Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться великолепными видами и свежим горным воздухом. В мае и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит учесть возможные дожди и прохладу. В зимние месяцы доступ к некоторым объектам может быть ограничен, но это время подходит для любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Богоявленский Аланский женский монастырь
Монумент Уастырджи
ГЭС
Храм Успения Пресвятой Богородицы
Описание экскурсии
Цейское ущелье: ледники, канатная дорога и монастырь
По пути к природным красотам вы увидите две важные исторические достопримечательности региона: Богоявленский Аланский женский монастырь и монумент покровителю путников Уастырджи. Мы поделимся их легендами и расскажем, почему их так любят местные жители. Далее вас ждёт погружение в мир фантастических пейзажей Цейского ущелья: мы полюбуемся бурной рекой Ардон, доедем до альплагеря на высоте более 1900 метров и поднимемся на кресельной канатной дороге к могучим ледникам.
Мамисонское ущелье: ГЭС, минеральные источники и горные поселения
Вы оцените самую высокогорную ГЭС в стране, продегустируете минеральную воду из двух источников и посетите аул Лисри, где находится древний храм Успения Пресвятой Богородицы. А в поселении Тиб увидите памятную доску первому советскому капитану, достигшему Северного полюса. Кроме того, мы покажем многочисленные старинные башенные комплексы. Расскажем, с какой целью их строили и кто в них жил.
Организационные детали
Билет на канатную дорогу не включён в стоимость — 800 руб. с человека
Внимание! По понедельникам монастырь не работает
По желанию мы можем включить в программу купание в горячих источниках. Цену и детали уточняйте в личном сообщении
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2404 туристов
Приветствую! Меня зовут Владимир. Мы с нашими гидами на протяжении 8 лет показываем красоты Северной Осетии. Будем рады познакомить и вас с нашей республикой.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
Алена
Очень понравилось, отличная поездка. По времени нас особо не ограничивали, останавливались еще там где нам нравился вид по маршруту. Эдуард прекрасный водитель! Так же попросили заехать на термальные источники. После насыщенной программы, гор и снега, это было идеально!
+1
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О
Ольга
ездили на экскурсию с Артуром. Очень позитивный, много рассказывал об обычиях, о традициях. Пунктуальный, не жадничал на время, гуляли на остановках сколько было нам нужно. Красивые места. Каждая гора, каждое ущелье неповторимы! На все вопросы Артур нам отвечал, рассказывал о людях которые жили в горах, о семьях. Экскурсию и гида рекомендую!
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Д
Дмитрий
Спасибо за интересную поездку. Познакомился с новыми для меня горнолыжными курортами.
+2
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А
Анастасия
Поездка состоялась 3 января. Мы попали в волшебную заснеженную сказку. В Осетии невероятно красивая природа!!! Гид Георгий отличный знаток своего дела, а главное - очень аккуратный водитель. Всё, что было заявлено, посетили. Нам всё понравилось, мы в восторге!!!
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С
Сергей
Потрясающая экскурсия с невероятными видами на горы и захватывающими панорамами! Огромное спасибо Артуру — очень интересно и увлекательно рассказал о достопримечательностях, культуре, традициях и особенностях жизни осетин. Благодаря его рассказам поездка стала не только красивой, но и познавательной. Остались самые приятные впечатления. Обязательно рекомендую эту экскурсию к посещению!
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С
Светлана
Хочу выразить особую благодарность гиду Георгию. Поездка была замечательная. Много интересной информации,исторических данных. Погода прекрасная, солнце. Канатная дорога работала. У нас сотни фотографий и море эмоций. Спасибо за ваш труд. Рекомендую.
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