Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.
19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией, по пятницам (оплачивается дополнительно, бронировать заранее).
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по вторникам.
Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.
Начало 08:30.
Программа дня: святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому ледник.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.
Начало 08:00.
Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — селение Ханаз — замок «Фрегат» — крепость братьев Седановых — Махческ, башня Абисаловых.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.
Размещение в туркомплексах: Порог неба, Ростсельмаш, Дзинага, отель Tana Park.
18:00 Ужин. (Доп. плата).
Километраж за день: 180 км., продолжительность 10 часов.
Начало в 09:00.
Программа дня: пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поляна Таймази — водопады Три сестры — подъем по эко-тропе к водопаду Байдари на обзорную площадку с видом на значительную часть Дигорского ущелья.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость) в 14:00.
Выезд во Владикавказ в 15:00 и завершение экскурсии во Владикавказе в 17:30
Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.
Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе и Дигорском ущелье.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения с 01.12.2022-03.04.2023:
|Размещение
|Категория номера
Dbl/ Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
QUAD
Чет-ое
Breakfast
Завтрак
|Кадгарон Отель 3*- Туркомплекс
|стандарт
|49599
|32648,5
|72895,5
|71893,5
|93854
|Шв. стол
|Амран 3* - Туркомплекс
|стандарт
|49599
|32648,5
|72895,5
|71893,5
|93854
|Шв. стол
|Кадгарон Отель - Tana Park 3*
|стандарт
|52104
|34652,5
|76402,5
|74148
|101202
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплекс
|стандарт
|53106
|37157,5
|77404,5
|74899,5
|-
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3* - Tana Park 3*
|стандарт
|55611
|39161,5
|80911,5
|77154
|-
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3* - Туркомплекс
|стандарт
|53106
|33901
|75901,5
|73396,5
|-
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3* - Tana Park 3*
|полулюкс
|58617
|42418
|83917,5
|79408,5
|-
|Шв. стол
|Олимп-Плаза 3+ - Tana Park 3*
|стандарт
|55611
|40247
|76068,5
|73814
|97528
|Шв. стол
|DoubleTree by Hilton 4* - Tana Park 3*
|стандарт
|75150
|56279
|100868
|91850
|-
|Шв. стол
|Гранд Отель Александровский 4* - Tana Park 3*
|стандарт
|83667
|70307
|130176,5
|128673,5
|-
|Шв. стол
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка. .
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.
В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.
Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.
В групповых турах к рассадке предлагаются все, имеющиеся в транспортных средствах, посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.