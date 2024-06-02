Экскурсии в Цейское ущелье из Владикавказа

Найдено 31 экскурсия в категории «Цейское ущелье» во Владикавказе, цены от 2 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Путешествие в Цейское ущелье: экскурсия для вас
Индивидуальная экскурсия по Цейскому ущелью. Откройте для себя хвойные леса, величественные горы, ледники и святилища. Незабываемое путешествие
Начало: От вашего отеля по городу
«Вы увидите главные достопримечательности Цейского ущелья и окрестностей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
К сказочным панорамам Цейского ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: Ваша гостиница
«Еще немного — и вас окружат пейзажи Цейского ущелья: горные вершины среди облаков, альпийские луга, заповедные леса и горные реки»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1190010 710 за всё до 3 чел.
Из Владикавказа - в Цейское ущелье
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
88 отзывов
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
«Вы увидите самые интересные и живописные места Цейского ущелья»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
99009 405 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
80 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Открыть один из красивейших горных районов Осетии и познакомиться с аланской культурой
Начало: У гостиницы «Владикавказ»
«Цейское ущелье, или Цейская подкова: священное для осетин место»
Сегодня в 08:30
11 июня в 08:30
2 200 за человека
Путешествие на высокогорный курорт Цей
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках
Начало: У вашего отеля
«Далее проедете вдоль бурных вод горной реки Ардон и попадете в Цейское ущелье»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон - Путешествие по ущельям
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии, где вас ждут захватывающие пейзажи и богатая история
«Цейское ущелье: ледники, канатная дорога и монастырь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день
Начало: Владикавказ
«Приглашаем познакомиться с Цейским ущельем — одним из самых завораживающих мест Северной Осетии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Треккинг к Цейскому леднику
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Треккинг к Цейскому леднику
Отправиться по самому живописному маршруту к леднику в сопровождении опытного инструктора
«Цейское ущелье — настоящая жемчужина Северной Осетии, а Цейский ледник — один из крупнейших на Кавказе»
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
11 500 за всё до 4 чел.
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
Прокатиться по снежным склонам на лыжах, согреться в термальной воде и увидеть красоты Осетии
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
«Из Владикавказа вы направимся в живописное Цейское ущелье, где проведете несколько часов на склонах и трассах курорта Цей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
Посетить Куртатинское, Мамисонское и Цейское ущелья за один день
«Поездка пройдёт вокруг Цейского природного заказника, в верховьях рек Цей, Ардон и Фиагдон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
18 отзывов
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день + пикник
Незабываемые ландшафты, древние места поклонения, ценные артефакты и целебные минеральные источники
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
«А если повезет с погодой, то продолжим восхождение на высоту 3000 метров — к Цейскому ретранслятору»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
18 940 за всё до 4 чел.
Заповедная Осетия - зарядиться энергией гор
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Заповедная Осетия - зарядиться энергией гор
Вдохновиться красотой Цейского ущелья, отведать целебной воды и увидеть памятники старины
Начало: Г. Владикавказ
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1580013 430 за всё до 4 чел.
Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов Кавказа
Древние святилища, фамильные башни, отдаленные ущелья и несколько высотных поясов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 400 за всё до 4 чел.
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
Насладиться горными пейзажами, побывать в древних аланских поселениях и прокатиться на канатке
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
«Далее проследуем в Цейской ущелье, где можно подняться к вершинам на канатке и насладится красивейшими видами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
«Этот волшебный Цей» - тур в Цейское ущелье в мини-группе
скидка
10%
Групповая
8 часов
637 отзывов
«Этот волшебный Цей»: тур в ущелье с экскурсоводом
Получите незабываемые впечатления от величия заснеженных гор, тайн древних святилищ и лечебной силы термальных источников
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
«Экскурсионный маршрут: Владикавказ — Крупнейшая конная скульптура Ныхасы Уастырджи — Алагирское ущелье — подъём на ККД к Сказскому леднику — великолепная паноама Цейской подковы гор»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27602 484 за человека
Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
123 отзыва
Цейское ущелье: монастырь, святилище и ледник
Погрузитесь в мир древних святынь и природных чудес, посетив Цейское ущелье с его монастырем и ледником
Начало: Ул. Коцоева, 75
«по канатной дороге в Цейском ущелье»
Расписание: Каждый день в 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Красоты и святыни Цейского ущелья
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
100 отзывов
Красоты и святыни Цейского ущелья
Начало: Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
«Неповторимое Цейское ущелье – красивейший уголок Кавказа»
Расписание: См. расписание в календаре
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 200 за человека
Осетия Поднебесная - поездка к Цейскому ущелью
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Осетия Поднебесная - поездка к Цейскому ущелью
Начало: По договоренности с гидом
«Еще немного, и вас окружат пейзажи Цейского ущелья, а именно горные вершины среди облаков, альпийские луга, заповедные леса и горные реки»
Расписание: Ежедневно, по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 7 чел.
Поездка к Цейскому леднику
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Поездка к Цейскому леднику
Начало: Заберу по вашему адресу в городе Владикавказе
«Цейское ущелье — одно из моих любимых мест в Северной Осетии»
Расписание: По запросу в любой удобный день.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 6 чел.
Этот волшебный Цей: индивидуальная экскурсия в Цейское ущелье
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Этот волшебный Цей: индивидуальная экскурсия в Цейское ущелье
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
«плату) Священное ущелье Реком (Цейское) поразит любого своими видами, близостью ледников и таинственностью святилищ»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 500 за всё до 3 чел.
Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
Начало: Владикавказ
«Цейское ущелье Северная Осетия — восхитительный край, где тесно переплелись волшебная прелесть первозданной природы и седые сказания древности»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Цейское ущелье
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Экскурсия в Цейское ущелье
Начало: Владикавказ Барбашова 46
«Экскурсия в Цейское ущелье Первая остановка Памятник в скале: Уастырджи — Святой Георгий Дорога в Цейское ущелье проходит через транскавказскую магистраль — транскам, и у самого начала Алагирского ущелья мы останавливаемся»
Расписание: Ежедневно в 9,00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
Начало: Владикавказ. По запросу
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 800 за всё до 4 чел.
Высокогорный Цей
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Высокогорный Цей
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
«500 метров, откуда вам откроется сказочный вид на Цейский ледник и панораму гор»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия - Алания
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Северная Осетия - Алания
Начало: Место вашего размещения в городе Владикавказ
«Посетите Цейский водопад, узнаете о происхождении древнего святилища Реком и услышите легенду о трех слезах бога»
Расписание: Ежедневно с 9 до 18.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975 за всё до 4 чел.
К снежным вершинам и древним башням Осетии + пикник
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
К снежным вершинам и древним башням Осетии + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Цейское ущелье и Сказский ледник Мы увидим один из самых больших конных памятников в мире — наскальный монумент Уастырджи»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 10.00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
17 900 за всё до 4 чел.
Треккинг к пику Туриста
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к пику Туриста
Идеальный маршрут, чтобы полюбоваться панорамами гор с одной из лучших смотровых Северного Кавказа
«Пик Туриста в Цейском ущелье — одна из самых высоких точек Северного Кавказа, куда можно доехать на внедорожнике, чтобы начать восхождение по серпантинным тропам максимально близко к вершине»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Счастье не за горами, оно в горах
Индивидуальная
5 часов
Счастье не за горами, оно в горах
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
«Об экскурсии Мы с вами отправимся в Цейское ущелье — горнолыжную курортную местность, которая представляет собой подковообразную долину, растянувшуюся на 23 км»
Расписание: Ежедневно c 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Заброшенное. Осетия
Индивидуальная
8 часов
Заброшенное. Осетия
Начало: Место вашего пребывания во Владикавказе
«В самом верху Цейского ущелья, у подножия горы Монах в уютной долине стоит пансионат «Горянка» – наш следующий пункт посещения»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Треккинг к Цейскому леднику
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к Цейскому леднику
Начало: По договоренности
«в одну сторону) по эко-тропе к Цейскому леднику»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Алания - любовь моя
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Алания - любовь моя
Посетить край, богатый на древние памятники, красивейшие ущелья и старинные предания
«Ледник «Сказка» в Цейском ущелье»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
1800015 300 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
    Была на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо
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    запомнила. Я давно слышала от своих знакомых про красоту природы во Владикавказе. В этом году решила посмотреть на неё своими глазами. На следующий же день после прилета во Владикавказ я поехала на экскурсию в Цейское ущелье, т. к. не терпелось увидеть горы! До этого я была на Кавказе, в Альпах, но эта экскурсия произвела на меня большое впечатление. Ледники, горный воздух, теплая майская погода, солнце, мощь гор - все это сложно описать словами. К моему удивлению, на канатную дорогу не было очередей. Возможно, организаторы экскурсии рассчитывают время, чтобы группы не мешали друг другу. В середине экскурсии наша группа остановилась на обед в кафе. Обед был сытный и вкусный. Особенно все хвалили говяжий суп, вроде, он называется Лывжа. После обеда мы поехали в село Нар, где расположены мемориальный дом-музей и памятник Коста Хегатурова. Наш гид рассказал про то, кто такой Коста Хегатуров, и почему мемориал расположен в этом месте. В конце экскурсии мы посетили мемориальный комплекс "Журавли". Около памятника братьям Газдановым, установлены стенды, на которых написаны биографии героев Осетии и самих братьев Газдановых. На обратном пути наша группа попросила сделать остановку около сероводородного источника. Подводя итог, могу сказать, что я бы хотела съездить на эту экскурсию еще раз. На экскурсии можно услышать про народный эпос, историю, культуру, боевой дух воинов Осетии, увидеть изумительную природу. Большое спасибо гиду Вадиму (Владимиру) за его оптимизм, энергичность, общительность и увлеченность работой! Интересно было узнать, чем осетинский ежик отличается от русского. Экскурсию советую к посещению, не смотря на то, были ли Вы уже до этого во Владикавказе или не были.

    Была на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнила
  • М
    Максим
    31 мая 2024
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Гид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереально классные термальные источники. Кроме того, Артур показал нам виды, от которых моя подруга в прямом смысле слова расплакалась.
    Гид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереальноГид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереально
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Ездили вчера на экскурсию в Цей) Нам очень все понравилось, как будто окунулись в детство, т. к. сами мы из средней
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    Азии, так что горы это наша любовь🫶 Артур забрал нас из отеля и мы отправились в горы. Он интересный собеседник. Рассказывал все доступным языком, не навязчиво и по делу. Очень внимательный, на протяжении всего тура интерисовался все ли хорошо, комфортно ли все?) Везде останавливались, фоткались, пили сероводородну воду) На обратном пути заехали в кафе и очень вкусно отобедали👌 Вообщем мы в восторге и всем будем рекомендовать Артура! Благодарим за возможность увидеть всю эту красоту🩷

    Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)
  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    «Этот волшебный Цей» - тур в Цейское ущелье в мини-группе
    Ездили на экскурсию с гидом Алиханом. Все было супер! Ехали в своем темпе, слушали интересные истории, легенды, обычаи осетинского народа.
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    Было очень интересно! Виды просто завораживающие! Гид помимо локаций, предусмотренных по программе, свозил нас в еще одно место, из которого открывается умопомрачительный вид! Спасибо за чудесную экскурсию!

  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    «Этот волшебный Цей» - тур в Цейское ущелье в мини-группе
    Понравилось все особое спасибо гиду Аслану!молодец!
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
    В целом экскурсия на 4 из 5 баллов. Экскурсовод и водитель на 5 из 5 баллов Хотелось бы либо побольше времени на Цей, ну хотя бы 2 часа, чтоб успеть до льда подняться. Либо добавить еще какую то локацию интересную.
  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Красоты и святыни Цейского ущелья
    Замечательная экскурсия, потрясающие виды, отличный водитель Вадим, работа нашего гида - Зарины, тоже была на высоте -познавательные, интересные рассказы об
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    известных людях Северной Осетии, о быте, нравах и обычаях аланов - узнали много нового. Ещё был вкусный национальный обед. Спасибо огромное, мы непременно будем рекомендовать близким и друзьям эту экскурсию.

  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Осетия Поднебесная - поездка к Цейскому ущелью
    Увидели всё, что позволила погода. Спасибо нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу Тимуру, он сделал нашу поездку интересной и насыщенной, несмотря на неблагоприятную погоду.
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник
    Поездка была очень впечатлительная, яркая. Надо отдать должное гиду и водителю Аслану. Грамотный, вежливый. Профессионально выполнил работу. Интересно рассказывал историю Осетии, историю возникновения народов Кавказа. Советую и рекомендую . Я осталась под ярким впечатлением.
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
    Отличная экскурсия!!! Данный маршрут рекомендую тем, кто помимо основных туристических точек хочет еще больше насладится природными красотами Осетии. С погодой,
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    правда, не очень повезло, но в пасмурной погоде в горах есть особый шарм;). Отдельное спасибо гиду Мурату, который не только потрясающий рассказчик, и за время перемещения от одной локации к другой рассказал очень много интересного про местные традиции и обычаи, но и очень опытный водитель, что немало важно, так как из-за дождя дорога местами была очень плохая.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Цейское ущелье»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
  2. К сказочным панорамам Цейского ущелья
  3. Из Владикавказа - в Цейское ущелье
  4. Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
  5. Путешествие на высокогорный курорт Цей
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Цейское ущелье" можно забронировать 31 экскурсию от 2 200 до 18 940 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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