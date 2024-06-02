1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Цейское ущелье: экскурсия для вас
Индивидуальная экскурсия по Цейскому ущелью. Откройте для себя хвойные леса, величественные горы, ледники и святилища. Незабываемое путешествие
Начало: От вашего отеля по городу
«Вы увидите главные достопримечательности Цейского ущелья и окрестностей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: Ваша гостиница
«Еще немного — и вас окружат пейзажи Цейского ущелья: горные вершины среди облаков, альпийские луга, заповедные леса и горные реки»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1190010 710₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
«Вы увидите самые интересные и живописные места Цейского ущелья»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
99009 405₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
В тренде
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Открыть один из красивейших горных районов Осетии и познакомиться с аланской культурой
Начало: У гостиницы «Владикавказ»
«Цейское ущелье, или Цейская подкова: священное для осетин место»
Сегодня в 08:30
11 июня в 08:30
2 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках
Начало: У вашего отеля
«Далее проедете вдоль бурных вод горной реки Ардон и попадете в Цейское ущелье»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон - Путешествие по ущельям
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии, где вас ждут захватывающие пейзажи и богатая история
«Цейское ущелье: ледники, канатная дорога и монастырь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день
Начало: Владикавказ
«Приглашаем познакомиться с Цейским ущельем — одним из самых завораживающих мест Северной Осетии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Треккинг к Цейскому леднику
Отправиться по самому живописному маршруту к леднику в сопровождении опытного инструктора
«Цейское ущелье — настоящая жемчужина Северной Осетии, а Цейский ледник — один из крупнейших на Кавказе»
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
Прокатиться по снежным склонам на лыжах, согреться в термальной воде и увидеть красоты Осетии
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
«Из Владикавказа вы направимся в живописное Цейское ущелье, где проведете несколько часов на склонах и трассах курорта Цей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
Посетить Куртатинское, Мамисонское и Цейское ущелья за один день
«Поездка пройдёт вокруг Цейского природного заказника, в верховьях рек Цей, Ардон и Фиагдон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день + пикник
Незабываемые ландшафты, древние места поклонения, ценные артефакты и целебные минеральные источники
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
«А если повезет с погодой, то продолжим восхождение на высоту 3000 метров — к Цейскому ретранслятору»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
18 940₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Заповедная Осетия - зарядиться энергией гор
Вдохновиться красотой Цейского ущелья, отведать целебной воды и увидеть памятники старины
Начало: Г. Владикавказ
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1580013 430₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов Кавказа
Древние святилища, фамильные башни, отдаленные ущелья и несколько высотных поясов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
Насладиться горными пейзажами, побывать в древних аланских поселениях и прокатиться на канатке
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
«Далее проследуем в Цейской ущелье, где можно подняться к вершинам на канатке и насладится красивейшими видами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
«Этот волшебный Цей»: тур в ущелье с экскурсоводом
Получите незабываемые впечатления от величия заснеженных гор, тайн древних святилищ и лечебной силы термальных источников
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
«Экскурсионный маршрут: Владикавказ — Крупнейшая конная скульптура Ныхасы Уастырджи — Алагирское ущелье — подъём на ККД к Сказскому леднику — великолепная паноама Цейской подковы гор»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27602 484₽ за человека
Групповая
7 часов
Цейское ущелье: монастырь, святилище и ледник
Погрузитесь в мир древних святынь и природных чудес, посетив Цейское ущелье с его монастырем и ледником
Начало: Ул. Коцоева, 75
«по канатной дороге в Цейском ущелье»
Расписание: Каждый день в 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Красоты и святыни Цейского ущелья
Начало: Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
«Неповторимое Цейское ущелье – красивейший уголок Кавказа»
Расписание: См. расписание в календаре
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Осетия Поднебесная - поездка к Цейскому ущелью
Начало: По договоренности с гидом
«Еще немного, и вас окружат пейзажи Цейского ущелья, а именно горные вершины среди облаков, альпийские луга, заповедные леса и горные реки»
Расписание: Ежедневно, по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Поездка к Цейскому леднику
Начало: Заберу по вашему адресу в городе Владикавказе
«Цейское ущелье — одно из моих любимых мест в Северной Осетии»
Расписание: По запросу в любой удобный день.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Этот волшебный Цей: индивидуальная экскурсия в Цейское ущелье
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
«плату) Священное ущелье Реком (Цейское) поразит любого своими видами, близостью ледников и таинственностью святилищ»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
Начало: Владикавказ
«Цейское ущелье Северная Осетия — восхитительный край, где тесно переплелись волшебная прелесть первозданной природы и седые сказания древности»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Цейское ущелье
Начало: Владикавказ Барбашова 46
«Экскурсия в Цейское ущелье Первая остановка Памятник в скале: Уастырджи — Святой Георгий Дорога в Цейское ущелье проходит через транскавказскую магистраль — транскам, и у самого начала Алагирского ущелья мы останавливаемся»
Расписание: Ежедневно в 9,00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
Начало: Владикавказ. По запросу
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Высокогорный Цей
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
«500 метров, откуда вам откроется сказочный вид на Цейский ледник и панораму гор»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия - Алания
Начало: Место вашего размещения в городе Владикавказ
«Посетите Цейский водопад, узнаете о происхождении древнего святилища Реком и услышите легенду о трех слезах бога»
Расписание: Ежедневно с 9 до 18.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
К снежным вершинам и древним башням Осетии + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Цейское ущелье и Сказский ледник Мы увидим один из самых больших конных памятников в мире — наскальный монумент Уастырджи»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 10.00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
17 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к пику Туриста
Идеальный маршрут, чтобы полюбоваться панорамами гор с одной из лучших смотровых Северного Кавказа
«Пик Туриста в Цейском ущелье — одна из самых высоких точек Северного Кавказа, куда можно доехать на внедорожнике, чтобы начать восхождение по серпантинным тропам максимально близко к вершине»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Счастье не за горами, оно в горах
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
«Об экскурсии Мы с вами отправимся в Цейское ущелье — горнолыжную курортную местность, которая представляет собой подковообразную долину, растянувшуюся на 23 км»
Расписание: Ежедневно c 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заброшенное. Осетия
Начало: Место вашего пребывания во Владикавказе
«В самом верху Цейского ущелья, у подножия горы Монах в уютной долине стоит пансионат «Горянка» – наш следующий пункт посещения»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к Цейскому леднику
Начало: По договоренности
«в одну сторону) по эко-тропе к Цейскому леднику»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Алания - любовь моя
Посетить край, богатый на древние памятники, красивейшие ущелья и старинные предания
«Ледник «Сказка» в Цейском ущелье»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
1800015 300₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2024Была на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо
- ММаксим31 мая 2024Гид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереально классные термальные источники. Кроме того, Артур показал нам виды, от которых моя подруга в прямом смысле слова расплакалась.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Ездили вчера на экскурсию в Цей) Нам очень все понравилось, как будто окунулись в детство, т. к. сами мы из средней
- ООксана30 мая 2024Ездили на экскурсию с гидом Алиханом. Все было супер! Ехали в своем темпе, слушали интересные истории, легенды, обычаи осетинского народа.
- ВВладимир30 мая 2024Понравилось все особое спасибо гиду Аслану!молодец!
- ООксана29 мая 2024В целом экскурсия на 4 из 5 баллов. Экскурсовод и водитель на 5 из 5 баллов Хотелось бы либо побольше времени на Цей, ну хотя бы 2 часа, чтоб успеть до льда подняться. Либо добавить еще какую то локацию интересную.
- ССергей28 мая 2024Замечательная экскурсия, потрясающие виды, отличный водитель Вадим, работа нашего гида - Зарины, тоже была на высоте -познавательные, интересные рассказы об
- ННаталия27 мая 2024Увидели всё, что позволила погода. Спасибо нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу Тимуру, он сделал нашу поездку интересной и насыщенной, несмотря на неблагоприятную погоду.
- ООльга26 мая 2024Поездка была очень впечатлительная, яркая. Надо отдать должное гиду и водителю Аслану. Грамотный, вежливый. Профессионально выполнил работу. Интересно рассказывал историю Осетии, историю возникновения народов Кавказа. Советую и рекомендую . Я осталась под ярким впечатлением.
- ТТатьяна25 мая 2024Отличная экскурсия!!! Данный маршрут рекомендую тем, кто помимо основных туристических точек хочет еще больше насладится природными красотами Осетии. С погодой,
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Цейское ущелье»
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