Йога-тур в Ингушетии

Горы Ингушетии будто созданы для ретритов и душевного обновления! Эффект от йога-практик будет совершенно другим! Вас

5
3 отзыва
Горы Ингушетии будто созданы для ретритов и душевного обновления! Эффект от йога-практик будет совершенно другим! Вас ждут не просто потрясающе красивые, но энергетически сильные места Кавказа, хвойный воздух, пешие прогулки и невероятно вкусная еда.

Утром и вечером сертифицированные преподаватели будут проводить для вас занятия, а в течение дня мы посетим заповедные места, увидим водопады и послушаем лекции гуру. Весь тур проходит без спешки и суеты. Мы делаем большие остановки для прогулок и наслаждаемся путешествием. И все это с надежным, чутким и внимательным сопровождением наших сотрудников.
Йога-тур в Ингушетии
Йога-тур в Ингушетии
Йога-тур в Ингушетии
Йога-тур в Ингушетии
Йога-тур в Ингушетии
Йога-тур в Ингушетии
Йога-тур в Ингушетии
Йога-тур в Ингушетии
Йога-тур в Ингушетии
Йога-тур в Ингушетии
Йога-тур в Ингушетии
Йога-тур в Ингушетии
Йога-тур в Ингушетии
Йога-тур в Ингушетии
Йога-тур в Ингушетии
Йога-тур в Ингушетии
Ближайшие даты:
29
июн
06
июл
13
июл
20
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Что вас ожидает 🤩

Медитация / йога-практика
Медитация / йога-практика
Откроем для себя совершенно иной уровень осознанности: 5 дней йога-практик с тренером, пранаямы и медитаций на фоне горных пейзажей
Ляжгинский водопад
Ляжгинский водопад
Совершим пешую прогулку до одного из крупнейших водопадов горной Ингушетии
Башенные комплексы
Башенные комплексы
Восхитимся красотой и величием башенных комплексов горной Ингушетии
Горная Осетия
Горная Осетия
На обзорной экскурсии посетим самым значимые и памятные места Осетии
Владикавказ
Владикавказ
Прогуляемся по улочкам удивительного города – столице Северной Осетии

Программа тура по дням

1 день
Встреча, медитация / йога-практика

Встреча с участниками тура, групповой трансфер до отеля «Армхи», который находится в сосновом бору горной части Ингугшетии.

Заселение в отель «Армхи».

Обед в отеле.

Знакомство и общение с участниками тура.

17:00 Встреча с тренером по йоге, знакомство и вводная лекция о философии йоги.

18:30 Медитация / йога-практика.

Ужин (оплачивается дополнительно).

Встреча, медитация / йога-практикаВстреча, медитация / йога-практикаВстреча, медитация / йога-практикаВстреча, медитация / йога-практика
2 день
Медитация / йога-практика, Ляжгинский водопад

7:30 Утренняя медитация / йога-практика.

Завтрак в отеле.

Пешая прогулка до Ляжгинского водопада – одного из крупнейших водопадов горной Ингушетии.

Лекция о ЗОЖ, здоровом питании и детокс-программе по принципу Аутофагии (важный процесс клеточной регенерации, полезный для организма).

Обед в отеле.

18:30 Медитация / йога-практика.

Ужин (оплачивается дополнительно).

Медитация / йога-практика, Ляжгинский водопадМедитация / йога-практика, Ляжгинский водопадМедитация / йога-практика, Ляжгинский водопадМедитация / йога-практика, Ляжгинский водопад
3 день
Медитация / йога-практика, экскурсия по горной Ингушетии

7:30 Утренняя медитация / йога-практика.

Завтрак в отеле.

9:30 Экскурсия по горной Ингушетии.

Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.

Башенный комплекс "Эрзи" – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. 

Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

13:00 Обед.

Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.

Эгикал — крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии.

Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.

Башенный комплекс "Хамхи" – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

Древний христианский храм Тхаба-Ерды. 

Этот старинный храм был возведен примерно в VIII ст. 

Существуют сведения, что приказ о строительстве храма отдала царица Тамара.

Заезд к знаменитым башням Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России».

Башенный комплекс "Эгикал", который является колыбелью нации, где находятся самые древние постройки и захоронения XII-XVII века.

Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах. 

Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

Тайский массаж от мастера с Бали (по желанию за дополнительную плату).

18:30 Медитация / йога-практика.

Ужин (оплачивается дополнительно).

Медитация / йога-практика, экскурсия по горной ИнгушетииМедитация / йога-практика, экскурсия по горной ИнгушетииМедитация / йога-практика, экскурсия по горной ИнгушетииМедитация / йога-практика, экскурсия по горной Ингушетии
4 день
Медитация / йога-практика, экскурсия по горной Осетии

7:30 Утренняя медитация / йога-практика.

Завтрак в отеле.

Дыхательная практика на природе.

Обед.

Выезд в горную Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:

Даргавс или как по-другому его называют «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов. 

Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения. 

Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий – найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. 

Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.

Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье. 

Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

Фиагдонское ущелье.

Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон. 

Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).

Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья. 

А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.

Возвращение в Армхи.

18:30 Медитация / йога-практика.

Ужин (оплачивается дополнительно).

Медитация / йога-практика, экскурсия по горной ОсетииМедитация / йога-практика, экскурсия по горной ОсетииМедитация / йога-практика, экскурсия по горной ОсетииМедитация / йога-практика, экскурсия по горной Осетии
5 день
Медитация / йога-практика, экскурсия по Владикавказу, отъезд

7:30 Утренняя медитация / йога-практика.

Завтрак в Армхи.

Выезд во Владикавказ с вещами.

Обед.

Пешеходная экскурсия по г. Владикавказ.

Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).

Трансфер до аэропорта Владикавказ.

Медитация / йога-практика, экскурсия по Владикавказу, отъездМедитация / йога-практика, экскурсия по Владикавказу, отъездМедитация / йога-практика, экскурсия по Владикавказу, отъездМедитация / йога-практика, экскурсия по Владикавказу, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферпреподаватель йогипроживаниепитание (полупансион)одна обзорная экскурсия с гидом по горной Ингушетии (6 часов)одна пешая прогулка к водопаду (3 часа)Wi-Fiлекции и практика йоги с тренеромсамая длинная в России лестница здоровья (1784 ступенек)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратнопроживание в одноместном номере (по запросу)общая саунапарковкаканатная дорога на территории комплекса «Армхи»бассейны спортзал на территории комплекса «Армхи»прокат на территории комплекса «Армхи»веревочный парк "Маугли"катание на лошадяхтайский массаж
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательно иметь при себе паспорт РФ. Если гость иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии. Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.

Рекомендованные рейсы
  • Из Москвы – Владикавказ Победа (09:40-16:05) Smartavia (17:05-19:25), Utair (12:55-15:20).
  • из Санкт-Петербурга – Владикавказ а/к Победа (14:50-18:00);
  • из Москвы – Магас Рейс UT (9:55 -12:25), а/к Победа (8:30-11:05), Аэрофлот (14:50-17:40);
  • из Москвы – Грозный UT (10:40 -13:10), Аэрофлот (8:20-10:55).

Обратный рейс:

  • Владикавказ – Москва Аэрофлот (12:30-19:00), S7 Airlines (13:40-16:00), Рейс UT (16:15-18:55) Smartavia 20:05-22:30;
  • Владикавказ – Санкт-Петербург а/к Победа 18:30-21:40;
  • Магас – Москва: Рейс UT 16:10-18:45, Аэрофлот 18:40-21:30;
  • Грозный – Москва UT (20:25 -23:05), Аэрофлот (11:55-14:35).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
19 июня 2022
Спасибо. Все было хорошо.
С
19 ноя 2021
Яркий, насыщенный тур. Красивейшие места, которые не оставят никого равнодушным. Истинное кавказское гостеприимство! Однозначно рекомендую к посещению!
Н
18 апр 2022
Открыла для себя невероятной красоты горную Ингушетию! Вид из окна отеля Армхи потрясающе прекрасен! Йога с видом на горы на открытом воздухе - это лучшая йога! В тур включена отличная экскурсионная программа. Мечтаю вернуться!

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🧳Экскурсионные туры5-дневные турыФитнес и йога-туры🍀Природа и пейзажиГоры

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