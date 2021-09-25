Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон

Высокогорные аулы, древние башни, храмы, минеральные источники и ледники за 1 день

5
1 отзыв
Приглашаем в насыщенное путешествие по двум ущельям Северной Осетии: знаменитому Цейскому и менее известному Мамисонскому.

Вы посетите аутентичные селения Лисри и Тиб, раскроете тайны старинных башен и увидите первый православный храм на Кавказе.

Прокатитесь на кресельной канатной дороге и отведаете целебную минеральную воду.
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон

Что вас ожидает

Цейское ущелье: ледники, канатная дорога и монастырь

По пути к природным красотам вы увидите две важные исторические достопримечательности региона: Богоявленский Аланский женский монастырь и монумент покровителю путников Уастырджи. Мы поделимся их легендами и расскажем, почему их так любят местные жители. Далее вас ждет погружение в мир фантастических пейзажей Цейского ущелья: мы полюбуемся бурной рекой Ардон, доедем до альплагеря на высоте более 1900 метров и поднимемся на кресельной канатной дороге к могучим ледникам.

Мамисонское ущелье: ГЭС, минеральные источники и горные поселения
Вы оцените самую высокогорную ГЭС в стране, продегустируете минеральную воду из двух источников и посетите аул Лисри, где находится древний храм Успения Пресвятой Богородицы. А в поселении Тиб увидите памятную доску первому советскому капитану, достигшему Северного полюса. Кроме того, мы покажем многочисленные старинные башенные комплексы. Расскажем, с какой целью их строили и кто в них жил.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Билет на канатную дорогу не включен в стоимость — 400 руб. с человека
  • По желанию мы можем включить в программу купание в горячих источниках. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Владимир
Владимир
Приветствую! Меня зовут Владимир. Мы с нашими гидами на протяжении 8 лет показываем красоты Северной Осетии. Будем рады познакомить и вас с нашей республикой.
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1 реальный отзыв

К
25 сен 2021
Самый прекрасный экскурсовод на свете. Настолько заботливо и тепло провёл нам экскурсию, сварил кофе, покормил, провёл через все тернии и преграды погоды…. Но все-таки довез нас до вершин и показал необыкновенные красоты Осетии! Спасибо огромное Эдуарду, в следующий раз только с ним. 😇🙏♥️

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Владимир проводит ещё 1 экскурсию

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