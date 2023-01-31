В гости к аланам. Зимний тур

Зимний тур по Северной Осетии

5
3 отзыва
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Зимний тур по Северной Осетии.

Знаковые места и места силы, многовековая история, старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и культовые сооружения Осетии.
В гости к аланам. Зимний тур
В гости к аланам. Зимний тур
В гости к аланам. Зимний тур
В гости к аланам. Зимний тур
В гости к аланам. Зимний тур
В гости к аланам. Зимний тур
В гости к аланам. Зимний тур
В гости к аланам. Зимний тур
В гости к аланам. Зимний тур
В гости к аланам. Зимний тур
В гости к аланам. Зимний тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Три знаменитых ущелья горной Осетии
Три знаменитых ущелья горной Осетии
Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье
Незабываемая поездка в Дигорское ущелье
Незабываемая поездка в Дигорское ущелье
Рассмотрим старинные святилища и склепы, отыщем камни с петроглифами и средневековые оборонительные комплексы
Традиционное осетинское застолье
Традиционное осетинское застолье
По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.

19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией, по пятницам (оплачивается дополнительно, бронировать заранее).

Обзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по Владикавказу
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по вторникам.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Начало 08:30.

Программа дня: святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому ледник.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар
4 день

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком

Начало 08:00.

Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — селение Ханаз — замок «Фрегат» — крепость братьев Седановых — Махческ, башня Абисаловых.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.

Размещение в туркомплексах: Порог неба, Ростсельмаш, Дзинага, отель Tana Park.

18:00 Ужин. (Доп. плата).

Километраж за день: 180 км., продолжительность 10 часов.

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком
5 день

Национальный парк Алания, Дигорское ущелье, отъезд

Начало в 09:00.

Программа дня: пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поляна Таймази — водопады Три сестры — подъем по эко-тропе к водопаду Байдари на обзорную площадку с видом на значительную часть Дигорского ущелья.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость) в 14:00.

Выезд во Владикавказ в 15:00 и завершение экскурсии во Владикавказе в 17:30

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Национальный парк Алания, Дигорское ущелье, отъездНациональный парк Алания, Дигорское ущелье, отъездНациональный парк Алания, Дигорское ущелье, отъездНациональный парк Алания, Дигорское ущелье, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе и Дигорском ущелье.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения с 01.12.2022-03.04.2023:

РазмещениеКатегория номера

Dbl/ Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

QUAD

Чет-ое

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3*- Туркомплексстандарт4959932648,572895,571893,593854Шв. стол
Амран 3* - Туркомплексстандарт4959932648,572895,571893,593854Шв. стол
Кадгарон Отель - Tana Park 3*стандарт5210434652,576402,574148101202Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплексстандарт5310637157,577404,574899,5-Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* - Tana Park 3*стандарт5561139161,580911,577154-Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* - Туркомплексстандарт531063390175901,573396,5-Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* - Tana Park 3*полулюкс586174241883917,579408,5-Шв. стол
Олимп-Плаза 3+ - Tana Park 3*стандарт556114024776068,57381497528Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4* - Tana Park 3*стандарт751505627910086891850-Шв. стол
Гранд Отель Александровский 4* - Tana Park 3*стандарт8366770307130176,5128673,5-Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка. .

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Отель «Кадгарон»

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Гостиница «Владикавказ» 3

3 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3

Отель «Планета Люкс» 3

3 ночи

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/Дигорском ущелье
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикника по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустациейвзрослый – 1 900 руб. ребенок до 18 лет –1 600 руб. детское меню, до 8 лет – 700 руб.
  • Взрослый – 1 900 руб.
  • Ребенок до 18 лет –1 600 руб.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб
Место начала и завершения?
Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все, имеющиеся в транспортных средствах, посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
31 янв 2023
Все спланировано чётко, каждый день поступала информация о поездках на следующий день.
П
24 янв 2023
Организация тура на "5". Только хотелось бы, чтобы были ещё и ужины.
Я
10 янв 2023
Это были чудесные 3 дня в Осетии! Большое спасибо гидам и организаторам за то, что за несколько дней познакомили нас с красотами и знаковыми местами этой чудесной Республики! Сюда хочется вернуться и я обязательно вернусь! ❤️‍🔥

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Многодневные туры
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