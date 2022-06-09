Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Мои заказы

Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства

Индивидуальная экскурсия по Цейскому ущелью. Откройте для себя хвойные леса, величественные горы, ледники и святилища. Незабываемое путешествие
Цейское ущелье - это место, где природа щедро одарила нас своими красотами. В рамках экскурсии вы увидите хвойные леса, величественные горы, быстрые реки и ледники. Вас ждет посещение необычного конного
читать дальшеуменьшить

памятника в скале, древних святилищ и женского монастыря. Узнаете историю этих мест и получите незабываемые впечатления.

Экскурсия включает подъем по канатной дороге на высоту 2500 метров, купание в горячих источниках и возможность конных прогулок по авторским маршрутам. Все это сделает ваше путешествие незабываемым

5
44 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Хвойные леса и величественные горы
  • 🏔️ Подъем по канатной дороге на высоту 2500 метров
  • 🕌 Посещение древних святилищ и монастырей
  • 🐴 Возможность конных прогулок по авторским маршрутам
  • 💧 Купание в горячих источниках

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Цейского ущелья - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своей красотой. В апреле, мае и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные осадки и более прохладную погоду. В остальные месяцы, несмотря на сложные погодные условия, ущелье сохраняет свою привлекательность, однако путешествие может потребовать дополнительной подготовки и экипировки.
Сейчас август — это идеальное время.
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства

Что можно увидеть

  • Богоявленский Аланский женский монастырь
  • Памятник Уастырджи
  • Мужское святилище Реком
  • Женское святилище Мады Майрам
  • Сказский ледник
  • Горячий источник Верхний Бирагзанг

Описание экскурсии

Сказочный высокогорный Цей

Вы увидите главные достопримечательности Цейского ущелья и окрестностей. В программе экскурсии:

  • Богоявленский Аланский женский монастырь — мы расскажем его историю и покажем надвратный храм Архангелов Михаила и Гавриила.
  • Памятник Уастырджи — возведенный на Транскавказской магистрали, он считается одним из самых больших конных памятников мира. Вы узнаете, кто такой Уастырджи и кому он покровительствует.
  • Мужское святилище Реком — вы узнаете о местном божестве, к которому обращаются с просьбами о богатом урожае, плодородии и удачной охоте.
  • Женское святилище Мады Майрам — место, оберегающее жен и матерей. Вы рассмотрите небольшую расписную хижину с многолетним мхом на крыше и окружающие ее деревья с разноцветными ленточками.
  • Сказский ледник — вы подниметесь по канатной дороге на высоту 2500 метров и полюбуетесь величественными языками ледника.
  • Горячий источник Верхний Бирагзанг — бассейн в горах под открытым небом. Вы искупаетесь в лечебной воде и отдохнете после насыщенного дня.

Организационные детали

  • В стоимость не включены: канатная дорога — 700 руб. /чел. в будни, 800 руб. /чел. в выходные, купание в источниках — 300 руб. /час с человека. Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности, полотенца и тапочки.
  • Экскурсии можно проводить и для большего количества людей. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные опции

  • По желанию мы можем провести для вас конные прогулки по авторским маршрутам (маршрут, время и цена обговаривается в личном сообщении)
  • Также можем организовать восхождение на Цейский Ледник (подробности также в личном сообщении)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля по городу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиана
Лиана — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1300 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
2
3
2
1
Екатерина
Благодарим Лиану и Магомеда за супер поездку!
После записи на экскурсию Лиана отреагировала мгновенно, тут же договорились об организационных моментах.
Нас сопровождал гид Магомед, пунктуальный,вежливый и внимательный, с ним легко и интересно
читать дальшеуменьшить

общаться, отвечал на все вопросы. Отдельное спасибо за дождевики.
Огромный плюс в индивидуальной экскурсии - неограниченное время, мы смогли вдоволь насладиться горными пейзажами и никто нас не торопил.
Места очень красивые, мы смогли подняться достаточно высоко и оттуда открывается сказочный вид.
Программа составлена грамотно, в конце, после гор, самое то отдохнуть в горячих источниках.
Ещё раз спасибо от меня и мужа)

Благодарим Лиану и Магомеда за супер поездку!
Благодарим Лиану и Магомеда за супер поездку!
Благодарим Лиану и Магомеда за супер поездку!
Благодарим Лиану и Магомеда за супер поездку!
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Маршрут легкий и неутомительный. После Мидаграбинских водопадов - самое то. Невероятная природа и удивительные виды с канатной дороги. Горячие источники в самом конце - очень уместны и логичны.
Отдельное спасибо Владимиру
читать дальшеуменьшить

- очень тактичный, эрудированный, внимательный. А какие он фотки делал нам!!! Никогда у меня ещё не было таких длинных ног, как на фотографиях, которые делал Владимир. Вся наша небольшая компания очень ему благодарна и надеется, что и на экскурсию в Ингушетию он снова повезёт нас.

Маршрут легкий и неутомительный. После Мидаграбинских водопадов - самое то. Невероятная природа и удивительные виды с
Маршрут легкий и неутомительный. После Мидаграбинских водопадов - самое то. Невероятная природа и удивительные виды с
Маршрут легкий и неутомительный. После Мидаграбинских водопадов - самое то. Невероятная природа и удивительные виды с
Маршрут легкий и неутомительный. После Мидаграбинских водопадов - самое то. Невероятная природа и удивительные виды с
Маршрут легкий и неутомительный. После Мидаграбинских водопадов - самое то. Невероятная природа и удивительные виды с
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Понравилось все: отличная организация, несложный маршрут (подойдет для любого человека), гид Георгий рассказал много интересных исторических фактов о Северной Осетии, её жителях, природе, делал остановки для красивых фото, для перекусов, рекомендовал недорогие кафе с хорошим сервисом и вкусной едой. Вся наша компания осталась довольна, экскурсия 10 из 10!
Понравилось все: отличная организация, несложный маршрут (подойдет для любого человека), гид Георгий рассказал много интересных исторических
Понравилось все: отличная организация, несложный маршрут (подойдет для любого человека), гид Георгий рассказал много интересных исторических
Понравилось все: отличная организация, несложный маршрут (подойдет для любого человека), гид Георгий рассказал много интересных исторических
Понравилось все: отличная организация, несложный маршрут (подойдет для любого человека), гид Георгий рассказал много интересных исторических
Понравилось все: отличная организация, несложный маршрут (подойдет для любого человека), гид Георгий рассказал много интересных исторических
Вам был полезен этот отзыв?
Михаил
Очень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались в источниках, тоже очень прикольно, эффект как от бани, все очень понравилось. Рекомендую.
Очень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались в
Очень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались в
Очень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались в
Очень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались в
Очень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались в
Очень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались в
Очень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались в
Очень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались в
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Нашим гидом был Магомед. Был вежлив, терпелив (учитывая, что мы были с двумя маленькими детьми со всеми вытекающими:)). Но не стоит ожидать красноречивых и долгих рассказов. Зато мы останавливались там,
читать дальшеуменьшить

где нам казалось красиво и интересно. С точки зрения тайминга - все четко без неприятных сюрпризов. Так что смело рекомендую это турагентство, если не ожидаете глубокого экскурса в историю и обычаи.

Нашим гидом был Магомед. Был вежлив, терпелив (учитывая, что мы были с двумя маленькими детьми со
Нашим гидом был Магомед. Был вежлив, терпелив (учитывая, что мы были с двумя маленькими детьми со
Нашим гидом был Магомед. Был вежлив, терпелив (учитывая, что мы были с двумя маленькими детьми со
Вам был полезен этот отзыв?
Иван
Хотим сказать огромное спасибо за организацию экскурсии Лиане, гид Владимир выше всех похвал,😃посетили все запланированные места и, может быть, даже немного больше, узнали историю, получили ответы на все вопросы☺️ могли бы рекомендовать все будущим туристам
Хотим сказать огромное спасибо за организацию экскурсии Лиане, гид Владимир выше всех похвал,😃посетили все запланированные места
Хотим сказать огромное спасибо за организацию экскурсии Лиане, гид Владимир выше всех похвал,😃посетили все запланированные места
Хотим сказать огромное спасибо за организацию экскурсии Лиане, гид Владимир выше всех похвал,😃посетили все запланированные места
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии на «Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства»

Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
На автобусе
Конные прогулки
На микроавтобусе
8 часов
124 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Открыть один из красивейших горных районов Осетии и познакомиться с аланской культурой
Начало: У гостиницы «Владикавказ»
9 авг в 08:30
12 авг в 08:30
2700 ₽ за человека
Кавказ в красках: от ледника Сказка до горячих источников Бирагзанга
На машине
10 часов
26 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Кавказ в красках: от ледника Сказка до горячих источников Бирагзанга
Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
Начало: На проспекте Коста
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
4500 ₽ за человека
Цейское ущелье и термальный источник за 1 день - в поездке из Владикавказа
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Цейское ущелье и термальный источник за 1 день - в поездке из Владикавказа
Увидеть ледник, подняться на высоту 2500 м, окунуться в термальный источник
Начало: Место вашего размещения в городе Владикавказ
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Джиппинг
На машине
8 часов
-
5%
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Цейское ущелье манит своими горными панорамами и легендами. Откройте для себя захватывающие виды и исторические святилища в Северной Осетии
Начало: Владикавказ
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 15 200 ₽16 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе
от 14 800 ₽ за экскурсию