Регистрация участников, заселение. Экскурсия по Владикавказу. Встреча с Борисом Тменовым

2 день

Алагирское, Мамисонское и Цейское ущелья. «Catering party». Охота за персеидами

10:00 Трансфер в Алагирское ущелье, экскурсионная программа + фото сет.

13:00 С. Бурон (обед).

13:50 Трансфер в Мамисонское ущелье, экскурсионная программа + фото сет.

19:00 Цейское ущелье, Вас ждет "Catering party" – постоянно действующий мангал и Lounge music.

Вы подниметесь по канатной дороге до самой верхней точки 2 500 м. н.у. м., где с Борисом Тменовым Вам предстоит настоящая охота за персеидами!

Ночное небо при полной луне и парад падающих метеоров на такой высоте - это прекрасная возможность поймать незабываемый, а может и самый главный кадр в своей жизни!

Мероприятие до 24:00, далее в отель.