Охота за Персеидами. Фото тур в горах Северной Осетии

Событие года! Фото тур в горах Северной Осетии с Борисом Тменовым «Охота за Персеидами»

Событие года! Фото тур в горах Северной Осетии с Борисом Тменовым "Охота за Персеидами".
Охота за Персеидами. Фото тур в горах Северной Осетии
Охота за Персеидами. Фото тур в горах Северной Осетии
Охота за Персеидами. Фото тур в горах Северной Осетии
Охота за Персеидами. Фото тур в горах Северной Осетии
Охота за Персеидами. Фото тур в горах Северной Осетии
Охота за Персеидами. Фото тур в горах Северной Осетии
Охота за Персеидами. Фото тур в горах Северной Осетии
Охота за Персеидами. Фото тур в горах Северной Осетии
Охота за Персеидами. Фото тур в горах Северной Осетии
Охота за Персеидами. Фото тур в горах Северной Осетии
Охота за Персеидами. Фото тур в горах Северной Осетии
Охота за Персеидами. Фото тур в горах Северной Осетии
Охота за Персеидами. Фото тур в горах Северной Осетии
Охота за Персеидами. Фото тур в горах Северной Осетии
Ближайшие даты:
8
авг

Программа тура по дням

1 день

Регистрация участников, заселение. Экскурсия по Владикавказу. Встреча с Борисом Тменовым

12:00 Заселение в отель DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4*, регистрация участников.

13:40 Трансфер в ресторан "Премьера" (обед), после, пешая экскурсионная программа по г. Владикавказ с посещением Национального музея.

Возвращение в отель.

18:40 Ужин в отеле.

19:30 Конференц зал "Veritus", встреча с Борисом Тменовым, презентация и знакомство.

21:00 Свободное время, лобби бар, возможность пообщаться с спикером вечера.

Регистрация участников, заселение. Экскурсия по Владикавказу. Встреча с Борисом ТменовымРегистрация участников, заселение. Экскурсия по Владикавказу. Встреча с Борисом ТменовымРегистрация участников, заселение. Экскурсия по Владикавказу. Встреча с Борисом ТменовымРегистрация участников, заселение. Экскурсия по Владикавказу. Встреча с Борисом Тменовым
2 день

Алагирское, Мамисонское и Цейское ущелья. «Catering party». Охота за персеидами

10:00 Трансфер в Алагирское ущелье, экскурсионная программа + фото сет.

13:00 С. Бурон (обед).

13:50 Трансфер в Мамисонское ущелье, экскурсионная программа + фото сет.

19:00 Цейское ущелье, Вас ждет "Catering party" – постоянно действующий мангал и Lounge music.

Вы подниметесь по канатной дороге до самой верхней точки 2 500 м. н.у. м., где с Борисом Тменовым Вам предстоит настоящая охота за персеидами!

Ночное небо при полной луне и парад падающих метеоров на такой высоте - это прекрасная возможность поймать незабываемый, а может и самый главный кадр в своей жизни!

Мероприятие до 24:00, далее в отель.

Алагирское, Мамисонское и Цейское ущелья. «Catering party». Охота за персеидамиАлагирское, Мамисонское и Цейское ущелья. «Catering party». Охота за персеидамиАлагирское, Мамисонское и Цейское ущелья. «Catering party». Охота за персеидамиАлагирское, Мамисонское и Цейское ущелья. «Catering party». Охота за персеидами
3 день

Куртатинское ущелье. Унальская котловина. Фотосъемка. «Родовые башни»

10:00 Трансфер в Куртатинское ущелье, экскурсионная программа + фото сет.

13:00 Ресторан "Солнечная долина" (Обед).

13:50 Трансфер в Унальскую котловину с. Цамад и с. Дагом.

15:00 Вместе с Борисом Тменовым Вас ждет уникальное место, где Вы пройдете мастер класс горной фото съемки и вдоволь поохотитесь за кадрами, которые могут стать лучшими в Вашем портфолио.

19:00 Трансфер в прекрасное место "Родовые Башни", здесь состоится тактильный "Аланский вечер", где Вы узнаете секреты национальной кухни Северной Осетии, познакомитесь с традициями и обычаями национального застолья и вдоволь продегустируете все национальные изыски.

Мероприятие до 23:00, далее в отель.

Куртатинское ущелье. Унальская котловина. Фотосъемка. «Родовые башни»Куртатинское ущелье. Унальская котловина. Фотосъемка. «Родовые башни»Куртатинское ущелье. Унальская котловина. Фотосъемка. «Родовые башни»Куртатинское ущелье. Унальская котловина. Фотосъемка. «Родовые башни»
4 день

Окончание тура и выезд из отеля

На этом наша программа подошла к концу, после завтрака, наш трансфер доставит Вас в нужную точку на территории Республики Северная Осетия-Алания.

Ждем Вас на других не менее интересных программах нашей компании, до новых встреч!

Окончание тура и выезд из отеля

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице «DoubleTree by Hilton Vladikavkaz» 4* в двухместных номерах — 3 ночи. Есть возможность одноместного размещения или подселения. За более подробной информацией обращайтесь к туроператору.

Варианты проживания

«DoubleTree by Hilton Vladikavkaz» 4*

3 ночи

Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn.

Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

«DoubleTree by Hilton Vladikavkaz» 4*«DoubleTree by Hilton Vladikavkaz» 4*«DoubleTree by Hilton Vladikavkaz» 4*«DoubleTree by Hilton Vladikavkaz» 4*«DoubleTree by Hilton Vladikavkaz» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле — 3 ночи
  • Питание (завтрак, обед, ужин)
  • Встреча с Борисом Тменовым
  • 3 экскурсионные программы
  • Фото сеты
  • Посещение нац. музея
  • Индивидуальный трансфер по окончании тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
  • Трансфер к месту встречи группы (по желанию)
  • Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы;
  • флисовая куртка (или любая другая);
  • фотоаппарат;
  • кросовки/удобная обувь;
  • зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Нужно ли брать с собой тёплые вещи?

В горных районах иногда прохладно, поэтому вы можете взять с собой одну любую тёплую вещь. Например, флисовой куртки будет более чем достаточно.

Нужно ли брать с собой деньги?

В нашем туре предусмотрено полноценное питание, а все экскурсии, дегустации и фуршеты уже входят в стоимость. Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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