Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Далее мы отправимся в пещерный комплекс «Нокхъо», прогуляемся по знаменитому висячему мосту, а особо отважных ждет прыжок на аттракционе зиплайн (оплата аттракционов за свой счет)»
13 июл в 10:00
20 июл в 10:00
от 60 200 ₽ за человека
Осетия стала ближе. Национальный маршрут Республики Северная Осетия-Алания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
10 июл в 10:00
17 июл в 10:00
от 37 240 ₽ за человека
Кавказ стал ближе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
15 июл в 10:00
от 43 100 ₽ за человека
Осетия! Я буду там. Активный тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
9 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 47 567 ₽ за человека
Аланский вечер. Экскурсионный тур в Северную Осетию
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
10 июл в 10:00
17 июл в 10:00
от 15 525 ₽ за человека
Осетия и Ингушетия. Экскурсионный тур с Аланским вечером
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
9 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 40 920 ₽ за человека
Прогулки в горах Осетии и Ингушетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
13 июл в 10:00
20 июл в 10:00
от 28 565 ₽ за человека
Выше горы - круче виды. Экспресс-тур по центральному Кавказу
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
13 июл в 10:00
20 июл в 10:00
от 26 100 ₽ за человека
Путешествие в сердце кавказских гор
Начало: Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик
9 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 33 375 ₽ за человека
Путешествие с кавказским акцентом
Начало: Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик
9 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 44 875 ₽ за человека
Увидеть сотни вершин и пройти километры вверх. Активный тур на Кавказ
Начало: Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик
9 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 56 700 ₽ за человека
Коллекция впечатлений и величие гор Кавказа
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
9 июл в 10:00
23 июл в 10:00
от 61 100 ₽ за человека
Активный тур в ущелья Центрального Кавказа
Начало: Чеченская Республика, Грозный
12 июл в 10:00
19 июл в 10:00
от 37 425 ₽ за человека
Ваша встреча с Кавказом
Начало: Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик
9 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 74 410 ₽ за человека
Солнечная Осетия с заездом по пятницам
Начало: Владикавказ / Минеральные Воды
11 июл в 10:00
18 июл в 10:00
от 23 850 ₽ за человека
Три республики Кавказа с заездом в среду
Начало: Владикавказ / Минеральные Воды
9 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 40 875 ₽ за человека
Три республики Кавказа с заездом по пятницам
Начало: Владикавказ / Минеральные Воды
11 июл в 10:00
18 июл в 10:00
от 40 875 ₽ за человека
Башни Кавказа - хранители тайн. Заезд по понедельникам
Начало: Владикавказ / Минеральные Воды
14 июл в 10:00
21 июл в 10:00
от 42 000 ₽ за человека
Башни Кавказа - хранители тайн. Заезд по средам
Начало: Владикавказ / Минеральные Воды
9 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 42 000 ₽ за человека
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Начало: Россия, Москва
15 июл в 10:00
8 авг в 10:00
от 45 150 ₽ за человека
Осетия и Ингушетия. Осенне-зимний экскурсионный тур с Аланским вечером
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
1 окт в 10:00
8 окт в 10:00
от 40 920 ₽ за человека
Новогодние чудеса Кавказа
Начало: Г. Пятигорск
29 дек в 10:00
от 67 900 ₽ за человека
-
3%
Зимнее притяжение Кавказа
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
3 дек в 10:00
10 дек в 10:00
от 45 375 ₽
47 000 ₽ за человека
Краски осени. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Начало: Россия, Москва
1 ноя в 10:00
от 89 100 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННардина3 июля 2025Добрый день! Ехали вот так по путевке, а тем более через сайт первый раз, и, конечно, были опасения — а
- ММаксим1 июля 2025Всё было на высоте, начиная от великолепной природы Кавказа и заканчивая организацией тура на всех этапах.
- ООксана30 июня 2025Очень понравился тур и организация. Все продуманно, комфортный транспорт, уютная гостиница, интересно рассказывающие экскурсоводы, вкусное питание, завораживающие своей природой горы и местный колорит.
- ЕЕкатерина30 июня 2025Вся поездка прошла великолепна. За все время не возникло никаких проблем. Организация тура выше всех похвал. Спасибо большое за отдых.
- ШШаповал30 июня 2025Я к своей семье присоединилась за неделю до начала тура. И тем не менее, нас замечательно разместили на день раньше
- ППанова22 июня 2025Спасибо за вашу работу.
- ССветлана24 мая 2025Спасибо! Благодарим за прекрасный тур! Очень понравилось ВСЁ!
- ИИрина19 апреля 2025Путешествие отличное! Очень насыщенная и интересная программа.
- ИИнна26 марта 2025Итересный и насыщенный тур. Программа составлена так, что за короткое время узнаешь многое об этом прекрасном крае с уникальной историей и традициями.
- ААндрей18 марта 2025Все было просто замечательно организовано. Узнали Осетию и Владикавказ. Хочется снова. Очень приятные экскурсоводы, Золина и Марта! Обязательно увидимся снова. Осетия красива. Народ Осетии доброжелательный и гостеприимный. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Развлечения»
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