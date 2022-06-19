17:00 Встреча с тренером по йоге, знакомство и вводная лекция о философии йоги.

Знакомство и общение с участниками тура.

Встреча с участниками тура , групповой трансфер до отеля «Армхи», который находится в сосновом бору горной части Ингугшетии.

Лекция о ЗОЖ , здоровом питании и детокс-программе по принципу Аутофагии (важный процесс клеточной регенерации, полезный для организма).

Пешая прогулка до Ляжгинского водопада – одного из крупнейших водопадов горной Ингушетии.

7:30 Утренняя медитация / йога-практика.

Завтрак в отеле.

9:30 Экскурсия по горной Ингушетии.

Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.

Башенный комплекс "Эрзи" – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.

Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

13:00 Обед.

Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.

Эгикал — крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии.

Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.

Башенный комплекс "Хамхи" – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

Древний христианский храм Тхаба-Ерды.

Этот старинный храм был возведен примерно в VIII ст.

Существуют сведения, что приказ о строительстве храма отдала царица Тамара.

Заезд к знаменитым башням Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России».

Башенный комплекс "Эгикал", который является колыбелью нации, где находятся самые древние постройки и захоронения XII-XVII века.

Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.

Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

Тайский массаж от мастера с Бали (по желанию за дополнительную плату).

18:30 Медитация / йога-практика.

Ужин (оплачивается дополнительно).