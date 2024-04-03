Окунитесь в невероятную красоту и свободу зимнего Кавказа в нашем удивительном туре по Северной Осетии и Ингушетии. Совершите пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории к водопадам Три сестры и подниметесь по эко-тропе к водопаду Байдари на обзорную площадку с потрясающим видом. Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы, отыскать камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре.

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Ощутим полную свободу в окружении гор и свежего воздуха

Поучаствуем в программе в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Завершение экскурсии в аэропорту Владикавказа в 17:00.

Выезд во Владикавказ в 14:30.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость) в 14:00.

Программа дня: Пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поляна Таймази — водопады Три сестры — подъем по эко-тропе к водопаду Байдари на обзорную площадку с видом на значительную часть Дигорского ущелья.

Начало из туркомплексов и отеля в 09:00.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска, оформление самостоятельно за месяц.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа .

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях/туркомплексах во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения для заездов с 05.12.2023-03.04.2024:

Размещение Категория номера Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одн-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб QUAD Чет-ое Breakfast Завтрак Кадгарон Отель 3* — Порог Неба стандарт 64480 64480 42850 95325 93000 122140 Шв. стол Кадгарон Отель 3* — Tana Park 3* стандарт 68510 68510 46965 99510 96720 125860 Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* — Порог Неба стандарт 70060 70060 48700 100905 94860 - Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* — Порог Неба комфорт 75000 75000 52875 105750 103500 - Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* — Tana Park 3* комфорт 78900 78900 56850 109800 107100 - Шв. стол Отель Планета Люкс 3* — Порог Неба стандарт 70060 70060 44710 100905 94860 - Шв. стол Отель Планета Люкс 3* — Tana Park 3* полулюкс 76570 76570 56885 108810 102300 - Шв. стол DoubleTree by Hilton 4* — Tana Park 3* стандарт 110050 110050 81065 143220 136710 - Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.