Ваша встреча с Кавказом

Экскурсионный тур по регионам Северного Кавказа.

Прогуляемся по одному из древнейших городов мира на берегу Каспийского моря и посетим озера Балкарии.

Прочувствуем вечернюю романтику Грозного, увидим кусочек азиатской пустыни в самом сердце
читать дальше

горного края — место съемки культового кинофильма «Белое солнце пустыни» и отправимся к башенным комплексам древних селений Осетии и Ингушетии.

Маршрут составлен с учетом умеренных нагрузок для наслаждения отдыхом в горах и будет одинаково интересен как новичкам, так и бывалым путешественникам.

5
3 отзыва
Ваша встреча с Кавказом
Ваша встреча с Кавказом
Ваша встреча с Кавказом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по Нальчику

Прибытие в Нальчик.

Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Нальчика в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Нальчику.

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по НальчикуПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по НальчикуПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по НальчикуПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по Нальчику
2 день

Нальчик - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Нальчик.

Обед и ужин —самостоятельно (доп. плата).

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Продолжительность: 8-9 часов, 260 км.

Нальчик - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикНальчик - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикНальчик - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикНальчик - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
3 день

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера

Начало в 08:30.

Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.

Прибытие во Владикавказ 17:00.

Обед — самостоятельно (доп. плата).

19:30-21:30 Аланский вечер —шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией по пятницам (доп. плата).

Продолжительность: 230 км, 8 часов.

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера
4 день

Программа на выбор

На выбор предлагается два варианта программы (выбрать экскурсию необходимо при бронировании):

Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

  1. Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

  1. Алагирское ущелье — Цей — аул Нар.

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Километраж за день: 207 км, продолжительность 8 часов.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
5 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущелье —Кадаргаванский каньон — крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

Километраж за день: 120 км, продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
6 день

Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком

Начало 08:30.

Программа дня: Дигорское ущелье — каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — Махческ, башня Абисаловы.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.

Возвращение во Владикавказ к 19:00.

Километраж за день: 255 км, продолжительность 10 часов.

Горная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
7 день

Чечня: Грозный и Аргунское ущелье

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч.

17:00 Вечерняя обзорная экскурсия в Грозном:Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Километраж за день: 270 км, продолжительность 9 часов.

Чечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущелье
8 день

Грозный - Махачкала - Избербаш

Начало в 08:30.

Программа дня: переезд в Махачкалу — обзорная экскурсия по Махачкале — бархан Сарыкум — переезд в Избербаш.

Обед (вкл. в стоимость).

14:00 Бархан Сарыкум обзорная экскурсия по Махачкале.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж: 230 км, продолжительность 8 часа.

Грозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - Избербаш
9 день

Избербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина

Завтрак 07:00.

Начало программы дня в 07:30: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Очередность проведения экскурсий 9-го и 10-го дня программы может изменяться.

Километраж: 330 км, продолжительность 10 часов.

Избербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснинаИзбербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснинаИзбербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснинаИзбербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина
10 день

Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш

Завтрак 07:30.

Начало программы дня в08:00:переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Очередность проведения экскурсий 9-го и 10-го дня программы может изменяться.

Километраж за день: 190 км, продолжительность 9 часов.

Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
11 день

Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство. Отъезд

Завтрак 07:00.

Начало программы дня в 07:30: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.

Обед (вкл. в стоимость).

15:00 Групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 19:00.

Километраж за день: 280 км, продолжительность 8-9 часов.

Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство. ОтъездСулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство. ОтъездСулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство. ОтъездСулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях по пути следования.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение

Категория номера

Dbl

2-местное

Twin

2-местное

Single

1-местное

Triple

3-местное

DBL+СH

2 взр. +1 реб.

Россия 4* — Кадгарон Отель 3* — Тийналла 3* — Океан 3*

стандарт

139700

139700

94300

206000

196000

Синдика 4* — Гостиница Владикавказ 3* — Тийналла 3* — Океан 3*

комфорт

151300

151300

107700

225300

213700

Россия 4* — Отель Планета Люкс 3* — Тийналла 3* — Океан 3*

стандарт

143800

143800

96100

210500

200600

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Океан

3 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

ОкеанОкеанОкеанОкеанОкеанОкеанОкеанОкеанОкеан

Синдика

2 ночи

Спа-отель «Синдика» с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.

К услугам гостей ресторан и бар.

Гости спа-отеля «Синдика» могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.

На территории обустроена бесплатная парковка.

СиндикаСиндикаСиндикаСиндикаСиндикаСиндика

Россия

2 ночи

Гостиница «Россия» находится в Нальчике. Благодаря свободному подключению к беспроводной сети Wi-Fi Вы всегда сможете оставаться «на связи». Для тех кто приехал на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка.

Всего в номерном фонде гостиницы насчитывается 142 уютных номера. Все они оформлены в современном стиле и включают в себя удобные спальные места, новую мебель, а также сплит-систему и телевизор. Ванные комнаты собственные, либо общие. Стойка регистрации работает круглосуточно, а вежливый и отзывчивый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.

В стоимость большинства номеров включены аппетитные завтраки. Также испробовать блюда местной кухни можно в кафе при гостиницы. Поблизости работают различные рестораны.

Рядом с «Россией» расположено много учреждений, например: музыкальный и драматический театры, кинотеатры, торговые центры и магазины. Прогулка до парка Горького займет у вас не более 5 минут. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 3,5 км.

РоссияРоссияРоссияРоссияРоссияРоссия

Владикавказ

4 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 203 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.00 до 11.00. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ

Планета Люкс

4 ночи

Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.

Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.

В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.

В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

Тийнала

1 ночь

Отель «Тийнала» расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

ТийналаТийналаТийналаТийналаТийналаТийнала

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Нальчика в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Нальчике/Владикавказе/Грозном (Шали) /Избербаше (Каспийске)
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 8 обедов/пикник-ланчей по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Нальчика и обратно из Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 800 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, комплекс пещер Нохъо
  • Курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Нужны ли пропуска для посещения пограничной зоны Джейрахского ущелья?

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
21 окт 2024
В целом все отлично)
В целом все отлично)В целом все отлично)В целом все отлично)В целом все отлично)В целом все отлично)
М
21 окт 2024
Организация хорошая, гиды умнички ❤️ все четко без опозданий, единственно хотелось бы пожелание: в середине тура немного передышки, денек своего времени, чтобы понабраться сил, темп высокий, много ездить в маршрутках, а так отдохнул и с новыми силами гораздо лучше. И в Дагестане при переездах с чемоданами, лучше маршрутку с багажником (чемоданы в проходе мешали). А так все отлично 👍😍😍😍😍
Организация хорошая, гиды умнички ❤️ все четко без опозданий, единственно хотелось бы пожелание: в середине тураОрганизация хорошая, гиды умнички ❤️ все четко без опозданий, единственно хотелось бы пожелание: в середине тураОрганизация хорошая, гиды умнички ❤️ все четко без опозданий, единственно хотелось бы пожелание: в середине тураОрганизация хорошая, гиды умнички ❤️ все четко без опозданий, единственно хотелось бы пожелание: в середине тураОрганизация хорошая, гиды умнички ❤️ все четко без опозданий, единственно хотелось бы пожелание: в середине тураОрганизация хорошая, гиды умнички ❤️ все четко без опозданий, единственно хотелось бы пожелание: в середине тураОрганизация хорошая, гиды умнички ❤️ все четко без опозданий, единственно хотелось бы пожелание: в середине тураОрганизация хорошая, гиды умнички ❤️ все четко без опозданий, единственно хотелось бы пожелание: в середине тураОрганизация хорошая, гиды умнички ❤️ все четко без опозданий, единственно хотелось бы пожелание: в середине тураОрганизация хорошая, гиды умнички ❤️ все четко без опозданий, единственно хотелось бы пожелание: в середине тура
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Марина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
А
18 окт 2024
Организация на уровне, ни о чем не приходилось беспокоиться, все мелочи (начиная от воды в поездку) были продуманы.
Отдельное спасибо гиду Гамзату! Информативно, весело, с душой.
Организация на уровне, ни о чем не приходилось беспокоиться, все мелочи (начиная от воды в поездку) были продуманы.Организация на уровне, ни о чем не приходилось беспокоиться, все мелочи (начиная от воды в поездку) были продуманы.

Похожие туры из Владикавказа

Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне
На машине
3 отзыва
4 дня
Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне
Исследовать ущелья Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана либо ж/д вокзал Владикавказа, до ...
Завтра в 08:00
31 окт в 08:00
44 900 за человека
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
На автобусе
3 отзыва
12 дней
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Начало: Г. Махачкала
5 окт в 10:00
145 000 за человека
Релакс-тур на Кавказ
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Релакс-тур на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэроп...
Сегодня в 10:00
8 ноя в 10:00
45 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
ХорошоТам