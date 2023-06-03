Исследовать старинные поселения, прокатиться на лошадях и совершить треккинг к высокогорному озеру
Только представьте: половину территории Северной Осетии занимают горы! И чтобы увидеть их как можно больше, приглашаем отправиться с нами в насыщенное путешествие.
Вы побываете в шести ущельях, полюбуетесь водопадом, ледниками, озёрами и реками, погуляете по заповеднику, где посмотрите на зубров и диких лошадей.
Мы Будем встречать рассветы и провожать закаты с видом на живописные склоны, заглянем в высокогорные селения и исследуем исторические памятники архитектуры.
Вы побываете в шести ущельях, полюбуетесь водопадом, ледниками, озёрами и реками, погуляете по заповеднику, где посмотрите на зубров и диких лошадей.
Мы Будем встречать рассветы и провожать закаты с видом на живописные склоны, заглянем в высокогорные селения и исследуем исторические памятники архитектуры.
Ближайшие даты:
3
июн
июн
24
июн
июн
15
июл
июл
5
авг
авг
26
авг
авг
16
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00Завершение: Владикавказ, аэропорт, 14:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов во Владикавказе
Приветствую, друзья! Меня зовут Михаил Гассиев и я родом из Республики Северная Осетия-Алания. Являюсь победителем конкурса «Мастера гостеприимства» и послом гостеприимства РСО-Алания. Посетил больше 50 стран, изучил вопросы развития туристической отрасли практически в каждой из них. Разумеется, тонкости российского туризма также были мною изучены. Самое главное, что в моем активе сотни благодарных и счастливых туристов. Мы с моей командой приглашаем вас в наши туры!Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании