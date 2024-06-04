По популярности

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 26 отзывов Горная Дигория: путешествие из Владикавказа Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии Начало: В центре города 2 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 62 отзыва Горная Дигория: Путешествие по Задалеску, Камунте и Галиату Приглашаем вас в путешествие по волшебной Горной Дигории, где история и природа переплетаются в едином танце Начало: У вашего отеля/апартаментов 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 25 отзывов Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас Начало: у места вашего проживания 19 850 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 22 отзыва Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады» Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 7 часов 47 отзывов Авторская экскурсия «Другая Осетия» в мини-группе по Владикавказу Погрузитесь в атмосферу настоящей Осетии, исследуя её тайны и красоты в уютной компании до 4 человек Начало: Олимпийский парк Расписание: ежедневно в 08:00 7 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории, Владикавказ Откройте для себя уникальные высокогорные селения и памятники Средневековья в сердце Дигории с нашими гостеприимными гидами 12 990 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Природа и старинные селения Горной Дигории Едем на запад республики - к фантастическим пейзажам, древним легендам и памятникам Средневековья 16 900 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 11 отзывов Нетронутая красота горной Дигории Каньон Ахсинта, средневековые высокогорные села, необычные арт-объекты и «замок-фрегат» за 1 день Начало: По договорённости с гидом 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Горная Дигория: полная перезагрузка - экскурсия из Владикавказа Путешествие по Горной Дигории: откройте тайны осетинских гор, истории и вкуса национальных блюд Начало: В вашем отеле 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Мистическая красота старинной Дигории Открыть тайны, легенды и живые истории заповедного края Северной Осетии Начало: Владикавказ 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 9 отзывов Удивительная Горная Дигория: экскурсия с водопадами и культурным наследием Погрузитесь в мир величественной природы и богатой культуры Горной Дигории. Вас ждут незабываемые впечатления и знакомство с уникальными традициями 17 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Тайны Дигорского ущелья Средневековые интриги, следы разных цивилизаций, уникальные сооружения и потрясающие виды Начало: на проспекте Коста 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

20% скидка Индивидуальная 8 часов 153 отзыва Путешествие по Северной Осетии: от Владикавказа до гор Откройте для себя тайны Северной Осетии в уникальной экскурсии, полной истории, природы и культуры Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказе Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00 14000 11 200 ₽ за всё до 4 чел.

Групповая 10 часов 167 отзывов «Таинственная Дигория»: незабываемое путешествие по ущельям и замкам Осетии Вас ждет более 9 часов путешествия по Горной Дигории, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и традиции Начало: Место вашего проживания во Владикавказе Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00 3 950 ₽ за человека

Мини-группа 9 часов 8 отзывов В Цей по любви Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе Расписание: Ежедневно в 9:30 4 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 10 часов 47 отзывов Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75 Расписание: Понедельник и четверг в 8:30 2 700 ₽ за человека

Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Жемчужина Северной Осетии - Восточная Дигория + пикник Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе Расписание: В обговоренный день с 9.00 18 800 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Красоты горной Дигории Начало: Город Владикавказ (по договоренности с гидом) Расписание: По договоренности 13 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Горная Дигория - место где остановилось время Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Таинственная Дигория Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00 11 800 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Горная Дигория - истинный бриллиант Большого Кавказа Начало: Владикавказ. По запросу Расписание: ежедневно в 9.00 16 900 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Национальный парк «Алания»: джип-тур Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ Расписание: Ежедневно с 10:00 (время московское) 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Джип-тур «Стихия воды и древность ледников» Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ Расписание: Ежедневно с 10:00 по московскому времени 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию Начало: У вашего отеля Расписание: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Куртатинское Ущелье Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель Расписание: Ежедневно в 10:00 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Дигорское ущелье Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель Расписание: Ежедневно в 09:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 33 отзыва Влюбиться в Осетию за 1 день Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Расписание: Каждый день в 9:00 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Кавказская Швейцария Начало: Владикавказ, место пребывания туристов 14 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Сокровища Северной Осетии: Дигорское ущелье и Верхний Згид Начало: Владикавказ, место проживания туристов Расписание: Ежедневно в 09:00 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Путешествие в Горную Дигорию Начало: Место проживание туристов 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Золотое кольцо Осетии Начало: Заберу вас с любого адреса Расписание: Каждый день 10000 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 35 отзывов Величественные горы Осетии Начало: Место Вашего размещения, аэропорт Расписание: ежедненвно с 9:00 10 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Три красивейших ущелья за один день (даргавс, кармадон, Фиагдон) Начало: По месту вашего размещения Расписание: ежедневно с 8:00 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Жемчужина Осетии - Куртатинское ущелье Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию) 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Из Владикавказа - в Дигорское ущелье Величественные каньоны, замки-крепости и высокогорные села на авто-пешеходной экскурсии Начало: По договоренности 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Долина водопадов - горная Дигория Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

Мини-группа 9 часов Самые богатые аулы! Экскурсия по красотам восточной Алании Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Расписание: Ежедневно с 8:00 13 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Джип-тур: горная Дигория на высоте орлиного полёта Отправиться в захватывающее путешествие по одному из красивейших ущелий Северной Осетии Начало: Во Владикавказе 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Треккинг в Дигории - к загадочному «Фрегату» Пуститься в приключения, навстречу пейзажам в духе произведений Толкина 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов В горную Дигорию из Владикавказа Увидеть красоты Осетии и услышать историю края Начало: У места вашего проживания 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Долина водопадов Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе Расписание: Ежедневно в 9:00 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Дорога легенд Начало: Памятник Исса Плиеву Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию) 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Историческая Дигория Начало: Владикавказ Барбашова 46 Расписание: Ежедневно в 9,00 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов Путешествие в удивительную Дигорию Начало: Угол Доватора и З. Космодемьянской (Сеть KFC) Расписание: По договоренности 7 000 ₽ за всё до 5 чел.