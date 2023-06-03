Невероятная Алания: озёра, ущелья и древние башни

Исследовать старинные поселения, прокатиться на лошадях и совершить треккинг к высокогорному озеру

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Только представьте: половину территории Северной Осетии занимают горы! И чтобы увидеть их как можно больше, приглашаем отправиться с нами в насыщенное путешествие.

Вы побываете в шести ущельях, полюбуетесь водопадом, ледниками, озёрами и реками, погуляете по заповеднику, где посмотрите на зубров и диких лошадей.

Мы Будем встречать рассветы и провожать закаты с видом на живописные склоны, заглянем в высокогорные селения и исследуем исторические памятники архитектуры.
Невероятная Алания: озёра, ущелья и древние башни
Невероятная Алания: озёра, ущелья и древние башни
Невероятная Алания: озёра, ущелья и древние башни
Невероятная Алания: озёра, ущелья и древние башни
Невероятная Алания: озёра, ущелья и древние башни
Невероятная Алания: озёра, ущелья и древние башни
Невероятная Алания: озёра, ущелья и древние башни
Ближайшие даты:
3
июн
24
июн
15
июл
5
авг
26
авг
16
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
Завершение: Владикавказ, аэропорт, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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