1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
В тренде
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Северная Осетия удивит вас своими горными перевалами, древними некрополями и величественными ущельями. Узнайте о жизни региона и его традициях
Начало: У вашего отеля
«За 4 часа мы покажем главные достопримечательности региона»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Теплая встреча с Владикавказом: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их открыли
Начало: Возле Государственной филармонии
«Вы познакомитесь с историей и многогранной культурой уютного Владикавказа»
10 июня в 15:30
11 июня в 14:30
от 32002 720₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
О Владикавказе - с интересом и любовью
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
«Познакомитесь с местным менталитетом и узнаете городские секреты»
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
5 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Владикавказ: культурное погружение в историю и архитектуру
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа: от старинных трамваев до историй знаменитых людей, которые оставили свой след в истории города
Начало: Ул. Миллера, 34
15 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучное знакомство с Владикавказом
Душевная обзорная экскурсия в компании профессионального актера и гида в одном лице
Начало: На площади Штыба
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 999₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Владикавказ - родного города старинные черты
Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей
Начало: Пл. Штыба
«На проспекте Мира с дивным видом на Столовую гору вы познакомитесь с памятниками 19-20 вв»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
Увидеть знаковые места «кавказского Петербурга» и почувствовать его неповторимый характер
Начало: В центре Владикавказа
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
700₽ за человека
Групповая
5 часов
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Прогулка по историческому центру города и настоящее осетинское застолье
Начало: В центре города
«А после мы сопроводим вас на традиционный Аланский вечер: зажигательные танцы, национальные песни, знакомство с традициями и вкусное осетинское застолье»
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа - в Грозный, сердце Чечни
Познакомиться с главными достопримечательностями столицы и прикоснуться к истории чеченского народа
«Знакомство с историей и культурой региона»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Главное в Осетии: мастер-класс, культурное наследие и музыка
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Посетить главные достопримечательности чеченской столицы и полюбоваться великолепными мечетями
Начало: У вашего отеля
«Вы познакомитесь с ее историей и культурой, увидите Грозненское море и посетите мечеть «Сердце Чечни» — первую копию Турецкой Голубой Мечети на Северном Кавказе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Посетить главные достопримечательности республики с профессиональным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горная Ингушетия по максимуму
Увидеть не только главные достопримечательности, но и посетить труднодоступные
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 700₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
«Джейрах - сердце гор»: Путешествие по древней Ингушетии
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Джейрахского ущелья, где история и природа переплетаются
Начало: На крыльце гостиницы «Владикавказ», ул. Коцоева, 7...
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
«Кроме того, вы познакомитесь с осетинским менталитетом, услышите городские легенды и выясните, как с этими местами связаны известные исторические личности»
Расписание: Понедельник, четверг, пятница, воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
700₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Путешествие в сердце Чечни: экскурсия из Владикавказа в Грозный
Откройте для себя величие Грозного: исторические памятники, местные традиции и архитектурные шедевры в однодневной экскурсии
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
«Я познакомлю вас с историей республики, местными традициями и главными достопримечательностями Грозного»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 35003 150₽ за человека
Групповая
10 часов
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
«В 17:00 пройдет вечерняя обзорная экскурсия в Грозном по маршруту: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — Проспект М»
Расписание: По вторникам в 8:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Владикавказу
Начало: Пл. Штыба, г. Владикавказ
«Увлекательная обзорная экскурсия по Владикавказу с посещением популярных исторических памятников и знаковых мест города»
Расписание: Ежедневно, см. календарь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Нескучное знакомство с Владикавказом
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
«Вас ждёт познавательная обзорная экскурсия по Владикавказу, его старинным улочкам и площадям»
Расписание: По средам и пятницам в 16:00
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
2 700₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Здравствуй, Владикавказ
Начало: Владикавказ, площадь Штыба
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Две столицы вайнахов - Магас и Грозный
Начало: По договоренности
«Во время экскурсии мы осмотрим центральную грозненскую мечеть Сердце Чечни, погуляем по цветочному парку, посетим высотный комплекс Грозный-Сити (обзорная площадка на 30 этаже) откуда весь Грозный как на ладони, а также храм Михаила Архангела»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Яркий и самобытный Владикавказ
Открыть один из красивейших городов Северного Кавказа с богатой историей и интересными традициями
Начало: на площади Штыба
«Гуляя по Старому городу, вы узнаете, как складывалась его судьба, какие народы и отдельные личности повлияли на его облик, а также разберетесь в символике древней осетинской культуры и осмотрите главные достопримечательности центра»
10 июня в 15:00
11 июня в 11:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Восемь чудес Южной Осетии: тур по главным достопримечательностям
Начало: Владикавказ, пр-т. Коста, 174
«Вы увидите самые главные достопримечательности этого прекрасного края за один день»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия5 июня 2024Пунктуальность, вежливость, знание города и истории! Впечатления остались самые хорошие!! Огромное спасибо.
- ССергей5 июня 2024Было очень интересно и познавательно. Хочется отметить эрудицию гида и безусловную любовь к прекрасному городу с его богатейшей историей.
- ЮЮлия2 июня 2024Были на экскурсии 01.06. С погодой нам не повезло, попали под ливень. Но это не помешало нам продолжить экскурсию.
- ТТатьяна2 июня 2024Это было моё первое знакомство с Северной Осетией. Нам очень повезло с гидом. Георгий все рассказал,показал, ответил на интересующие вопросы.
- ИИрина1 июня 2024Спасибо Людмиле! Очень профессионалтный гид, любящий свой город и историю! Рекомендую
- ЕЕкатерина31 мая 2024Тур был организован качественно и быстро. Нас забрал из отеля гид Давид и мы отправились в мини путешествие) Давид, рассказал нам много
- ЕЕкатерина30 мая 2024Все прошло отлично! Ни с точки зрения организации, ни с точки зрения программы у меня нареканий не возникло. И поболтали
- ЕЕлена30 мая 2024Прекрасная, очень интересная экскурсия!!
- ЕЕлена30 мая 2024Потрясающая насыщенная экскурсия с превосходным гидом Русланом. Вкусили все прелести Ингушетии: горы,пейзажи,древние поселения,еда! Огромное спасибо!
- ААлександра29 мая 2024Все прошло чудесно! Спасибо большое Александре за то, что открыла для нас Владикавказ) Город очень уютный, гостеприимный и душевный) еда вкуснейшая, кофе ароматный) Время пролетело незаметно!!!! Вернёмся сюда ещё не раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Обзорные»
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