Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы По Военно-Осетинской дороге мы отправимся в Мамисонское ущелье.



Вас ждет насыщенный день: по пути мы будем останавливаться у памятников и арт-объектов, осмотрим монумент Уастырджи, посетим монастырь и старинное селение Лисри. А завершим нашу поездку купанием в теплых источниках, бьющих с глубины более 2000 метров. 5 33 отзыва

Описание экскурсии В прежние времена через Кавказ проходило 3 перевальных дороги в Закавказье. Одна из них шла через Алагирскую котловину, Касарскую теснину, Мамисонское ущелье и была известна как Аланская Военно-Осетинская дорога. На относительно небольшом ее участке располагалось несколько таможенных застав, подконтрольных аланам. Неприступные скалы, бурные реки, сверкающие ледники, чудодейственные источники всегда завораживали и привлекали сюда путешественников. П Военно-Осетинской дороге мы отправимся в Мамисонское ущелье, где в советский период проходил 42-й всесоюзный маршрут. За время экскурсии вы: посетите Аланский Богоявленский женский монастырь — осмотрите монумент Уастырджи, который считается одной из самых больших конных скульптур в мире. Заручившись поддержкой покровителя путников, воинов и мужчин-Уастырджи начинаем наше горное приключение; увидите древнюю дорогу и таможенные ворота, а при хорошей погоде посмотрим на пещеру «Черного всадника»; у Унальской котловины увидим поселения Зинцар и Унал, башню Цаллаговых; проедем через шахтерский поселок Мизур и через саму высоконапорную ГЭС в России; посетим арт объекты «Рог изобилия» и «Сохраним природу»; проедем через Касарскую теснину и увидим останки Касарской заставы; въехав в Мамисонское ущелье, попадем в средневековое замковое поселение Лисри. Увидим архитектурные памятники древнего зодчества, боевые и жилые башенные комплексы, церковь; попробуем минеральные источники, которыми славится ущелье. А гид расскажет много интересных легенд и преданий, которыми окутаны эти места; поднимемся на канатной дороге на высоту 2950 метров и полюбуемся неповторимой панорамой; на обратном пути посетим остатки средневековой крепости Магкаевых, увидим памятник Зурабу Магкаеву. По завершении активной части поездки направимся в Бирагзанг, где после увлекательного путешествия насладимся купанием в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 метров. Важная информация: В горах Осетии много святых мест, поэтому путешествуем с закрытыми коленями (не шорты!), в не вызывающей одежде, с закрытой грудью и животами. В горах на высоте бывает прохладно, захватите одежду по погоде. Горы — это место повышенной опасности, соблюдаем все рекомендации гида, водителя. Не уходим с маршрута без разрешения. Для купания в источниках захватите купальные принадлежности, тапочки и полотенца. Канатная дорога не является нашей собственностью, мы не можем гарантировать ее работу.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Монумент Уастырджи

Термальные источники Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Посещение термальных источников: 500 р.

Подъем на канатной дороге: 1500 руб. /чел.

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Важная информация В горах Осетии много святых мест, поэтому путешествуем с закрытыми коленями (не шорты!), в не вызывающей одежде, с закрытой грудью и животами

В горах на высоте бывает прохладно, захватите одежду по погоде

Горы - это место повышенной опасности, соблюдаем все рекомендации гида, водителя. Не уходим с маршрута без разрешения

Для купания в источниках захватите купальные принадлежности, тапочки и полотенца Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.