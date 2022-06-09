Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Цейское ущелье - это место, где природа щедро одарила нас своими красотами. В рамках экскурсии вы увидите хвойные леса, величественные горы, быстрые реки и ледники. Вас ждет посещение необычного конного
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Хвойные леса и величественные горы
- 🏔️ Подъем по канатной дороге на высоту 2500 метров
- 🕌 Посещение древних святилищ и монастырей
- 🐴 Возможность конных прогулок по авторским маршрутам
- 💧 Купание в горячих источниках
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Цейского ущелья - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своей красотой. В апреле, мае и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные осадки и более прохладную погоду. В остальные месяцы, несмотря на сложные погодные условия, ущелье сохраняет свою привлекательность, однако путешествие может потребовать дополнительной подготовки и экипировки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Богоявленский Аланский женский монастырь
- Памятник Уастырджи
- Мужское святилище Реком
- Женское святилище Мады Майрам
- Сказский ледник
- Горячий источник Верхний Бирагзанг
Описание экскурсии
Сказочный высокогорный Цей
Вы увидите главные достопримечательности Цейского ущелья и окрестностей. В программе экскурсии:
- Богоявленский Аланский женский монастырь — мы расскажем его историю и покажем надвратный храм Архангелов Михаила и Гавриила.
- Памятник Уастырджи — возведенный на Транскавказской магистрали, он считается одним из самых больших конных памятников мира. Вы узнаете, кто такой Уастырджи и кому он покровительствует.
- Мужское святилище Реком — вы узнаете о местном божестве, к которому обращаются с просьбами о богатом урожае, плодородии и удачной охоте.
- Женское святилище Мады Майрам — место, оберегающее жен и матерей. Вы рассмотрите небольшую расписную хижину с многолетним мхом на крыше и окружающие ее деревья с разноцветными ленточками.
- Сказский ледник — вы подниметесь по канатной дороге на высоту 2500 метров и полюбуетесь величественными языками ледника.
- Горячий источник Верхний Бирагзанг — бассейн в горах под открытым небом. Вы искупаетесь в лечебной воде и отдохнете после насыщенного дня.
Организационные детали
- В стоимость не включены: канатная дорога — 700 руб. /чел. в будни, 800 руб. /чел. в выходные, купание в источниках — 300 руб. /час с человека. Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности, полотенца и тапочки.
- Экскурсии можно проводить и для большего количества людей. Детали уточняйте в личном сообщении.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные опции
- По желанию мы можем провести для вас конные прогулки по авторским маршрутам (маршрут, время и цена обговаривается в личном сообщении)
- Также можем организовать восхождение на Цейский Ледник (подробности также в личном сообщении)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля по городу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиана — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1300 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим Лиану и Магомеда за супер поездку!
После записи на экскурсию Лиана отреагировала мгновенно, тут же договорились об организационных моментах.
Нас сопровождал гид Магомед, пунктуальный,вежливый и внимательный, с ним легко и интересно
После записи на экскурсию Лиана отреагировала мгновенно, тут же договорились об организационных моментах.
Нас сопровождал гид Магомед, пунктуальный,вежливый и внимательный, с ним легко и интересно
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Маршрут легкий и неутомительный. После Мидаграбинских водопадов - самое то. Невероятная природа и удивительные виды с канатной дороги. Горячие источники в самом конце - очень уместны и логичны.
Отдельное спасибо Владимиру
Отдельное спасибо Владимиру
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Понравилось все: отличная организация, несложный маршрут (подойдет для любого человека), гид Георгий рассказал много интересных исторических фактов о Северной Осетии, её жителях, природе, делал остановки для красивых фото, для перекусов, рекомендовал недорогие кафе с хорошим сервисом и вкусной едой. Вся наша компания осталась довольна, экскурсия 10 из 10!
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Очень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались в источниках, тоже очень прикольно, эффект как от бани, все очень понравилось. Рекомендую.
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Нашим гидом был Магомед. Был вежлив, терпелив (учитывая, что мы были с двумя маленькими детьми со всеми вытекающими:)). Но не стоит ожидать красноречивых и долгих рассказов. Зато мы останавливались там,
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Хотим сказать огромное спасибо за организацию экскурсии Лиане, гид Владимир выше всех похвал,😃посетили все запланированные места и, может быть, даже немного больше, узнали историю, получили ответы на все вопросы☺️ могли бы рекомендовать все будущим туристам
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