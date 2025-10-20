По Военно-Осетинской дороге мы отправимся в Мамисонское ущелье.
Вас ждет насыщенный день: по пути мы будем останавливаться у памятников и арт-объектов, осмотрим монумент Уастырджи, посетим монастырь и старинное селение Лисри. А завершим нашу поездку купанием в теплых источниках, бьющих с глубины более 2000 метров.
Описание экскурсииВ прежние времена через Кавказ проходило 3 перевальных дороги в Закавказье. Одна из них шла через Алагирскую котловину, Касарскую теснину, Мамисонское ущелье и была известна как Аланская Военно-Осетинская дорога. На относительно небольшом ее участке располагалось несколько таможенных застав, подконтрольных аланам. Неприступные скалы, бурные реки, сверкающие ледники, чудодейственные источники всегда завораживали и привлекали сюда путешественников. П Военно-Осетинской дороге мы отправимся в Мамисонское ущелье, где в советский период проходил 42-й всесоюзный маршрут. За время экскурсии вы: посетите Аланский Богоявленский женский монастырь — осмотрите монумент Уастырджи, который считается одной из самых больших конных скульптур в мире. Заручившись поддержкой покровителя путников, воинов и мужчин-Уастырджи начинаем наше горное приключение; увидите древнюю дорогу и таможенные ворота, а при хорошей погоде посмотрим на пещеру «Черного всадника»; у Унальской котловины увидим поселения Зинцар и Унал, башню Цаллаговых; проедем через шахтерский поселок Мизур и через саму высоконапорную ГЭС в России; посетим арт объекты «Рог изобилия» и «Сохраним природу»; проедем через Касарскую теснину и увидим останки Касарской заставы; въехав в Мамисонское ущелье, попадем в средневековое замковое поселение Лисри. Увидим архитектурные памятники древнего зодчества, боевые и жилые башенные комплексы, церковь; попробуем минеральные источники, которыми славится ущелье. А гид расскажет много интересных легенд и преданий, которыми окутаны эти места; поднимемся на канатной дороге на высоту 2950 метров и полюбуемся неповторимой панорамой; на обратном пути посетим остатки средневековой крепости Магкаевых, увидим памятник Зурабу Магкаеву. По завершении активной части поездки направимся в Бирагзанг, где после увлекательного путешествия насладимся купанием в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 метров. Важная информация: В горах Осетии много святых мест, поэтому путешествуем с закрытыми коленями (не шорты!), в не вызывающей одежде, с закрытой грудью и животами. В горах на высоте бывает прохладно, захватите одежду по погоде. Горы — это место повышенной опасности, соблюдаем все рекомендации гида, водителя. Не уходим с маршрута без разрешения. Для купания в источниках захватите купальные принадлежности, тапочки и полотенца. Канатная дорога не является нашей собственностью, мы не можем гарантировать ее работу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент Уастырджи
- Аланский Богоявленский женский монастырь
- Пещера Черного Всадника
- Серо-водородные источники
- Таможенная застава
- Алагирская котловина
- Древние башни и комплексы замкового типа
- Смотровая площадка над Мамисонским ущельем
- Арт-объект «Рог изобилия»
- Арт-объект «Сохраним природу»
- Зарамагская ГЭС
- Касарская теснина
- Касарская застава
- Зарамагское водохранилище
- Мамисонское ущелье
- Минеральный источник «Тиб-2»
- Древнее селение Лисри
- Канатная дорога
- Селение Камсхо
- Средневековая крепость Магкаевых
- Памятник Зурабу Магкаеву
- Термальные источники
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Посещение термальных источников: 500 р.
- Подъем на канатной дороге: 1500 руб. /чел.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- В горах Осетии много святых мест, поэтому путешествуем с закрытыми коленями (не шорты!), в не вызывающей одежде, с закрытой грудью и животами
- В горах на высоте бывает прохладно, захватите одежду по погоде
- Горы - это место повышенной опасности, соблюдаем все рекомендации гида, водителя. Не уходим с маршрута без разрешения
- Для купания в источниках захватите купальные принадлежности, тапочки и полотенца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
20 окт 2025
Т
Татьяна
20 окт 2025
Была очень интересная экскурсия. Казбек много всего рассказал, показал прекрасные виды. Очень приятный, умный, грамотный человек. Один из лучших гидов!
К
Ксения
20 окт 2025
Отличная экскурсия, гид Казбек умничка, столько фактов рассказал, было очень интересно
Н
Наталья
20 окт 2025
Изумительные пейзажи! Дорога восхитительная! Гид Эдуард на протяжении всего путешествия очень интересно рассказывал об истории, обычаях народа, достопримечательностях, встречающихся по дороге, смог дать исчерпывающий ответ на все возникшие вопросы. Кроме
А
Анна
11 окт 2025
Мы увидели сказку, а Казбек лучший экскурсовод, с прекрасным знанием материала, с прекрасным отношением к людям, если вам повезет поехать с ним, дикий восторг!! Виды и локации в этой экскурсии лучшие!
Ю
Юлия
11 окт 2025
Отличная экскурсия, невероятной красоты осенняя природа Осетии влюбляет навсегда! Спасибо нашему замечательном у гиду Казбеку! Очень жаль, что не работала канатная дорога. А так, нам все понравилось!
В
Валерия
8 окт 2025
Все было замечательно!
И
Ирина
23 сен 2025
Всё очень понравилось, потрясающие виды. Узнали много интересного, нагулялись от души. Большое спасибо гиду Алану за интересную экскурсию и за вкусный чай!!! Очень много фотографировали, Алан не ограничивал по времени и на обратном пути заехали на термальный источник. Вернулись в город на 2 часа позже заявленного времени.
Ю
Юлия
21 сен 2025
Отличная экскурсия. Жаль только, что канатка не работала. Гид Михаил интересный рассказчик. Много местных обычаев и традиций рассказал. Учёл все пожелания. Виды прекрасные.
Н
Николай
20 сен 2025
Отличная экскурсия, отличный гид Михаил! А то, что не попали на канату, так не велика потеря, зато пообщались, накатались, на смотрелись)
Н
Наталья
15 сен 2025
Очень понравилась экскурсия в Мамисон. Гид Алихан рассказал много интересных историй. Чувство юмора и аккуратное вождение на отлично! Мамисон впечатлил своими видами.
Е
Екатерина
13 сен 2025
Была на экскурсии 24.08.2025. Компания подобралась замечательная, хоть и разношерстная. Виды просто космос. Единственно немного смущает продолжающееся все еще строительство канатки. Но это мелочи. Энергетика и виды ущелья все это
Г
Галина
8 сен 2025
Все прекрасно. Спасибо гиду Казбеку
Р
Руслан
7 сен 2025
Т
Татьяна
31 авг 2025
Замечательная экскурсия! Очень красиво, получилось миллион фотографий и еще больше впечатлений! Спасибо гиду Казбеку, ни в одной локации не ограничивал по времени, интересно рассказывал, отличный гид, нагулялись от души!!! Приехали домой гораздо позже, чем заявлено. Рекомендую!!!
