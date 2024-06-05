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интересногой из истории Осетии, про обычаи как по сей день чтут память предков. Останавливались на красивых локация по пути. Были в Краматорском ущелье и в городе мёртвых. Увидели горы с совсем другой стороны. Мы спускались и поднимались по таким крутым дорогам, аж дух захватывало. Но боязни не было,т. к. Давид очень хорошо знает маршрут и опытно управляет автомобилем. Рекомендую всем данный тур и гида Давида! Рассказ по существу и умение создать дружественную обстановку в пути). Благодарим вас! 🫂