Тирский монастырь - уникальный памятник христианской архитектуры XIII-XIV века
Цхинвал - древняя столица Южной Осетии
Икортский храм 1172 г. -один из самых ранних купольных храмов
Дменисская феодальная крепость
2-й день:
Армазская церковь Святого Георгия 864 г.
старинный таинственный замок Ксанских эриставов
село Икот, где расположен действующий женский монастырь, основанный в XII веке
Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция
Незабываемые впечатления от двухдневного тура в Южную Осетию, которая изобилует безупречными природными ландшафтами и множеством культурных достопримечательностей 🏛️.
Приглашаем отправиться в насыщенное путешествие навстречу заповедной природе Южной Осетии, узнать историю 📖 республики, проникнуться самобытностью ее народа. Древнейшие монастыри, мощные крепости, горные селения, источники минеральных вод, общение с местными жителями – все это в нашей экскурсии 🧭.
Что входит
поездка на комфортабельном автобусе
услуги профессионального гида
входные билеты по маршруту
в стоимость программы включены обеды или организация пикник-ланчей в живописном месте в горах
Что не входит
дополнительно оплачивается размещение на одну ночь в Цхинвали на выбор: отель "Лига Чемпионов", отель "Иристон" 3*
завтраки и ужины оплачиваются дополнительно
оплата сувениров и траты в магазинчиках, расположенных в горах, производится только наличными
в зависимости от погодных условий в дни экскурсий и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
Начало и место завершения
🚩 Владикавказ, центр города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.