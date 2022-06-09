Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Цейское ущелье - это место, где природа щедро одарила нас своими красотами. В рамках экскурсии вы увидите хвойные леса, величественные горы, быстрые реки и ледники. Вас ждет посещение необычного конного

памятника в скале, древних святилищ и женского монастыря. Узнаете историю этих мест и получите незабываемые впечатления. Экскурсия включает подъем по канатной дороге на высоту 2500 метров, купание в горячих источниках и возможность конных прогулок по авторским маршрутам. Все это сделает ваше путешествие незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Цейского ущелья - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своей красотой. В апреле, мае и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные осадки и более прохладную погоду. В остальные месяцы, несмотря на сложные погодные условия, ущелье сохраняет свою привлекательность, однако путешествие может потребовать дополнительной подготовки и экипировки.

Сейчас август — это идеальное время.