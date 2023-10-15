Тур-знакомство: Привет, Алания

Тур-знакомство

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Приглашаем в тур людей, кто хочет буквально узнать Осетию на вкус, кто слышал про осетинские пироги и мечтает их отведать, кому хочется дышать свежайшим воздухом, кто ценит безопасность передвижения, кто открыт душой к новым эмоциям.
Тур-знакомство: Привет, Алания
Тур-знакомство: Привет, Алания
Тур-знакомство: Привет, Алания
Тур-знакомство: Привет, Алания
Тур-знакомство: Привет, Алания
Тур-знакомство: Привет, Алания
Тур-знакомство: Привет, Алания
Тур-знакомство: Привет, Алания
Ближайшие даты:
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Кармадонское ущелье
  • Город мертвых (Даргавс)
  • Цымыти
  • Лавочка счастья
  • Сказский ледник
  • Зарамагская ГЭС
  • Арт-объекты
  • Памятники архитектуры Куртатинского ущелья
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Кармадонское ущелье.
  • Город мертвых (Даргавс).
  • Цымыти.
  • Лавочка счастья.
  • Сказский ледник.
  • Зарамагская ГЭС.
  • Арт-объекты.
  • Памятники архитектуры Куртатинского ущелья.

Что включено:

  • Все переезды по маршруту, трансфер из аэропорта.
  • Проживание в гостевом доме в Кармадонском ущелье.
  • Завтрак.
  • Чай/кофе и сладости во время путешествия.
  • Подъем на канатной дороге на смотровую в Цее.
  • Сопровождение опытного гида.
  • Посещение горячих источников.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все переезды по маршруту, трансфер из аэропорта
  • Проживание в гостевом доме в Кармадонском ущелье
  • Завтрак
  • Чай/кофе и сладости во время путешествия
  • Подъем на канатной дороге на смотровую в Цее
  • Сопровождение опытного гида
  • Посещение горячих источников
Что не входит
  • Авиабилеты Москва-Владикавказ-Москва
  • Сувениры, личные расходы
  • Посещение бани/сауны (по желанию)
  • Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов (по желанию)
  • Обед, ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, я заберу вас из отеля
Завершение: Владикавказ, привезу вас в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Многодневные туры
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