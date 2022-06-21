Побывав в этом туре, Вы посетите почти все республики Кавказа. Вы сами сможете оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды. Уникальная кавказская природа просто покорит Вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом. С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/ehlbrus/vstrechi-s-chudesami-kavkaza-17755.

Поднимемся к обзорной площадке, с которой открывается изумительный вид на Джейраховское ущелье

Полюбуемся плачущими Чегемскими водопадами, как будто скалы выдавливают из себя потоки слез

Поднимемся на Эльбрус на высоту 3500 метров

Посетим подземную пещеру Провал — ту самую, куда Остап Бендер из «Двенадцати стульев» продавал билеты

Программа тура по дням

1 день Встреча. Пятигорск и Железноводск

Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы проживания согласно следующему расписанию: Гостиница «Южная» — 13:00

Отель «Бештау» — 13:10

Пансионат «Искра» — 13:20

Отель «Машук» — 13:25

Гостиница «Пятигорск» — 13:30

Отель «Интурист» — 13:35 Первая Ваша экскурсия состоится в курортный город Пятигорск. Во время экскурсии Вас ждет обновленный парк "Цветник", преобразившийся Нагорный парк с символом Кавказских Минеральных Вод — Орлом и Китайской беседкой, Лермонтовские места, и, конечно, посещение подземного озера "Провал". Следующей вашей остановкой будет уютный и красивый курортный город Железноводск. Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем. Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе Пушкинской галереей, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE-площадь. Возвращение в город Пятигорск.

2 день Приэльбрусье

Ранний завтрак. Встречаемся у входа в отель и отправляемся на экскурсию в Приэльбрусье. Чтобы комфортно чувствовать себя на Эльбрусе, мы сначала поднимемся на кресельном подъемнике на гору Чегет на высоту 3100м и пройдем акклиматизацию. С Чегета для Вас откроется великолепный вид на склоны Эльбруса и на чудо природы — северный склон г. Донгуз-Оруна. Далее на автобусе мы следуем на поляну Азау, откуда мы и будем подниматься на гору Эльбрус на высоту 3500 метром. Подъем будет осуществляться по трем канатным дорогам: первые две — вагончик, третья (по желанию) — кресельная — от станции Мир (3500м.) идет до высоты 3900 м. над уровнем моря, до лагеря акклиматизации альпинистов. Рекомендуем взять солнечные очки, крем от загара, теплые вещи. Обед в кафе на поляне Чегет или на поляне Азау. Возвращение в город Пятигорск.

3 день Владикавказ и Грозный

Утро начинается с завтрака, после чего мы с вами освобождаем номера и выезжаем в чудесный город Владикавказ. В ходе экскурсии вы прогуляетесь по старинным улицам города Владикавказа и посетите архитектурно-скульптурный комплекс — Мемориал Славы. После прогулки мы отправляемся на обед. После обеда мы с Вами переезжаем в город Грозный. Шедевром современной архитектуры города является мечеть «Сердце Чечни» и грандиозный комплекс «Аллея Славы». Покоряет масштабами возведенный совсем недавно Грозный-Сити, невероятной красоты комплекс из семи высотных зданий. Спортивный комплекс "Ахмат-Арена", появившийся всего несколько лет назад, полностью соответствует мировым стандартам. А в городе Аргун вы посетите мечеть "Сердце матери", которая поражает своей красотой и величием. Размещение в гостинице Грозного, после чего отправляемся на ужин.

4 день Ингушетия

Утро начинается с завтрака, после чего мы с вами освобождаем номера и выезжаем в Ингушетию. Первым местом в нашем знакомстве с Ингушетией будет Джейрахское ущелье. Вблизи ущелья расположился новый всесезонный горнолыжный курорт Армхи Республики Ингушетии. На территории курорта есть канатная дорога, по которой мы и поднимемся к обзорной площадке, с которой открывается изумительный вид на Джейраховское ущелье. Далее, вы посетите Заповедник Эрзи, который известен своими средневековыми башенными комплексами, не имеющими аналогов на всем Кавказе. Здесь вы сможете насладиться прекрасными горными видами, поражающими древними постройками. Дальше нас ждет вкусный обед, и мы возвращаемся в город Пятигорск. Размещение в гостинице города Пятигорск.

5 день Чегемское ущелье. Отъезд