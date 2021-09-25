Что вас ожидает

Цейское ущелье: ледники, канатная дорога и монастырь

По пути к природным красотам вы увидите две важные исторические достопримечательности региона: Богоявленский Аланский женский монастырь и монумент покровителю путников Уастырджи. Мы поделимся их легендами и расскажем, почему их так любят местные жители. Далее вас ждет погружение в мир фантастических пейзажей Цейского ущелья: мы полюбуемся бурной рекой Ардон, доедем до альплагеря на высоте более 1900 метров и поднимемся на кресельной канатной дороге к могучим ледникам.

Мамисонское ущелье: ГЭС, минеральные источники и горные поселения

Вы оцените самую высокогорную ГЭС в стране, продегустируете минеральную воду из двух источников и посетите аул Лисри, где находится древний храм Успения Пресвятой Богородицы. А в поселении Тиб увидите памятную доску первому советскому капитану, достигшему Северного полюса. Кроме того, мы покажем многочисленные старинные башенные комплексы. Расскажем, с какой целью их строили и кто в них жил.

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