1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
«Этот волшебный Цей»: тур в ущелье с экскурсоводом
Получите незабываемые впечатления от величия заснеженных гор, тайн древних святилищ и лечебной силы термальных источников
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27602 484₽ за человека
Мини-группа
9 часов
В Цей по любви
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
Начало: Владикавказ
Расписание: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 10:00 по московскому времени
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Высокогорный Цей
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
К сказочным панорамам Цея
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
10 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия - Алания
Начало: Место вашего размещения в городе Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 9 до 18.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Отчий дом К.Л. Хетагурова
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана30 мая 2024Ездили на экскурсию с гидом Алиханом. Все было супер! Ехали в своем темпе, слушали интересные истории, легенды, обычаи осетинского народа.
- ВВладимир30 мая 2024Понравилось все особое спасибо гиду Аслану!молодец!
- ААнна17 мая 2024Была плохая погода, в принципе красиво,но в такой холод и ветер,не особо много что увидели. Команда прекрасная,забрали от гостиницы в которой отдыхали,и довезли до нужного нам места! Рекомендую!!!
- ТТатьяна11 мая 2024Ездили на экскурсию с Аланом, добрый, отзывчивый, внимательный и с чувством юмора. Нигде не спешили, остановки на любых точках, ещё и подскажет где лучше фото сделать. Горы волшебные в Осетии, вернёмся обязательно снова.
- ЮЮлия5 мая 2024Потрясающая экскурсия. Красивые места, комфортная дорога, захватывающие дух виды! Феликс приятный гид, рассказал о республике, традициях, особенностях местности. Профессиональный водитель с очень приятной музыкальной подборкой) Экскурсия проходит в комфортном для вас темпе. Остались под приятным впечатлением! Спасибо!
- ООля3 мая 2024Отличное путешествие по красивейшим местам. Путешествовали с ребёнком 8 лет. Всё было очень комфортно и насыщенно. Все остались довольны. Захотелось приехать в Осетию на подольше. Большое спасибо!
- ДДарья27 апреля 2024Хорошая экскурсия, гид Марат рассказал много интересного. Экскурсия проходила на комфортном минивэне. Канатная дорога не работала, но мы прогулялись пешком до ледника, открыв для себя потрясающие виды
- ААлексашкина24 апреля 2024Хорошая экскурсия в Цейское ущелье. Только, вот канатка не работала. Очень красивые виды, останавливались во всех местах для фото. Нас не торопили, успели и на лошадках прокатиться у Алана, и на источник заехать. Спасибо за экскурсию.
- ЕЕкатерина27 марта 2024Впервые посетили высокогорный Цей. С погодой нам не повезло, но в этом тоже есть свои плюсы. Пугающе величественная мощь и
- ККаринэ23 февраля 2024Мы остались в полном восторге от экскурсии! С нами был гид Руслан, прекрасный рассказчик с огромным багажом знаний по истории.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Зарамагские ГЭС»
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