей и хранят останки более 200 человек. Осмотрим старинный христианский храм Тхаба-Ерды («Храм Веры»), соединивший в себе черты архитектур Грузии, Армении и Византии, и уникальный комплекс Вовнушки. Позднесредневековые оборонно-сторожевые башни органично вписаны в живописное ущелье реки на фоне впечатляющих скал. Место выбрано не случайно — на стыке горных ущелий в древности проходил Великий Шёлковый путь.
К вечеру вернёмся в отель и поужинаем.
Достопримечательности Северной Осетии
Сегодня утром выезжаем в Северную Осетию — вас ждёт экскурсия по значимым и памятным местам республики. Сначала побываем в даргавском некрополе — «Городе мёртвых». Вы посмотрите на сохранившиеся здесь традиционные башни-склепы, которые часто можно увидеть на фотографиях Осетии. Удивительное открытие — найденные в некоторых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пытаются разгадать секрет этой необычной находки.
Затем посетим печально известное Кармадонское ущелье — место гибели Сергея Бодрова, где в результате схода ледника был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон. Заедем в Фиагдонское ущелье, где живописные долины, луга и хребты соседствуют с большим количеством культурно-исторических памятников, а, прорываясь сквозь дикие скалы, поросшие соснами, ревёт река Фиагдон. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван», что означает «перевал леса». Устроим фотосессию на качелях над пропастью и полюбуемся снежными шапками, сидя на лавочке на краю ущелья.
Отдохнув, отправимся к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага, братьев-основателей всей Восточной Осетии. Вы узнаете, почему осетины очень чтят это место, и сможете подняться к основанию башни. После обеда в ресторане едем во Владикавказ. Пройдёмся по историческому центру и ощутим европейскую атмосферу города. Затем разместимся в отеле и поужинаем.
Верхняя Балкария, купание в горячем источнике
После завтрака отправляемся в Верхнюю Балкарию. Сначала вы побываете у замка Шато-Эркен, возведённого посередине искусственного озера, которое со всех сторон окружено деревьями. Его облик переносит в средневековую Европу, а на фоне открывается чарующий вид на величественный Эльбрус.
Пообедав, доедем до таинственных Голубых озёр. Нижнее озеро (Черек-Кёль) — самое глубокое карстовое озеро в России. В горной реке, вытекающей из него, обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 миллионов лет!
Затем направимся в Черекское ущелье — гордость Кабардино-Балкарской республики. Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены именно в этом районе. Здесь же сохранились архитектурные и природные памятники: руины традиционных балкарских поселений, оборонительные башни и склепы. Погуляем, вы полюбуетесь головокружительными горными пейзажами.
В завершении дня посетим Аушигерский термальный источник, куда съезжаются люди со всей России. Горячая вода, выходящая на поверхность из 4-километровых глубин, очень полезна для здоровья и способствует долголетию. Желающие искупаются в источнике и проверят его целебные свойства.
К 18:00 вернёмся в отель, поужинаем и отдохнём.
Отъезд
После завтрака — свободное время до вылета. Можно самостоятельно прогуляться по Владикавказу, посетить дегустацию вина в частной винодельне у Константиана Дзаитова (за доплату, при группе от 10 человек) или мастер-класс по приготовлению уалибахов (за доплату, при группе от 10 человек).
Затем — трансфер до аэропорта (за доплату).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда
- Трансферы по программе
- Групповой трансфер от аэропорта
- Экскурсии с гидом по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Владикавказа и обратно
- Питание вне программы
- При одноместном размещении стоимость тура составит 43 000 руб
- Входные билеты (Эрзи, Даргавс, Шато-Эркен, Аушигерский термальный источник)
- Трансфер до аэропорта в заключительный день (на такси - около 500-600 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍.
Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂).
А в остальном всё на 5+!!!
Великолепные виды, захватывающие дух пейзажи😍
Рамзан - замечательный гид, который рассказал много интересного о культуре и традициях своего края!)
Ни капли не пожалели, что выбрали именно этот тур!
Спасибо огромное за гостеприимство и за прекрасные эмоции, которые мы испытали за эти дни🤩
На этом наше пребывание в Ингушетии закончилось и на следующее утро мы отправились в Северную Осетию. Дальнейшее наше путешествие проходило на двух машинах меньшей вместимости, но таких же комфортабельных и ухоженных. Нашу машину возглавил гид-водитель Адам, во второй машине был водитель и основной гид Рамзан. Сначала мы огорчились, что основной гид не в нашей машине, но потом убедились, что Адам не только непревзойдённый водитель, с которым не страшно на любой горной дороге, но и отличный гид, очень эрудированный, много повидавший, интересный рассказчик и просто открытый и доброжелательный человек, который старался сделать наш путь максимально комфортным и информативным. В этот день мы посетили горную Осетию, некрополь Город мертвых, место гибели Сергея Бодрова, а после обеда была экскурсия по Владикавказу. Вечером заселились в гостиницу “Планета люкс” во Владикавкавказе, где и жили до конца нашего путешествия. При гостинице есть ресторан “Мангал”, где мы завтракали (входит в программу) и при желании можно было поужинать. Ресторан понравился широким ассортиментом, вкусной едой и достаточно демократичными ценами.
Четвертый день нашего путешествия был посвящен Кабардино-Балкарии. Опять были невероятные горные пейзажи, замок Шато-Эркен, окруженный искусственным озером и одно из пяти красивейшех Голубых озер Черек-Кёль, с голубо-бирюзовой водой невероятных оттенков. Это самое глубокое карстовое озеро России, которое питается подземными родниками и из которого вытекает горная река. День должен был закончиться посещением Аушигерского термального источника, но наш гид Адам предложил сверх программы как “вишенку на торте” посетить еще одно необычайно красивое место и сделать там очередную незабываемую фотосессию. Мы с радостью согласились. Пока женская половина фотографировалась в красивейших локациях, мужчины наслаждались необычайно вкусными травяными чаями. После этого мы поехали на термальный источник, решив полностью насладиться мероприятиями по программе, а уставшие путешественники второй машины сдались и отправились отдыхать в отель. К источнику мы подъехали уже в сумерках, начал накрапывать дождь, но это не испортила впечатления от купания в горячей воде. Не смотря на позднее время и предстоящую неблизкую дорогу обратно, Адам терпеливо ждал и не поторапливал нас, давая насладиться в полной мере необычными впечатлениями. В гостиницу мы вернулись поздно, но не увидели и тени недовольства от нашего гида. На следующий день мы простились с остальными туристами, которые продолжили своё путешествие в Чечню, а некоторые и далее в Дагестан. Но у них была другая программа. Мы же провели еще полдня во Владикавказе, полюбовались на красоты, заказали в качестве подарка родным три огромных осетинских пирога с сыром, картофелем и мясом в пекарне “Три пирога” и вечером на поезде отправились домой. Пироги, кстати, были отменные!
Программ тура интересная, насыщенная, осталась масса впечатлений и великолепных фотографий. Спасибо Адаму, Хайрутдину, Реме и всей команде за слаженную работу, заботливое отношение и желание сделать наше путешествие максимально интересным и комфортным. И надо сказать, что это им удалось!!!
Из недостатков можно отметить только питание в природном комплексе Армхи. В стоимость путевки входили завтраки шведский стол в кафе. При далеко не низкой стоимости завтрака 850 руб, предлагаемый ассортимент блюд очень скромный, чай,кофе только пакетированые, всё время что- то заканчивалось, то пирожки, то молоко, то стаканы, то места за столиками. Щведский стол представлял собой столпотворение и очередь в месте раздачи. Сотрудники, конечно, стараются, бегают, что-то подносят, но их явно недостаточно. Столы вовремя не протираются и есть приходится среди ранее оставленных крошек. В кафе можно и поужинать за свои деньги (650 руб), но кафе работает только до 8 вечера, а пускать перестают уже вначале восьмого. Кто опоздал- добро пожаловать в ресторан! Ничего, что он расположен на расстоянии 2 км в гору, зато туда ходит один раз в час бесплатная маршрутка, а если опоздал, то довезут за 200 руб. Обратный путь тоже тот ещё квест! Довезли на разбитом автомобиле по очень плохой дороге, при этом водитель всё время отвлекался на разговоры и сообщения в телефоне. В ресторане минут 15 пришлось искать официанта или администратора! В меню половина заявленных блюд отсутствовала, а цены высокие, не соответствующие уровню обслуживания.