Поездка к Цейскому леднику

Цейское ущелье - одно из моих любимых мест в Северной Осетии

Цейское ущелье — одно из моих любимых мест в Северной Осетии.

Расположен он на северных склонах Большого Кавказа, у подножия горы Адайхох, в ущелье реки Цейдон, на высоте 1910-2200м.

Место поистине завораживающее.

Поднимаясь по серпантину каждую секунду меняются виды, чувствуется мощь и сила гор.
Поездка к Цейскому леднику
Поездка к Цейскому леднику
Поездка к Цейскому леднику
Поездка к Цейскому леднику
Поездка к Цейскому леднику
Поездка к Цейскому леднику

Что вы увидите 🤩

  • Памятник Уастырджи в Алагирском ущелье
  • Сказский ледник в Цейском ущелье
Цейское ущелье — одно из самых красивых в Северной Осетии
Об экскурсии
Цей (Цейское ущелье) — одно из моих любимых мест в Северной Осетии. Расположен он на северных склонах Большого Кавказа, у подножия горы Адайхох, в ущелье реки Цейдон, на высоте 1910-2200м.
Место поистине завораживающее. Поднимаясь по серпантину каждую секунду меняются виды, чувствуется мощь и сила гор. Попадая на место (к канатной дороге) в разное время года открываются разные невероятные виды. Каждый раз ущелье играет новыми красками.
Зима здесь настоящая. Всё вокруг усыпано снегом, бело. Весной снег тает, распускаются листья, половина в зеленом цвете, впереди снежные горы. Летом всё яркое и зелёное. Осень желто коричнево красная…
Едешь на канатке над пропастью, наслаждаешься видами, вдыхаешь высокогорный воздух, тихооо, дух захватывает. Как будто на некоторое время весь мир замирает. Есть только ты и это невероятное пространство.
Что вас ждет
  • Выезжаем из Владикавказа в Алагирское ущелье. Там знакомимся с огромным памятником Уастырджи. На сегодня это самый большой конный памятник в мире.
  • Далее едем в Цей, прогуливаемся на канатной дороге к Сказскому леднику.
  • По желанию пьем чай с горячими осетинскими пирогами в кафе с видом на ледник.
  • На обратном пути заезжаем в Бирагзанг. Горячие источники под открытым небом, завершающий этап релакса на сегодня. Вода снимает оставшуюся усталость, а ночью спишь как младенец…

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Цей
5 900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Начинающий гид
Что не входит
  • Обед — 500 рублей
  • Канатка — 300+100 плед
  • Горячие источники — 200 рублей
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу из города Владикавказ
Завершение: Отвезу во Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время и день
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

В любое время и день

Вера Р.
Вера Р.
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