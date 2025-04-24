Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Мамисонскому ущелью — одному из самых труднодоступных и живописных уголков Северной Осетии.
Вы увидите величественный памятник Уастырджи, таинственную Бизскую пещеру Черного всадника, старинные башни заброшенного городка Лисри и насладитесь потрясающими видами со смотровой площадки Зарамагского водохранилища.
Экскурсия также включает посещение музея Коста Хетагурова, реликтовых лесов и минерального источника «Тиб-2».
Описание экскурсииМамисонское ущелье является одним из наиболее сложных для доступа и отдалённых уголков Северной Осетии, однако оно также известно своей невероятной природной красотой и историческими достопримечательностями. Чтобы добраться до этого ущелья, нужно пройти через Алагирское ущелье, где находится огромный памятник Уастырджи — самый большой конный памятник в мире, вес которого составляет 28 тонн. Также здесь можно увидеть знаменитую Бизскую пещеру Черного всадника, в которой, согласно легендам, обитал местный Робин Гуд, защитник бедных и нуждающихся. В этом регионе сохранились реликтовые леса, долина солнца и необычный арт-объект под названием «Рог изобилия». Проезжая через старинное село Нар, мы можем посетить музей Коста Левановича Хетагурова, гравировку с его портретом и памятник, посвящённый этому выдающемуся писателю, поэту и художнику. Поднявшись на смотровую площадку Зарамагского водохранилища, расположенную на высоте 1700 метров над уровнем моря, мы оказываемся в сердце Мамисонского ущелья. Это место поражает своими живописными пейзажами и богатым культурным наследием. Здесь можно увидеть заброшенный городок Лисри, некогда бывший оживленным поселением с множеством дворов, музеем под открытым небом и несколькими хорошо сохранившимися башнями. Кроме того, стоит посетить минеральный источник «Тиб-2», расположенный в долине реки Мамисон. Так же для любителей заброшек на нашем пути будут заброшенные рудники, шахты и санатории. Важная информация:
- При себе необходимо иметь паспорт.
- Возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Уастырджи
- Пещера Черного Всадника (комментарий: какая сложность, где находится)
- Реликтовый лес
- Древние башни и комплексы замкового типа
- Смотровая площадка над Алагирским ущельем
- Арт-объект «Рог изобилия»
- Бог охоты Уасилла
- Зарамагское водохранилище
- Арт-объект с изображением Коста Хетагурова
- Мамисонское ущелье
- Минеральный источник «Тиб-2»
- Древнее селение «Лисри»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Коцоева, 75, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 8 утра
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
24 апр 2025
Организатор отменил экскурсию в последний момент (в 7 утра)
Входит в следующие категории Владикавказа
