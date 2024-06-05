Обзорные и познавательные экскурсии Владикавказа

Найдено 26 экскурсий в категории «Обзорные» во Владикавказе, цены от 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
61 отзыв
В тренде
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Северная Осетия удивит вас своими горными перевалами, древними некрополями и величественными ущельями. Узнайте о жизни региона и его традициях
Начало: У вашего отеля
«За 4 часа мы покажем главные достопримечательности региона»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Теплая встреча с Владикавказом
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
283 отзыва
Теплая встреча с Владикавказом: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их открыли
Начало: Возле Государственной филармонии
«Вы познакомитесь с историей и многогранной культурой уютного Владикавказа»
10 июня в 15:30
11 июня в 14:30
от 32002 720 за всё до 15 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
156 отзывов
Популярное предложение
О Владикавказе - с интересом и любовью
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
«Познакомитесь с местным менталитетом и узнаете городские секреты»
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
5 000 за всё до 11 чел.
Владикавказ - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
112 отзывов
Владикавказ: культурное погружение в историю и архитектуру
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа: от старинных трамваев до историй знаменитых людей, которые оставили свой след в истории города
Начало: Ул. Миллера, 34
15 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Нескучное знакомство с Владикавказом
Душевная обзорная экскурсия в компании профессионального актера и гида в одном лице
Начало: На площади Штыба
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 999 за всё до 10 чел.
Северная Осетия - рай на земле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Владикавказ - родного города старинные черты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Владикавказ - родного города старинные черты
Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей
Начало: Пл. Штыба
«На проспекте Мира с дивным видом на Столовую гору вы познакомитесь с памятниками 19-20 вв»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
Увидеть знаковые места «кавказского Петербурга» и почувствовать его неповторимый характер
Начало: В центре Владикавказа
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
700 за человека
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
13 отзывов
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Прогулка по историческому центру города и настоящее осетинское застолье
Начало: В центре города
«А после мы сопроводим вас на традиционный Аланский вечер: зажигательные танцы, национальные песни, знакомство с традициями и вкусное осетинское застолье»
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
2 700 за человека
Здравствуй, Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Из Владикавказа - в Грозный, сердце Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Из Владикавказа - в Грозный, сердце Чечни
Познакомиться с главными достопримечательностями столицы и прикоснуться к истории чеченского народа
«Знакомство с историей и культурой региона»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Главное в Осетии: мастер-класс, культурное наследие и музыка
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000 за всё до 4 чел.
Путешествие из Владикавказа в Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Посетить главные достопримечательности чеченской столицы и полюбоваться великолепными мечетями
Начало: У вашего отеля
«Вы познакомитесь с ее историей и культурой, увидите Грозненское море и посетите мечеть «Сердце Чечни» — первую копию Турецкой Голубой Мечети на Северном Кавказе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 800 за всё до 4 чел.
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Посетить главные достопримечательности республики с профессиональным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Горная Ингушетия по максимуму
Увидеть не только главные достопримечательности, но и посетить труднодоступные
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 700 за всё до 4 чел.
«Джейрах - сердце гор» - знакомство с древней Ингушетией
🚌 На автобусе
Мини-группа
7 часов
303 отзыва
Популярное предложение
«Джейрах - сердце гор»: Путешествие по древней Ингушетии
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Джейрахского ущелья, где история и природа переплетаются
Начало: На крыльце гостиницы «Владикавказ», ул. Коцоева, 7...
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Обзорная экскурсия по Владикавказу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
146 отзывов
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
«Кроме того, вы познакомитесь с осетинским менталитетом, услышите городские легенды и выясните, как с этими местами связаны известные исторические личности»
Расписание: Понедельник, четверг, пятница, воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
700 за человека
Путешествие в сердце Чечни в мини-группе
скидка
10%
Групповая
9 часов
391 отзыв
Популярное предложение
Путешествие в сердце Чечни: экскурсия из Владикавказа в Грозный
Откройте для себя величие Грозного: исторические памятники, местные традиции и архитектурные шедевры в однодневной экскурсии
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
«Я познакомлю вас с историей республики, местными традициями и главными достопримечательностями Грозного»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 35003 150 за человека
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
40 отзывов
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
«В 17:00 пройдет вечерняя обзорная экскурсия в Грозном по маршруту: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — Проспект М»
Расписание: По вторникам в 8:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700 за человека
Пешая экскурсия по Владикавказу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Пешая экскурсия по Владикавказу
Начало: Пл. Штыба, г. Владикавказ
«Увлекательная обзорная экскурсия по Владикавказу с посещением популярных исторических памятников и знаковых мест города»
Расписание: Ежедневно, см. календарь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
4 отзыва
Нескучное знакомство с Владикавказом
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
«Вас ждёт познавательная обзорная экскурсия по Владикавказу, его старинным улочкам и площадям»
Расписание: По средам и пятницам в 16:00
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
2 700 за человека
Здравствуй, Владикавказ
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Здравствуй, Владикавказ
Начало: Владикавказ, площадь Штыба
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 000 за человека
Две столицы вайнахов - Магас и Грозный
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Две столицы вайнахов - Магас и Грозный
Начало: По договоренности
«Во время экскурсии мы осмотрим центральную грозненскую мечеть Сердце Чечни, погуляем по цветочному парку, посетим высотный комплекс Грозный-Сити (обзорная площадка на 30 этаже) откуда весь Грозный как на ладони, а также храм Михаила Архангела»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Яркий и самобытный Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Яркий и самобытный Владикавказ
Открыть один из красивейших городов Северного Кавказа с богатой историей и интересными традициями
Начало: на площади Штыба
«Гуляя по Старому городу, вы узнаете, как складывалась его судьба, какие народы и отдельные личности повлияли на его облик, а также разберетесь в символике древней осетинской культуры и осмотрите главные достопримечательности центра»
10 июня в 15:00
11 июня в 11:00
4 500 за всё до 5 чел.
Восемь чудес Южной Осетии: тур по главным достопримечательностям
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Восемь чудес Южной Осетии: тур по главным достопримечательностям
Начало: Владикавказ, пр-т. Коста, 174
«Вы увидите самые главные достопримечательности этого прекрасного края за один день»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    5 июня 2024
    Теплая встреча с Владикавказом
    Пунктуальность, вежливость, знание города и истории! Впечатления остались самые хорошие!! Огромное спасибо.
  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Владикавказ - первое свидание
    Было очень интересно и познавательно. Хочется отметить эрудицию гида и безусловную любовь к прекрасному городу с его богатейшей историей.
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
    Были на экскурсии 01.06. С погодой нам не повезло, попали под ливень. Но это не помешало нам продолжить экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
    Это было моё первое знакомство с Северной Осетией. Нам очень повезло с гидом. Георгий все рассказал,показал, ответил на интересующие вопросы.
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    Человек, просто профессионал своего дела. Всё было очень интересно и увлекательно. Погода нас тоже не подвела. Поэтому очень рекомендую и данный тур и особенно гида Георгия.

    Это было моё первое знакомство с Северной Осетией. Нам очень повезло с гидом. Георгий все рассказал,показалЭто было моё первое знакомство с Северной Осетией. Нам очень повезло с гидом. Георгий все рассказал,показалЭто было моё первое знакомство с Северной Осетией. Нам очень повезло с гидом. Георгий все рассказал,показал
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    О Владикавказе - с интересом и любовью
    Спасибо Людмиле! Очень профессионалтный гид, любящий свой город и историю! Рекомендую
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
    Тур был организован качественно и быстро. Нас забрал из отеля гид Давид и мы отправились в мини путешествие) Давид, рассказал нам много
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    интересногой из истории Осетии, про обычаи как по сей день чтут память предков. Останавливались на красивых локация по пути. Были в Краматорском ущелье и в городе мёртвых. Увидели горы с совсем другой стороны. Мы спускались и поднимались по таким крутым дорогам, аж дух захватывало. Но боязни не было,т. к. Давид очень хорошо знает маршрут и опытно управляет автомобилем. Рекомендую всем данный тур и гида Давида! Рассказ по существу и умение создать дружественную обстановку в пути). Благодарим вас! 🫂

    Тур был организован качественно и быстроТур был организован качественно и быстроТур был организован качественно и быстроТур был организован качественно и быстроТур был организован качественно и быстроТур был организован качественно и быстроТур был организован качественно и быстро
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
    Все прошло отлично! Ни с точки зрения организации, ни с точки зрения программы у меня нареканий не возникло. И поболтали
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    очень интересно с гидом Георгием. У меня было всего полдня на знакомство с Осетией. Для этого тур подошел идеально! Немного переживала, что успеем не все или задержимся. В итоге все строго по времени, но без гонки и с достаточным количеством времени в каждой локации. Рекомендую.

    Все прошло отлично! Ни с точки зрения организации, ни с точки зрения программы у меня нареканийВсе прошло отлично! Ни с точки зрения организации, ни с точки зрения программы у меня нареканийВсе прошло отлично! Ни с точки зрения организации, ни с точки зрения программы у меня нареканийВсе прошло отлично! Ни с точки зрения организации, ни с точки зрения программы у меня нареканийВсе прошло отлично! Ни с точки зрения организации, ни с точки зрения программы у меня нареканийВсе прошло отлично! Ни с точки зрения организации, ни с точки зрения программы у меня нареканий
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Владикавказу
    Прекрасная, очень интересная экскурсия!!
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    «Джейрах - сердце гор» - знакомство с древней Ингушетией
    Потрясающая насыщенная экскурсия с превосходным гидом Русланом. Вкусили все прелести Ингушетии: горы,пейзажи,древние поселения,еда! Огромное спасибо!
  • А
    Александра
    29 мая 2024
    Здравствуй, Владикавказ
    Все прошло чудесно! Спасибо большое Александре за то, что открыла для нас Владикавказ) Город очень уютный, гостеприимный и душевный) еда вкуснейшая, кофе ароматный) Время пролетело незаметно!!!! Вернёмся сюда ещё не раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
  2. Теплая встреча с Владикавказом
  3. О Владикавказе - с интересом и любовью
  4. Владикавказ - первое свидание
  5. На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Обзорные" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 700 до 25 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1652 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Изучение достопримечательностей города Владикавказа нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Владикавказе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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