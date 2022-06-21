Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа

Побывав в этом туре, Вы посетите почти все республики Кавказа

5
3 отзыва
Побывав в этом туре, Вы посетите почти все республики Кавказа.

Вы сами сможете оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды.

Уникальная кавказская природа просто покорит Вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/ehlbrus/vstrechi-s-chudesami-kavkaza-17755.
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
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Что вас ожидает 🤩

Подземное озеро
Подземное озеро
Посетим подземную пещеру Провал — ту самую, куда Остап Бендер из «Двенадцати стульев» продавал билеты
Высочайшая гора в России
Высочайшая гора в России
Поднимемся на Эльбрус на высоту 3500 метров
Сердце Чечни
Сердце Чечни
Посетим шедевр современной архитектуры — мечеть «Сердце Чечни»
Водяное Горло
Водяное Горло
Полюбуемся плачущими Чегемскими водопадами, как будто скалы выдавливают из себя потоки слез
Изумруд Ингушетии
Изумруд Ингушетии
Поднимемся к обзорной площадке, с которой открывается изумительный вид на Джейраховское ущелье

Программа тура по дням

1 день
Встреча. Пятигорск и Железноводск

Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы проживания согласно следующему расписанию:

  • Гостиница «Южная» — 13:00
  • Отель «Бештау» — 13:10
  • Пансионат «Искра» — 13:20
  • Отель «Машук» — 13:25
  • Гостиница «Пятигорск» — 13:30
  • Отель «Интурист» — 13:35

Первая Ваша экскурсия состоится в курортный город Пятигорск.

Во время экскурсии Вас ждет обновленный парк "Цветник", преобразившийся Нагорный парк с символом Кавказских Минеральных Вод — Орлом и Китайской беседкой, Лермонтовские места, и, конечно, посещение подземного озера "Провал".

Следующей вашей остановкой будет уютный и красивый курортный город Железноводск. 

Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем.

Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе Пушкинской галереей, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE-площадь.

Возвращение в город Пятигорск.

Встреча. Пятигорск и ЖелезноводскВстреча. Пятигорск и Железноводск
2 день
Приэльбрусье

Ранний завтрак.

Встречаемся у входа в отель и отправляемся на экскурсию в Приэльбрусье.

Чтобы комфортно чувствовать себя на Эльбрусе, мы сначала поднимемся на кресельном подъемнике на гору Чегет на высоту 3100м и пройдем акклиматизацию.

С Чегета для Вас откроется великолепный вид на склоны Эльбруса и на чудо природы — северный склон г. Донгуз-Оруна

Далее на автобусе мы следуем на поляну Азау, откуда мы и будем подниматься на гору Эльбрус на высоту 3500 метром.

Подъем будет осуществляться по  трем канатным дорогам: первые две — вагончик, третья (по желанию) — кресельная — от станции Мир (3500м.) идет до высоты 3900 м. над уровнем моря, до лагеря акклиматизации альпинистов.

Рекомендуем взять солнечные очки, крем от загара, теплые вещи.

Обед в кафе на поляне Чегет или на поляне Азау.

Возвращение в город Пятигорск.

Приэльбрусье
3 день
Владикавказ и Грозный

Утро начинается с завтрака, после чего мы с вами освобождаем номера и выезжаем в чудесный город Владикавказ.

В ходе экскурсии вы прогуляетесь по старинным улицам города Владикавказа и посетите архитектурно-скульптурный комплекс — Мемориал Славы.

После прогулки мы отправляемся на обед.

После обеда мы с Вами переезжаем в город Грозный.

Шедевром современной архитектуры города является мечеть «Сердце Чечни» и грандиозный комплекс «Аллея Славы».

Покоряет масштабами возведенный совсем недавно Грозный-Сити, невероятной красоты комплекс из семи высотных зданий.

Спортивный комплекс "Ахмат-Арена", появившийся всего несколько лет назад, полностью соответствует мировым стандартам.

А в городе Аргун вы посетите мечеть "Сердце матери", которая поражает своей красотой и величием.

Размещение в гостинице Грозного, после чего отправляемся на ужин.

Владикавказ и ГрозныйВладикавказ и Грозный
4 день
Ингушетия

Утро начинается с завтрака, после чего мы с вами освобождаем номера и выезжаем в Ингушетию.

Первым местом в нашем знакомстве с Ингушетией будет Джейрахское ущелье.

Вблизи ущелья расположился новый всесезонный горнолыжный курорт Армхи Республики Ингушетии.

На территории курорта есть канатная дорога, по которой мы и поднимемся к обзорной площадке, с которой открывается изумительный вид на Джейраховское ущелье.

Далее, вы посетите Заповедник Эрзи, который известен своими средневековыми башенными комплексами, не имеющими аналогов на всем Кавказе.

Здесь вы сможете насладиться прекрасными горными видами, поражающими древними постройками. 

Дальше нас ждет вкусный обед, и мы возвращаемся в город Пятигорск.

Размещение в гостинице города Пятигорск.

Ингушетия
5 день
Чегемское ущелье. Отъезд

Наше последний день начинается с завтрака и последующего освобождения номеров в городе Пятигорске.

Далее мы отправляемся на экскурсию в Чегемское ущелье, которое расположилось в средней части Кабардино-Балкарии.

Самая главная достопримечательность Чегемской теснины — это, конечно же, стена водопадов Су-Аузу («водяное горло»).

Вы полюбуетесь плачущими водопадами, как будто скалы выдавливают из себя потоки слез. 

После посещения водопада Су-Аузу мы отправляемся обедать.

Возвращение в город Пятигорск в 18:00.

Отъезд.

Чегемское ущелье. ОтъездЧегемское ущелье. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Пятигорска и г. Грозный.

Стоимость тура в зависимости от размещения в г. Пятигорске с 01.06.2022:

Название отеля

Стоимость тура

на 1 человека, руб.

Доплата за сутки
«Южная»**, 2-х местный «Стандарт» без завтрака30 1002 400
«Южная»**, 1-но местный «Стандарт» без завтрака33 6001 700
«Пятигорск»**, 2-х местный «Стандарт»32 0003 500
«Пятигорск»**, 1-но местный «Стандарт»35 2002 100
«Машук»**, 2-х местный «Стандарт»32 9004 100
«Машук»**, 1-но местный «Стандарт»37 9003 400
«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»35 0004 800
«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»42 3004 100
«Бештау»***, 2-х местный «Стандарт»36 3006 700
«Бештау»***, 1-но местный «Стандарт»45 9006 100

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах (г. Пятигорск и г. Грозный)
  • Питание, указанное в программе тура
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Страховка
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Минеральные Воды или ж/д билеты до г. Пятигорск и обратнопитание
  • Не указанное в программе туракурортный сбор 50 руб/чел в суткиподъем по канатной дороге на гору Машук - 360 руб. /чел. подъем по канатным дорогам в Приэльбрусье: на г. Чегет - 900 руб. /чел.
  • На г. Эльбрус- 1400 руб. /чел. подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» и вход в музей - 300 руб. /чел.
  • Экологический сбор в Ингушетии – 150 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • вещи на случай непогоды (брюки, свитер, куртка, шапка, шарф, зонт);
  • удобная обувь спортивного типа;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
  • чтобы Ваши воспоминания остались надолго, не забывайте фотоаппарат.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Сколько человек в группе?

Размер экскурсионной группы до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
21 июня 2022
Большое спасибо за помощь при покупке тура, за внимание к просьбам и доброжелательное содействие! С удовольствием воспользуюсь в будущем услугами туроператора Большая страна.
Д
25 апр 2022
Добрый день!
Тур очень понравился! Отдельное и большое спасибо нашему гиду Александру "большому". Подпортил впечатление тот момент, конда нашу группу разделили и нас пересадили в микроавтобус с другим гидом. В микроавтобусе ездить на такие расстояния не комфортно и по дороге из окна не видно всех красот Ингушетии и Чечни. Но с утра мы подошли к Александру и он нам не отказал в том, чтобы мы перешли в его автобус, за что ему большое СПАСИБО! Могу с полной уверенностью сказать, что Александр профессионал в своём деле, очень интересно обо всём рассказывает, чувствует туристов. Говорю так, потому что есть с кем сравнить.
Д
24 апр 2022
Отличный гид Александр. Очень интересно рассказывал, по делу, не утомлял постоянной непрерывной болтовней.

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