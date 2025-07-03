Мои заказы

Развлечения во Владикавказе

Найдено 24 тура в категории «Развлечения» во Владикавказе, цены от 15 525 ₽, скидки до 3%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Далее мы отправимся в пещерный комплекс «Нокхъо», прогуляемся по знаменитому висячему мосту, а особо отважных ждет прыжок на аттракционе зиплайн (оплата аттракционов за свой счет)»
13 июл в 10:00
20 июл в 10:00
от 60 200 ₽ за человека
Осетия стала ближе. Национальный маршрут Республики Северная Осетия-Алания
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Осетия стала ближе. Национальный маршрут Республики Северная Осетия-Алания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
10 июл в 10:00
17 июл в 10:00
от 37 240 ₽ за человека
Кавказ стал ближе
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Кавказ стал ближе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
15 июл в 10:00
от 43 100 ₽ за человека
Осетия! Я буду там. Активный тур
Джиппинг
4 дня
3 отзыва
Осетия! Я буду там. Активный тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
9 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 47 567 ₽ за человека
Аланский вечер. Экскурсионный тур в Северную Осетию
3 дня
3 отзыва
Аланский вечер. Экскурсионный тур в Северную Осетию
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
10 июл в 10:00
17 июл в 10:00
от 15 525 ₽ за человека
Осетия и Ингушетия. Экскурсионный тур с Аланским вечером
5 дней
3 отзыва
Осетия и Ингушетия. Экскурсионный тур с Аланским вечером
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
9 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 40 920 ₽ за человека
Прогулки в горах Осетии и Ингушетии
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Прогулки в горах Осетии и Ингушетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
13 июл в 10:00
20 июл в 10:00
от 28 565 ₽ за человека
Выше горы - круче виды. Экспресс-тур по центральному Кавказу
5 дней
3 отзыва
Выше горы - круче виды. Экспресс-тур по центральному Кавказу
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
13 июл в 10:00
20 июл в 10:00
от 26 100 ₽ за человека
Путешествие в сердце кавказских гор
6 дней
3 отзыва
Путешествие в сердце кавказских гор
Начало: Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик
9 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 33 375 ₽ за человека
Путешествие с кавказским акцентом
8 дней
3 отзыва
Путешествие с кавказским акцентом
Начало: Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик
9 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 44 875 ₽ за человека
Увидеть сотни вершин и пройти километры вверх. Активный тур на Кавказ
9 дней
3 отзыва
Увидеть сотни вершин и пройти километры вверх. Активный тур на Кавказ
Начало: Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик
9 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 56 700 ₽ за человека
Коллекция впечатлений и величие гор Кавказа
Пешая
9 дней
3 отзыва
Коллекция впечатлений и величие гор Кавказа
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
9 июл в 10:00
23 июл в 10:00
от 61 100 ₽ за человека
Активный тур в ущелья Центрального Кавказа
Пешая
6 дней
3 отзыва
Активный тур в ущелья Центрального Кавказа
Начало: Чеченская Республика, Грозный
12 июл в 10:00
19 июл в 10:00
от 37 425 ₽ за человека
Ваша встреча с Кавказом
На автобусе
11 дней
3 отзыва
Ваша встреча с Кавказом
Начало: Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик
9 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 74 410 ₽ за человека
Солнечная Осетия с заездом по пятницам
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Солнечная Осетия с заездом по пятницам
Начало: Владикавказ / Минеральные Воды
11 июл в 10:00
18 июл в 10:00
от 23 850 ₽ за человека
Три республики Кавказа с заездом в среду
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Три республики Кавказа с заездом в среду
Начало: Владикавказ / Минеральные Воды
9 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 40 875 ₽ за человека
Три республики Кавказа с заездом по пятницам
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Три республики Кавказа с заездом по пятницам
Начало: Владикавказ / Минеральные Воды
11 июл в 10:00
18 июл в 10:00
от 40 875 ₽ за человека
Башни Кавказа - хранители тайн. Заезд по понедельникам
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Башни Кавказа - хранители тайн. Заезд по понедельникам
Начало: Владикавказ / Минеральные Воды
14 июл в 10:00
21 июл в 10:00
от 42 000 ₽ за человека
Башни Кавказа - хранители тайн. Заезд по средам
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Башни Кавказа - хранители тайн. Заезд по средам
Начало: Владикавказ / Минеральные Воды
9 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 42 000 ₽ за человека
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
На автобусе
На поезде
7 дней
3 отзыва
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Начало: Россия, Москва
15 июл в 10:00
8 авг в 10:00
от 45 150 ₽ за человека
Осетия и Ингушетия. Осенне-зимний экскурсионный тур с Аланским вечером
5 дней
3 отзыва
Осетия и Ингушетия. Осенне-зимний экскурсионный тур с Аланским вечером
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
1 окт в 10:00
8 окт в 10:00
от 40 920 ₽ за человека
Новогодние чудеса Кавказа
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Новогодние чудеса Кавказа
Начало: Г. Пятигорск
29 дек в 10:00
от 67 900 ₽ за человека
Зимнее притяжение Кавказа
На автобусе
7 дней
-
3%
3 отзыва
Зимнее притяжение Кавказа
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
3 дек в 10:00
10 дек в 10:00
от 45 375 ₽47 000 ₽ за человека
Краски осени. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
На автобусе
На поезде
7 дней
3 отзыва
Краски осени. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Начало: Россия, Москва
1 ноя в 10:00
от 89 100 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Нардина
    3 июля 2025
    Осетия и Ингушетия. Осенне-зимний экскурсионный тур с Аланским вечером
    Добрый день! Ехали вот так по путевке, а тем более через сайт первый раз, и, конечно, были опасения — а
    читать дальше

    вдруг что-то пойдет не так. НО — большое спасибо всем организаторам. Сайту "Большая страна" — спасибо, что так честно и оперативно работаете. Операторы быстро и терпеливо отвечают на все вопросы. Принимающей стороне отдельное огромнейшее спасибо. Настолько всё четко организовано: доставка до места комфортная, и главное — водители адекватные, гиды знающие и позитивные люди. Везде (к сожалению, кроме Грозного) кормят ооооочень вкусно. Мы жили в гостинице "Камелия" — тоже вполне заслуженная 5 для гостиницы с 3 звездами. Чистенько, и завтраки прям зачетные. Если надумаем ехать по путевке, то я уже знаю, что сайт "Большая страна" не подведет. Спасибо!

  • М
    Максим
    1 июля 2025
    Путешествие в сердце кавказских гор
    Всё было на высоте, начиная от великолепной природы Кавказа и заканчивая организацией тура на всех этапах.
  • О
    Оксана
    30 июня 2025
    Осетия и Ингушетия. Осенне-зимний экскурсионный тур с Аланским вечером
    Очень понравился тур и организация. Все продуманно, комфортный транспорт, уютная гостиница, интересно рассказывающие экскурсоводы, вкусное питание, завораживающие своей природой горы и местный колорит.
  • Е
    Екатерина
    30 июня 2025
    Путешествие в сердце кавказских гор
    Вся поездка прошла великолепна. За все время не возникло никаких проблем. Организация тура выше всех похвал. Спасибо большое за отдых.
    Вся поездка прошла великолепна. За все время не возникло никаких проблем. Организация тура выше всех похвал. Спасибо большое за отдыхВся поездка прошла великолепна. За все время не возникло никаких проблем. Организация тура выше всех похвал. Спасибо большое за отдыхВся поездка прошла великолепна. За все время не возникло никаких проблем. Организация тура выше всех похвал. Спасибо большое за отдых
  • Ш
    Шаповал
    30 июня 2025
    Путешествие с кавказским акцентом
    Я к своей семье присоединилась за неделю до начала тура. И тем не менее, нас замечательно разместили на день раньше
    читать дальше

    по нашей просьбе, персонал гостиницы Кадгарон приветливый, всегда готов прийти на помощь, будь то вызов такси или поиск цветочного магазина (день рождения дочери во время тура). Завтраки разнообразные, плотные, на любой вкус… от молочной продукции до сосисок с гарниром, большой выбор горячих и прохладительных напитков. На экскурсию своевременно забирал трансфер, гиды хорошо знающие своё дело, с чувством юмора. Очень понравилась поездка, путешествие по Алании, Чечне и Ингушетии, чудесные пейзажи, горы, водопады, не передать словами весь спектр эмоций!

    Я к своей семье присоединилась за неделю до начала тура. И тем не менее, нас замечательноЯ к своей семье присоединилась за неделю до начала тура. И тем не менее, нас замечательноЯ к своей семье присоединилась за неделю до начала тура. И тем не менее, нас замечательноЯ к своей семье присоединилась за неделю до начала тура. И тем не менее, нас замечательноЯ к своей семье присоединилась за неделю до начала тура. И тем не менее, нас замечательноЯ к своей семье присоединилась за неделю до начала тура. И тем не менее, нас замечательноЯ к своей семье присоединилась за неделю до начала тура. И тем не менее, нас замечательноЯ к своей семье присоединилась за неделю до начала тура. И тем не менее, нас замечательноЯ к своей семье присоединилась за неделю до начала тура. И тем не менее, нас замечательноЯ к своей семье присоединилась за неделю до начала тура. И тем не менее, нас замечательно
  • П
    Панова
    22 июня 2025
    Осетия и Ингушетия. Осенне-зимний экскурсионный тур с Аланским вечером
    Спасибо за вашу работу.
    Спасибо за вашу работуСпасибо за вашу работуСпасибо за вашу работуСпасибо за вашу работуСпасибо за вашу работу
  • С
    Светлана
    24 мая 2025
    Аланский вечер. Экскурсионный тур в Северную Осетию
    Спасибо! Благодарим за прекрасный тур! Очень понравилось ВСЁ!
  • И
    Ирина
    19 апреля 2025
    Выше горы - круче виды. Экспресс-тур по центральному Кавказу
    Путешествие отличное! Очень насыщенная и интересная программа.
  • И
    Инна
    26 марта 2025
    Осетия и Ингушетия. Экскурсионный тур с Аланским вечером
    Итересный и насыщенный тур. Программа составлена так, что за короткое время узнаешь многое об этом прекрасном крае с уникальной историей и традициями.
  • А
    Андрей
    18 марта 2025
    Аланский вечер. Экскурсионный тур в Северную Осетию
    Все было просто замечательно организовано. Узнали Осетию и Владикавказ. Хочется снова. Очень приятные экскурсоводы, Золина и Марта! Обязательно увидимся снова. Осетия красива. Народ Осетии доброжелательный и гостеприимный. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 24
  1. Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
  2. Осетия стала ближе. Национальный маршрут Республики Северная Осетия-Алания
  3. Кавказ стал ближе
  4. Осетия! Я буду там. Активный тур
  5. Аланский вечер. Экскурсионный тур в Северную Осетию
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Сказский ледник
  8. Башня Согласия
  9. Аланский монастырь
  10. Джейрахское ущелье
Сколько стоит тур во Владикавказе в июле 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Развлечения" можно забронировать 24 тура от 15 525 до 89 100 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самый интересный из 24 туров во Владикавказе на 2025 год по теме «Развлечения», 72 ⭐ отзыва, цены от 15525₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь