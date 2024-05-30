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красота гор просто завораживает, и ты не можешь насмотреться! Экскурсия организована отлично: забрали от места, где мы остановились во Владикавказе и обратно доставили туда же. У Тимура с собой есть всё необходимое для всякой непредвиденной ситуации. С нами был 9- летний сын, который упал в грязь, и мы решили на этом закончить нашу поездку, не успев заехать на горячие источники. Даже не представляли как нам теперь его везти в машине. Но Тимур с невозмутимым спокойствием выдал нам для него дождевик, и мы отлично провели время в термах. Термы кстати вообще огонь!!! Очень понравились. Успехов вам и процветания в вашем деле! Всем рекомендую экскурсии со Спутником и с Тимуром!!!