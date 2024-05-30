Зарамагские ГЭС – экскурсии во Владикавказе

Найдено 9 экскурсий в категории «Зарамагские ГЭС» во Владикавказе, цены от 2 484 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Этот волшебный Цей» - тур в Цейское ущелье в мини-группе
скидка
10%
Групповая
8 часов
637 отзывов
«Этот волшебный Цей»: тур в ущелье с экскурсоводом
Получите незабываемые впечатления от величия заснеженных гор, тайн древних святилищ и лечебной силы термальных источников
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27602 484 за человека
В Цей по любви
Мини-группа
9 часов
8 отзывов
В Цей по любви
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4 000 за человека
Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
Начало: Владикавказ
Расписание: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 10:00 по московскому времени
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Высокогорный Цей
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Высокогорный Цей
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
К сказочным панорамам Цея
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
К сказочным панорамам Цея
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
10 900 за всё до 4 чел.
Северная Осетия - Алания
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Северная Осетия - Алания
Начало: Место вашего размещения в городе Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 9 до 18.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975 за всё до 4 чел.
Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
Индивидуальная
7 часов
Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.
Отчий дом К.Л. Хетагурова
Индивидуальная
7 часов
Отчий дом К.Л. Хетагурова
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    «Этот волшебный Цей» - тур в Цейское ущелье в мини-группе
    Ездили на экскурсию с гидом Алиханом. Все было супер! Ехали в своем темпе, слушали интересные истории, легенды, обычаи осетинского народа.
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    Было очень интересно! Виды просто завораживающие! Гид помимо локаций, предусмотренных по программе, свозил нас в еще одно место, из которого открывается умопомрачительный вид! Спасибо за чудесную экскурсию!

  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    «Этот волшебный Цей» - тур в Цейское ущелье в мини-группе
    Понравилось все особое спасибо гиду Аслану!молодец!
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    К сказочным панорамам Цея
    Была плохая погода, в принципе красиво,но в такой холод и ветер,не особо много что увидели. Команда прекрасная,забрали от гостиницы в которой отдыхали,и довезли до нужного нам места! Рекомендую!!!
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    В Цей по любви
    Ездили на экскурсию с Аланом, добрый, отзывчивый, внимательный и с чувством юмора. Нигде не спешили, остановки на любых точках, ещё и подскажет где лучше фото сделать. Горы волшебные в Осетии, вернёмся обязательно снова.
  • Ю
    Юлия
    5 мая 2024
    Северная Осетия - Алания
    Потрясающая экскурсия. Красивые места, комфортная дорога, захватывающие дух виды! Феликс приятный гид, рассказал о республике, традициях, особенностях местности. Профессиональный водитель с очень приятной музыкальной подборкой) Экскурсия проходит в комфортном для вас темпе. Остались под приятным впечатлением! Спасибо!
  • О
    Оля
    3 мая 2024
    К сказочным панорамам Цея
    Отличное путешествие по красивейшим местам. Путешествовали с ребёнком 8 лет. Всё было очень комфортно и насыщенно. Все остались довольны. Захотелось приехать в Осетию на подольше. Большое спасибо!
  • Д
    Дарья
    27 апреля 2024
    В Цей по любви
    Хорошая экскурсия, гид Марат рассказал много интересного. Экскурсия проходила на комфортном минивэне. Канатная дорога не работала, но мы прогулялись пешком до ледника, открыв для себя потрясающие виды
  • А
    Алексашкина
    24 апреля 2024
    Северная Осетия - Алания
    Хорошая экскурсия в Цейское ущелье. Только, вот канатка не работала. Очень красивые виды, останавливались во всех местах для фото. Нас не торопили, успели и на лошадках прокатиться у Алана, и на источник заехать. Спасибо за экскурсию.
  • Е
    Екатерина
    27 марта 2024
    Высокогорный Цей
    Впервые посетили высокогорный Цей. С погодой нам не повезло, но в этом тоже есть свои плюсы. Пугающе величественная мощь и
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    красота гор просто завораживает, и ты не можешь насмотреться! Экскурсия организована отлично: забрали от места, где мы остановились во Владикавказе и обратно доставили туда же. У Тимура с собой есть всё необходимое для всякой непредвиденной ситуации. С нами был 9- летний сын, который упал в грязь, и мы решили на этом закончить нашу поездку, не успев заехать на горячие источники. Даже не представляли как нам теперь его везти в машине. Но Тимур с невозмутимым спокойствием выдал нам для него дождевик, и мы отлично провели время в термах. Термы кстати вообще огонь!!! Очень понравились. Успехов вам и процветания в вашем деле! Всем рекомендую экскурсии со Спутником и с Тимуром!!!

  • К
    Каринэ
    23 февраля 2024
    Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
    Мы остались в полном восторге от экскурсии! С нами был гид Руслан, прекрасный рассказчик с огромным багажом знаний по истории.
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    Нам было с ним очень комфортно и душевно) Загорелись желанием ещё раз приехать в Осетию уже в тёплое время года, чтобы насладиться ее расцветающей красотой.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Зарамагские ГЭС»

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  1. «Этот волшебный Цей» - тур в Цейское ущелье в мини-группе
  2. В Цей по любви
  3. Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
  4. Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»
  5. Высокогорный Цей
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  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
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