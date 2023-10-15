Тур-знакомство
Приглашаем в тур людей, кто хочет буквально узнать Осетию на вкус, кто слышал про осетинские пироги и мечтает их отведать, кому хочется дышать свежайшим воздухом, кто ценит безопасность передвижения, кто открыт душой к новым эмоциям.
Ближайшие даты:
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кармадонское ущелье
- Город мертвых (Даргавс)
- Цымыти
- Лавочка счастья
- Сказский ледник
- Зарамагская ГЭС
- Арт-объекты
- Памятники архитектуры Куртатинского ущелья
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Кармадонское ущелье.
- Город мертвых (Даргавс).
- Цымыти.
- Лавочка счастья.
- Сказский ледник.
- Зарамагская ГЭС.
- Арт-объекты.
- Памятники архитектуры Куртатинского ущелья.
Что включено:
- Все переезды по маршруту, трансфер из аэропорта.
- Проживание в гостевом доме в Кармадонском ущелье.
- Завтрак.
- Чай/кофе и сладости во время путешествия.
- Подъем на канатной дороге на смотровую в Цее.
- Сопровождение опытного гида.
- Посещение горячих источников.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все переезды по маршруту, трансфер из аэропорта
- Проживание в гостевом доме в Кармадонском ущелье
- Завтрак
- Чай/кофе и сладости во время путешествия
- Подъем на канатной дороге на смотровую в Цее
- Сопровождение опытного гида
- Посещение горячих источников
- Что не входит
- Авиабилеты Москва-Владикавказ-Москва
- Сувениры, личные расходы
- Посещение бани/сауны (по желанию)
- Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов (по желанию)
- Обед, ужин
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владикавказ, я заберу вас из отеляЗавершение: Владикавказ, привезу вас в ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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