Цейское ущелье — одно из самых красивых в Северной Осетии
Об экскурсии
Цей (Цейское ущелье) — одно из моих любимых мест в Северной Осетии. Расположен он на северных склонах Большого Кавказа, у подножия горы Адайхох, в ущелье реки Цейдон, на высоте 1910-2200м.
Место поистине завораживающее. Поднимаясь по серпантину каждую секунду меняются виды, чувствуется мощь и сила гор. Попадая на место (к канатной дороге) в разное время года открываются разные невероятные виды. Каждый раз ущелье играет новыми красками.
Зима здесь настоящая. Всё вокруг усыпано снегом, бело. Весной снег тает, распускаются листья, половина в зеленом цвете, впереди снежные горы. Летом всё яркое и зелёное. Осень желто коричнево красная…
Едешь на канатке над пропастью, наслаждаешься видами, вдыхаешь высокогорный воздух, тихооо, дух захватывает. Как будто на некоторое время весь мир замирает. Есть только ты и это невероятное пространство.
Что вас ждет
- Выезжаем из Владикавказа в Алагирское ущелье. Там знакомимся с огромным памятником Уастырджи. На сегодня это самый большой конный памятник в мире.
- Далее едем в Цей, прогуливаемся на канатной дороге к Сказскому леднику.
- По желанию пьем чай с горячими осетинскими пирогами в кафе с видом на ледник.
- На обратном пути заезжаем в Бирагзанг. Горячие источники под открытым небом, завершающий этап релакса на сегодня. Вода снимает оставшуюся усталость, а ночью спишь как младенец…