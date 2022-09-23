Регистрация участников, заселение. Экскурсия по Владикавказу. Встреча с Борисом Тменовым

12:00 Заселение в отель DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4*, регистрация участников.
13:40 Трансфер в ресторан "Премьера" (обед), после, пешая экскурсионная программа по г. Владикавказ с посещением Национального музея.
Возвращение в отель.
18:40 Ужин в отеле.
19:30 Конференц зал "Veritus", встреча с Борисом Тменовым, презентация и знакомство.
21:00 Свободное время, лобби бар, возможность пообщаться с спикером вечера.
10:00 Трансфер в Алагирское ущелье, экскурсионная программа + фото сет.
13:00 С. Бурон (обед).
13:50 Трансфер в Мамисонское ущелье, экскурсионная программа + фото сет.
19:00 Цейское ущелье, Вас ждет "Catering party" – постоянно действующий мангал и Lounge music.
Вы подниметесь по канатной дороге до самой верхней точки 2 500 м. н.у. м., где с Борисом Тменовым Вам предстоит настоящая охота за персеидами!
Ночное небо при полной луне и парад падающих метеоров на такой высоте - это прекрасная возможность поймать незабываемый, а может и самый главный кадр в своей жизни!
Мероприятие до 24:00, далее в отель.
10:00 Трансфер в Куртатинское ущелье, экскурсионная программа + фото сет.
13:00 Ресторан "Солнечная долина" (Обед).
13:50 Трансфер в Унальскую котловину с. Цамад и с. Дагом.
15:00 Вместе с Борисом Тменовым Вас ждет уникальное место, где Вы пройдете мастер класс горной фото съемки и вдоволь поохотитесь за кадрами, которые могут стать лучшими в Вашем портфолио.
19:00 Трансфер в прекрасное место "Родовые Башни", здесь состоится тактильный "Аланский вечер", где Вы узнаете секреты национальной кухни Северной Осетии, познакомитесь с традициями и обычаями национального застолья и вдоволь продегустируете все национальные изыски.
Мероприятие до 23:00, далее в отель.
На этом наша программа подошла к концу, после завтрака, наш трансфер доставит Вас в нужную точку на территории Республики Северная Осетия-Алания.
Ждем Вас на других не менее интересных программах нашей компании, до новых встреч!
Тур предполагает проживание в гостинице «DoubleTree by Hilton Vladikavkaz» 4* в двухместных номерах — 3 ночи. Есть возможность одноместного размещения или подселения. За более подробной информацией обращайтесь к туроператору.
Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn.
Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
В горных районах иногда прохладно, поэтому вы можете взять с собой одну любую тёплую вещь. Например, флисовой куртки будет более чем достаточно.
В нашем туре предусмотрено полноценное питание, а все экскурсии, дегустации и фуршеты уже входят в стоимость. Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.