Марат проводит ещё 4 экскурсии

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К сказочным панорамам Цейского ущелья!

Полюбоваться видами горнолыжного курорта, подняться к языку ледника и погрузиться в горячий источник

Марат
Марат – представитель из Владикавказа
Наш путь лежит в знаменитое Цейское ущелье — одну из природных визитных карточек Северной Осетии.

Ваше сердце покорят альпийские луга и горные вершины, окруженные облаками, суровые пейзажи Сказского ледника и сохранившиеся аутентичные постройки селения Лисри.

А в конце путешествия вы отдохнете, окунувшись в горячие воды источника Бирагзанг.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 8 800 ₽ за экскурсию

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К сказочным панорамам Цейского ущелья!
К сказочным панорамам Цейского ущелья!

Что вас ожидает

Влюбиться в природу ущелья Цей
По пути к одной из красивейших горнолыжных зон Северной Осетии вы встретите воинственного Уастырджи, летящего над горами героя осетинской мифологии и один из самых грандиозных конных памятников в России. Сделаете фото на фоне бирюзовой глади Зарамагского водохранилища. Еще немного — и вас окружат пейзажи Цейского ущелья: горные вершины среди облаков, альпийские луга, заповедные леса и горные реки. По канатной дороге мы поднимемся на головокружительную высоту 2500 метров к языку Сказского ледника, который покорит вас мощью и фактурой.

Таинственное Мамисонское ущелье
Затем вас ждет в одно из самых загадочных и труднодоступных ущелий Северной Осетии — Мамисонское. Приготовьтесь встретить артефакты прошлых эпох: боевые и жилые башни, остатки средневековых горских поселений и укреплений. В ущелье вы посетите покинутое селение Лисри, которое когда-то было значимым пунктом ущелья и домом для представителей девяти горских родов. Мы поговорим о прошлом и настоящем этого места, культуре аланов и нартов, отыщем святилище и Древний храм Успения Пресвятой Богородицы.

Искупаться в природном источнике
В финале поездки мы посетим благоустроенный сероводородный источник Бирагзанг, где вы согреетесь в природном термальном бассейне, расслабитесь и оздоровитесь, ведь бьющая из-под земли минеральная вода помогает лечить многие заболевания.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Питание, канатная дорога (300 руб. ) и посещение горячих источников (300 руб. ) оплачивается отдельно
  • По маршруту оплата принимается только наличными средствами
  • В зависимости от погодных условий маршрут может быть изменен по согласованию с вами
К сказочным панорамам Цейского ущелья!
К сказочным панорамам Цейского ущелья!
К сказочным панорамам Цейского ущелья!
К сказочным панорамам Цейского ущелья!
К сказочным панорамам Цейского ущелья!
К сказочным панорамам Цейского ущелья!
К сказочным панорамам Цейского ущелья!
К сказочным панорамам Цейского ущелья!
К сказочным панорамам Цейского ущелья!
К сказочным панорамам Цейского ущелья!
К сказочным панорамам Цейского ущелья!
К сказочным панорамам Цейского ущелья!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марат
Марат
Меня зовут Марат, я родился и вырос в Северной Осетии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимой республикой, поделюсь красотой местной природы и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться к нам еще много раз!
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