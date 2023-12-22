Короткий, но очень яркий и запоминающийся зимний тур в Осетию! Древние легенды, знаковые места и многовековая история осетинского народа откроются вам в этом приятном путешествии выходного дня. Посетите Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы, и сторожевые башни 16-17 веков. По дороге к Цейскому ущелью увидите пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые вам предстоит узнать.

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Увидим знаковые места и познакомимся с многовековой историей города

По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией

Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения с 04.12.2023-03.04.2024:

Размещение Категория номера Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб QUAD Четырм. Breakfast Завтрак Кадгарон Отель 3* стандарт 28480 28480 19360 41310 40290 53040 Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* стандарт 30940 30940 21930 46410 45390 - Шв. стол комфорт 35020 35020 24820 48960 47940 - Шв. стол Отель Планета Люкс 3* стандарт 30940 30940 20380 44370 41310 - Шв. стол полулюкс 32300 32300 23800 46410 43350 - Шв. стол DoubleTree by Hilton 4* стандарт 50660 50660 37060 65280 62220 - Шв. стол Олимп-Плаза 3+ стандарт 35020 35020 25500 48960 47940 53040 Шв. стол Гранд Отель Александровский 4* стандарт 55420 55420 41140 71910 66300 - Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.