Незабываемые впечатления от двухдневного тура в Южную Осетию, которая изобилует безупречными природными ландшафтами и множеством культурных достопримечательностей 🏛️.

Приглашаем отправиться в насыщенное путешествие навстречу заповедной природе Южной Осетии, узнать историю 📖 республики, проникнуться самобытностью ее народа. Древнейшие монастыри, мощные крепости, горные селения, источники минеральных вод, общение с местными жителями – все это в нашей экскурсии 🧭.