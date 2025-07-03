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вдруг что-то пойдет не так. НО — большое спасибо всем организаторам. Сайту "Большая страна" — спасибо, что так честно и оперативно работаете. Операторы быстро и терпеливо отвечают на все вопросы. Принимающей стороне отдельное огромнейшее спасибо. Настолько всё четко организовано: доставка до места комфортная, и главное — водители адекватные, гиды знающие и позитивные люди. Везде (к сожалению, кроме Грозного) кормят ооооочень вкусно. Мы жили в гостинице "Камелия" — тоже вполне заслуженная 5 для гостиницы с 3 звездами. Чистенько, и завтраки прям зачетные. Если надумаем ехать по путевке, то я уже знаю, что сайт "Большая страна" не подведет. Спасибо!