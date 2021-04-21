Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Ездила в Цей с двумя детьми. Прежде всего - огромное спасибо Лиане за проявленное внимание к времени и предстоящей погоде, в итоге мы ездили в Цей в тёплый и солнечный день. Экскурсию провёл Владимир. Виды открываются потрясающие! Детей же больше впечатлил раскачивающийся на ветру висячий мост и канатная дорога Плюс эффект «из лета в зиму». Повалялись в снегу наверху и наелись горячих пирогов внизу. Источники в Бирагзанг достойны отдельного заезда. Горячая вода и вид на горы. Хочется увидеть все это в другое время года)