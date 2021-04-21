Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!
Ездили с подругой. Экскурсией довольны. Восхитительные пейзажи, комфортный темп, купание в горячих источниках, дополнительный бонус от гида в виде расширения маршрута поездки. Не очень повезло с погодой, поэтому не удалось увидеть ледник, но это уже вопрос не к компании.
инга
11 апр 2021
Экскурсия удалась! Нас встретил гид Владимир, все восемь часов пролетели незаметно. за это время мы побывали на горнолыжном курорте, увидели сбегающие мини-лавины, подышали необыкновенным воздухом, позже погрузились в мир призраков поселений, в которых сейчас нет жизни, закончили экскурсию в бассейне с термальной водой под открытым небом в окружении снежных вершин. Эмоции переполняли нас. Обязательно вернемся, посмотрим водопады, съездим в Ингушетию! Здоровья всем и хороших путешествий!
Екатерина
11 апр 2021
Ездила в Цей с двумя детьми. Прежде всего - огромное спасибо Лиане за проявленное внимание к времени и предстоящей погоде, в итоге мы ездили в Цей в тёплый и солнечный день. Экскурсию провёл Владимир. Виды открываются потрясающие! Детей же больше впечатлил раскачивающийся на ветру висячий мост и канатная дорога Плюс эффект «из лета в зиму». Повалялись в снегу наверху и наелись горячих пирогов внизу. Источники в Бирагзанг достойны отдельного заезда. Горячая вода и вид на горы. Хочется увидеть все это в другое время года)
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