Встреча с участниками тура, групповой трансфер до отеля «Армхи», который находится в сосновом бору горной части Ингугшетии.
Заселение в отель «Армхи».
Обед в отеле.
Знакомство и общение с участниками тура.
17:00 Встреча с тренером по йоге, знакомство и вводная лекция о философии йоги.
18:30 Медитация / йога-практика.
Ужин (оплачивается дополнительно).
7:30 Утренняя медитация / йога-практика.
Завтрак в отеле.
Пешая прогулка до Ляжгинского водопада – одного из крупнейших водопадов горной Ингушетии.
Лекция о ЗОЖ, здоровом питании и детокс-программе по принципу Аутофагии (важный процесс клеточной регенерации, полезный для организма).
Обед в отеле.
18:30 Медитация / йога-практика.
Ужин (оплачивается дополнительно).
7:30 Утренняя медитация / йога-практика.
Завтрак в отеле.
9:30 Экскурсия по горной Ингушетии.
Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
Башенный комплекс "Эрзи" – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
13:00 Обед.
Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
Эгикал — крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии.
Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
Башенный комплекс "Хамхи" – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Древний христианский храм Тхаба-Ерды.
Этот старинный храм был возведен примерно в VIII ст.
Существуют сведения, что приказ о строительстве храма отдала царица Тамара.
Заезд к знаменитым башням Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России».
Башенный комплекс "Эгикал", который является колыбелью нации, где находятся самые древние постройки и захоронения XII-XVII века.
Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.
Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
Тайский массаж от мастера с Бали (по желанию за дополнительную плату).
18:30 Медитация / йога-практика.
Ужин (оплачивается дополнительно).
7:30 Утренняя медитация / йога-практика.
Завтрак в отеле.
Дыхательная практика на природе.
Обед.
Выезд в горную Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:
Даргавс или как по-другому его называют «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.
Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий – найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола.
Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.
Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье.
Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье.
Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.
Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.
Возвращение в Армхи.
18:30 Медитация / йога-практика.
Ужин (оплачивается дополнительно).
7:30 Утренняя медитация / йога-практика.
Завтрак в Армхи.
Выезд во Владикавказ с вещами.
Обед.
Пешеходная экскурсия по г. Владикавказ.
Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).
Трансфер до аэропорта Владикавказ.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Обязательно иметь при себе паспорт РФ. Если гость иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии. Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.
Обратный рейс:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».