Цейское ущелье — одно из самых красивых в Северной Осетии

Об экскурсии

Цей (Цейское ущелье) — одно из моих любимых мест в Северной Осетии. Расположен он на северных склонах Большого Кавказа, у подножия горы Адайхох, в ущелье реки Цейдон, на высоте 1910-2200м.

Место поистине завораживающее. Поднимаясь по серпантину каждую секунду меняются виды, чувствуется мощь и сила гор. Попадая на место (к канатной дороге) в разное время года открываются разные невероятные виды. Каждый раз ущелье играет новыми красками.

Зима здесь настоящая. Всё вокруг усыпано снегом, бело. Весной снег тает, распускаются листья, половина в зеленом цвете, впереди снежные горы. Летом всё яркое и зелёное. Осень желто коричнево красная…

Едешь на канатке над пропастью, наслаждаешься видами, вдыхаешь высокогорный воздух, тихооо, дух захватывает. Как будто на некоторое время весь мир замирает. Есть только ты и это невероятное пространство.

Что вас ждет