Марат проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Влюбиться в природу ущелья Цей

По пути к одной из красивейших горнолыжных зон Северной Осетии вы встретите воинственного Уастырджи, летящего над горами героя осетинской мифологии и один из самых грандиозных конных памятников в России. Сделаете фото на фоне бирюзовой глади Зарамагского водохранилища. Еще немного — и вас окружат пейзажи Цейского ущелья: горные вершины среди облаков, альпийские луга, заповедные леса и горные реки. По канатной дороге мы поднимемся на головокружительную высоту 2500 метров к языку Сказского ледника, который покорит вас мощью и фактурой.

Таинственное Мамисонское ущелье

Затем вас ждет в одно из самых загадочных и труднодоступных ущелий Северной Осетии — Мамисонское. Приготовьтесь встретить артефакты прошлых эпох: боевые и жилые башни, остатки средневековых горских поселений и укреплений. В ущелье вы посетите покинутое селение Лисри, которое когда-то было значимым пунктом ущелья и домом для представителей девяти горских родов. Мы поговорим о прошлом и настоящем этого места, культуре аланов и нартов, отыщем святилище и Древний храм Успения Пресвятой Богородицы.

Искупаться в природном источнике

В финале поездки мы посетим благоустроенный сероводородный источник Бирагзанг, где вы согреетесь в природном термальном бассейне, расслабитесь и оздоровитесь, ведь бьющая из-под земли минеральная вода помогает лечить многие заболевания.

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