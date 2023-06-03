Только представьте: половину территории Северной Осетии занимают горы! И чтобы увидеть их как можно больше, приглашаем отправиться с нами в насыщенное путешествие.



Вы побываете в шести ущельях, полюбуетесь водопадом, ледниками, озёрами и реками, погуляете по заповеднику, где посмотрите на зубров и диких лошадей.



Мы Будем встречать рассветы и провожать закаты с видом на живописные склоны, заглянем в высокогорные селения и исследуем исторические памятники архитектуры.