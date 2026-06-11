Насыщенное путешествие по двум ущельям Северной Осетии: Цейскому и Мамисонскому.



Уникальная возможность увидеть аутентичные селения Лисри и Тиб, раскрыть тайны старинных башен и посетить первый православный храм на Кавказе.



Увлекательная поездка на кресельной канатной дороге к ледникам и дегустация целебной минеральной воды оставят незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться великолепными видами и свежим горным воздухом. В мае и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит учесть возможные дожди и прохладу. В зимние месяцы доступ к некоторым объектам может быть ограничен, но это время подходит для любителей зимних пейзажей.

Сейчас август — это идеальное время.