Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства

Погулять по экотропам, подняться по канатной дороге к леднику и принять горячие ванны в горах

5
3 отзыва
Лиана
Лиана – представитель из Владикавказа
Цейское ущелье — место, щедро одаренное природой.

Вас ждут хвойные леса, величественные горы ⛰️, быстрые реки, звонкие водопады, ледники и зеленые луга.

Кроме того, мы покажем необычный конный памятник в скале, древние святилища и женский монастырь.

Расскажем историю 📖 этих необыкновенных мест и сделаем все, чтобы путешествие запомнилось вам на всю жизнь.
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Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства
Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства

Что вас ожидает

Сказочный высокогорный Цей
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Цейского ущелья и окрестностей. В программе экскурсии:

  • Богоявленский Аланский женский монастырь — мы расскажем его историю 📖 и покажем надвратный храм Архангелов Михаила и Гавриила.
  • Памятник Уастырджи — возведенный на Транскавказской магистрали, он считается одним из самых больших конных памятников мира. Вы узнаете, кто такой Уастырджи и кому он покровительствует.
  • Водопад Шагацикомдон — вы пройдете по экотропе через смешанный лес 🌳 из сосны, бука, березы и рябины. Мы раскроем, как водопад связан со Святым Николаем и почему его издавна считают священным.
  • Мужское святилище Реком — вы узнаете о местном божестве, к которому обращаются с просьбами о богатом урожае, плодородии и удачной охоте.
  • Женское святилище Мады Майрам — место, оберегающее жен и матерей. Вы рассмотрите небольшую расписную хижину с многолетним мхом на крыше и окружающие ее деревья 🌳 с разноцветными ленточками.
  • Сказский ледник — вы подниметесь по канатной дороге на высоту 2500 метров и полюбуетесь величественными языками ледника.
  • Горячий источник Верхний Бирагзанг — бассейн в горах ⛰️ под открытым небом. Вы искупаетесь в лечебной воде и отдохнете после насыщенного дня.

Организационные детали

  • В стоимость не включены: канатная дорога — 300 р. с человека, купание в источниках — 200 р. с человека. Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности, полотенца и тапочки.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Также экскурсию ⛳ можно провести для группы от 5 до 7 человек за доплату 1000 руб.
Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства
Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства
Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства
Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства
Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства
Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства
Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства
Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства
Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства
Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства
Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства
Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лиана
Лиана
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!
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3 настоящих отзыва от туристов

21 апр 2021
Ездили с подругой. Экскурсией довольны. Восхитительные пейзажи, комфортный темп, купание в горячих источниках, дополнительный бонус от гида в виде расширения маршрута поездки. Не очень повезло с погодой, поэтому не удалось увидеть ледник, но это уже вопрос не к компании.
11 апр 2021
Экскурсия удалась! Нас встретил гид Владимир, все восемь часов пролетели незаметно. за это время мы побывали на горнолыжном курорте, увидели сбегающие мини-лавины, подышали необыкновенным воздухом, позже погрузились в мир призраков поселений, в которых сейчас нет жизни, закончили экскурсию в бассейне с термальной водой под открытым небом в окружении снежных вершин. Эмоции переполняли нас. Обязательно вернемся, посмотрим водопады, съездим в Ингушетию! Здоровья всем и хороших путешествий!
11 апр 2021
Ездила в Цей с двумя детьми. Прежде всего - огромное спасибо Лиане за проявленное внимание к времени и предстоящей погоде, в итоге мы ездили в Цей в тёплый и солнечный день. Экскурсию провёл Владимир. Виды открываются потрясающие! Детей же больше впечатлил раскачивающийся на ветру висячий мост и канатная дорога Плюс эффект «из лета в зиму». Повалялись в снегу наверху и наелись горячих пирогов внизу. Источники в Бирагзанг достойны отдельного заезда. Горячая вода и вид на горы. Хочется увидеть все это в другое время года)

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