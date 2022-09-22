Осетия стала ближе

Предлагаем окунуться в очарование Северной Осетии и насладиться вкусом национальной кухни

Предлагаем окунуться в очарование Северной Осетии и насладиться вкусом национальной кухни — за 4 дня мы успеем всё, и даже больше! Нас ждут насыщенные экскурсионные программы по достопримечательностям Северной Осетии.
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Осетия стала ближе
Ближайшие даты:
29
сен
6
окт
13
окт

Что вас ожидает 🤩

Загадки Даргавской долины
Загадки Даргавской долины
Посетим наскальную крепость Дзивгис, известную Даргавскую долину, полюбуемся на Башню Курта и Тага и узнаем их истории
Аланский вечер
Аланский вечер
Насладимся вкуснейшим ужином и программой фольклорного шоу с песнями и танцами
Путешествие в Мамисон
Путешествие в Мамисон
Увидим сказочное Алагирское ущелье и множество местных достопримечательностей — ледники, святилища, замковое поселение и многое другое
Экскурсия по Владикавказу
Экскурсия по Владикавказу
Нас ждёт насыщенная экскурсионная программа с посещением осетинской церкви, Аллеи славы, лютеранской кирхи и других популярных достопримечательностей

Программа тура по дням

1 день

Национальный обед, экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель в 14:00.

После заселения, совместно с нашим гидом, Вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьера», гдев 14.40 состоится обед в национальном стиле.

Сразу после обеда запланирована пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, лютеранская кирха (филармония), Осетинский национальный музей, Центр развития народных Художественных промыслов.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер», посещение Национального Музея и Центра Художественных промыслов/мастер класс по войлоковолянию.

19:00 Возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля: Ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня); Ресторан – кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня); Ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья); Ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек 800 руб.

Национальный обед, экскурсия по ВладикавказуНациональный обед, экскурсия по ВладикавказуНациональный обед, экскурсия по ВладикавказуНациональный обед, экскурсия по ВладикавказуНациональный обед, экскурсия по ВладикавказуНациональный обед, экскурсия по ВладикавказуНациональный обед, экскурсия по ВладикавказуНациональный обед, экскурсия по Владикавказу
2 день

Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»

В 09.00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.

Ущелье расположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения (заезд в с. Цимити).

Мы посетим Кадаргаванский каньон, уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон, прогуляемся по эко тропе «Тропа чудес».

Средневековая скальная крепость Дзивгис.

Крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке - и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.

“Духовное сердце Осетии”.

Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.

Здесь можно подняться по "лестнице отпущения грехов", насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.

В 13:30 национальный обед в ресторане «Солнечная Долина».

Далее переезд в Даргавскую котловину.

“Осетинская Долина Фараонов”.

Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской "Долиной Фараонов".

По живописным горным склонам рассыпался целый "город" из, более чем, 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами.

Покой "Осетинской долины Фараонов" охраняют величественные Сторожевые башни XVI-XVII веков.

По дороге увидим знаменитые качели, парящие над пропастью, Арт объект Осетинская буква «А».

Вы увидите Башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.

Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.

Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова-младшего.

К 18:00 Вы пребудете в современный развлекательный комплекс «Торне», где попадете на «Аланский вечер», в программе: фольклорное шоу с национальными песнями и танцами, ужин в национальном стиле, ведущий программы и много интересного.

Алкогольные напитки включены.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Солнечная долина», посещение «Тропы чудес», посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Аланский вечер».

Трансфер во Владикавказ, прибытие около 23:00, в отель.

Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»
3 день

Экскурсия в Мамисонское и Цейское ущелья

В 09:00, после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в самое загадочное ущелье Северной Осетии-Алании – Мамисонское.

Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном трансфере.

Вы будете путешествовать по живописной горной Транскавказской магистрали (историческое название Военно-Осетинская дорога), которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью.

Кажется, здесь сосредоточены все главные места притяжения Осетии – красочные ущелья и долины, сплошь в цветущих и плодоносящих фруктовых садах, громадные шапки ледников, сурово надвинутые на высокие вершины, серебряные водопады, сбегающие с изумрудных склонов и мощные горные реки.

Любуясь завораживающими красотами, вы увидите уникальный монумент «Ныхас Уастырджи», который в народе называют "Святой Георгий Победоносец возвышается над скалами".

28-ми тонный мощный монумент скачущего на серебряном коне Святого Уастырджи, так искусно прикреплен к скале, что как будто парит над дорогой!

В осетинской традиции Уастырджи, небожитель, является одним из главных героев Осетинского Нартского эпоса, покровителем путников и воинов.

Монумент Уастырджи считается одним из самых больших конных памятников в мире.

Далее въезд в Мамисонское ущелье, Вы побываете в средневековом замковом поселении Лисри, где увидите архитектурные памятники древнего зодчества, боевые и жилые башенные комплексы.

Вы попробуете разнообразные минеральные источники, которыми славится ущелье, посмотрите и узнаете много интересного о селениях Мамисонского ущелья: Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил.

Гид расскажет много интересных легенд и преданий, которыми окутаны эти места.

Обед в 13.30 в кафе «Барс» (национальная кухня).

Далее переезд в Цейское ущелье и подьем на канатной дороге на высоту более 2 500 м. н.у. м.

Вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.

Далее держим курс в с. Бирагзанг, где после интересного дня вся группа сможет насладится купанием в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.

Купальные принадлежности необходимо взять с собой.

В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в кафе «Барс», подъем на канатной дороге 400 р. /чел., купание в теплых источниках 400 р. /1 час.

Вечером вы вернетесь в отель. Ужин (опция).

Экскурсия в Мамисонское и Цейское ущельяЭкскурсия в Мамисонское и Цейское ущельяЭкскурсия в Мамисонское и Цейское ущельяЭкскурсия в Мамисонское и Цейское ущельяЭкскурсия в Мамисонское и Цейское ущелья
4 день

Отъезд

В 12.00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах в отелях «Интурист – Владикавказ» 3*, одно/двух местное размещение с завтраками.

При одноместном размещении доплата согласовывается индивидуально.

Варианты проживания

Интурист - Владикавказ

3 ночи

Гостиница расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.

По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.

Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Интурист - ВладикавказИнтурист - ВладикавказИнтурист - ВладикавказИнтурист - ВладикавказИнтурист - ВладикавказИнтурист - Владикавказ

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание (завтраки, обеды)
  • Трансфер, экскурсионные программы
  • Услуги гида экскурсовода
  • Национальный гастрономический вечер с алкоголем
  • Торжественный ужин в ресторане с развлекательной программой
  • Входные билеты в музей с. Даргавс (город мертвых)
  • Входные билеты на "Тропу чудес" Кадаргаванский каньон
  • Посещение Национального Музея и Центра Художественных промыслов
  • Мастер класс по войлоковолянию
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
  • Трансфер к месту встречи группы (по желанию) и в последний день тура к аэропорту или ж/д вокзалу
  • Питание (ужины)
  • Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры или дополнительные услуги в отеле)
  • Подъем на канатной дороге 400 р. /чел.
  • Купание в теплых источниках 400 р. /1 час
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы;
  • флисовая куртка (или любая другая);
  • фотоаппарат;
  • кросовки/удобная обувь;
  • зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Нужно ли брать с собой деньги?

Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.

Информация для иностранных граждан

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Где происходит сбор группы?

РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева д. 75. Парковка Гостиница "Интурист-Владикавказ" и/или в зависимости от места проживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры3-дневные турыТуры на 4 дня🍤Гастрономические

Похожие туры во Владикавказе

Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Борис
Борис
4
1 отзыв
Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур
Поразиться горным пейзажам, посетить мастер-класс и проникнуться колоритом региона через его кухню
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
9 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Аэропорт Беслана, либо Ж/Д вокзал Владикавказа, че...
24 сен
29 сен
1 окт
6 окт
34 900 за 1 человека
Всё великолепие Северной Осетии за один день
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Валерий
Валерий
5
4 отзыва
Всё великолепие Северной Осетии за один день
Северная Осетия - небольшая республика среди Кавказских гор
Забираем вас от места проживания во Владикавказе
7 600 за всё до 4 чел.
Национальный парк «Алания»: джип-тур
7 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Зелимхан
Зелимхан
5
2 отзыва
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Национальный парк «Алания» республики Северная Осетия расположен
Проспект Мира, 1, Владикавказ
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
10 000 за всё до 4 чел.
Две республики - одна любовь: путешествие в Северную Осетию и Ингушетию
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Две республики - одна любовь: путешествие в Северную Осетию и Ингушетию
Побывать в «Городе мёртвых», искупаться в горячих источниках и насладиться национальной кухней
Аэропорт Владикавказа
25 000 за 1 человека
В сердце Осетии
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Заур
Заур
5
1 отзыв
В сердце Осетии
Северная Осетия-Алания - это оазис спокойствия
По договоренности
8 000 за всё до 4 чел.
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Владикавказ, аэропорт
17 окт
45 000 за 1 человека
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
2 дня 12 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Альянс
Альянс
Нет отзывов
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Тур выходного дня, в который мы включили лучшее из горной Ингушетии и Северной Осетии
Улица Коцоева, 75, Владикавказ
23 сен
30 сен
7 окт
14 окт
16 900 за 1 человека
Новый год с кавказским акцентом: автотур по Северной Осетии
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Новый год с кавказским акцентом: автотур по Северной Осетии
Покорить Архонский перевал, побывать в «городе-призраке» и расслабиться в горячих источниках
Аэропорт Владикавказа или ж. - д. вокзал. Встретим...
3 янв
69 900 за 1 человека
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, утро
24 сен
26 сен
29 сен
1 окт
44 900 за 1 человека
Северная Осетия по-максимуму
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Роланд
Роланд
5
12 отзывов
Северная Осетия по-максимуму
А давайте на один день покинем Владикавказ и отправимся в путешествие
Владикавказ
9 000 за всё до 4 чел.
Нартский эпос: по арт-объектам Осетии
6 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Альянс
Альянс
Нет отзывов
Нартский эпос: по арт-объектам Осетии
Вдохновленные Нартским эпосом Осетии, тесно связанные с местной культурой объекты стали частью нашей экскурсионной программы
Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
3 200 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владикавказе
ХОРОШО
🧭
ТАМ