Загадки древней Алании: на поиски осетинского царевича
Загадки древней Алании
Полное название республики Осетия — Северная Осетия — Алания.
А вы когда-нибудь задумывались, почему Алания? Ответ прост — в Средневековье здесь располагалось государство Алания. Со мной вы отправитесь в путешествие по истории этого горного государства. Вы узнаете все его тайны и легенды, увидите архитектуру и попробуйте самую вкусную минералку!
Мы отправимся в увлекательное путешествие из Владикавказа в село Тамиск, где вас ждет знакомство с одним из крупнейших конных монументов в России. Здесь вам расскажут о Черном всаднике и о том, почему он вызывал такой страх у некоторых людей.
Мини-расследование
Вас ждет «мини-расследование» в поисках погребения Давида-Сослана, царевича из рода Царазонта и мужа грузинской правительницы Тамары. Вы также узнаете тайну Нузальской часовни и о том, кто был похоронен в этом загадочном месте.
Архитектура Алании
В маленьком, но неприметном Нузале вы откроете для себя архитектурные таланты алан. Здесь вы сможете увидеть водохранилище одной из уникальнейших ГЭС в России и узнать историю присоединения Осетии к России.
Вкусные открытия
Не упустите возможность попробовать самую вкусную минералку и восхититься размерами средневековых башен на территории будущего горнолыжного курорта Мамисон. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления!
Заряжайте свои гаджеты, ведь у вас будет множество ярких моментов, которые захочется запомнить!
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
–
3
–
2
–
1
–
i
ies.tula
2 авг 2020
5 баллов! Виктории большое спасибо за три хорошие экскурсии! При общей её грамотности подкупает любовь к своему краю, хороший автомобиль и желание показать места, где не очень то часто бывают туристы. А для нас это очень важно. Искреннее спасибо и успехов!
Н
Наталья
24 июл 2020
Отпуск закончился, а эмоции переполняют до сих пор. Горы не отпускают.) Очень рады, что выбрали именно Викторию. Вика, спасибо тебе за насыщенность экскурсий, за твоё умение быть с нами на читать дальше
одной волне, за твой творческий подход, за прекрасное чувство юмора. Тем, кто ещё не остановил свой выбор, какого Гида выбрать, искренне и от души, рекомендуем эту замечательную, красивую и умную девушку. .
g
galla1978galla
11 июл 2020
Были впервые в Осетии, спасибо огромное Виктории за замечательную экскурсию, обязательно приедем ещё раз есть что посмотреть и обязательно с Викторией, очень рекомендуем замечательный человек и профессионал.
g
gumenyuk.ilya.borisovich
22 июн 2020
Отличный гид и красочная экскурсия Виктория оказалась не только интересным информативным гидом, но и приятным открытым человеком, разговор с которым доставлял удовольствие на протяжении всей поездки. Машина была новой и читать дальше
суперкомфортной: в черте города ехали в тишине и с кондеем, наслаждаясь рассказами об истории народа и окружающих местах, а на природе открыли окна и радовались свежему воздуху и захватывающим видам. Гид останавливалась везде, где мы просили плюс несколько раз по её инициативе, чтобы мы сделали фотки в живописных местах. Нам очень понравилось!
b
badtieva90
9 мая 2020
Люблю чистых и светлых людей Вика, замечательный и глубокий человек. ГИД который знает свое дело и более того живёт этим С ней любой поход, экскурсия или поездка станет весьма увлекательной и запоминающей… Одним словом она заряжает позитивной энергией, я очень рада нашему знакомству всем добра, всех обняла
k
kabisalova2017
8 мая 2020
Каждая поездка с тобой бывает 💣 одни положительные эмоции,спасибо вселенной что познакомила нас 🤗
e
elenka.grafskaya
8 мая 2020
Счастье не за горами, оно в горах ОТ Графской Елены. Приветики туристы и не только. Начну с того что всегда любила горы. И судьба свела меня с одним человеком, а читать дальше
тот в свою очередь с Викой. Помню мы были в Суардоне. Дорога была долгая и грязная, но компания и наши гиды были на высоте. Грамотные, с чувством юмора и строгие где нужно. О Вике можно говорить много, но я скажу вам: лююди,человеки! Сходите с ней в поход один раз и вы поймёте всё сами. Не упускайте возможности насладиться природой и общением с хорошими людьми.
r
risha9494
8 мая 2020
Лучший гид 😍❤️ с ней ваш поход будет незабываемым 🥰 Это было потрясающе! Она безумно интересно рассказывала о местах нашего посещения, по мимо исторических фактов ещё и легенды/сказания! Подбадривала когда тяжело было идти, маршрут все таки был не по прямой, а вверх 😁
g
gorizontova
7 мая 2020
Открываю глаза и каждый раз пересматриваю фотографии с поездки и прям аромат горных соцветий и хвои в носике, а как много полезной и интересной информации даёт Вика - 👍🏼 Теперь все мои поездки и друзей будут в сопровождении тебя🤗♥️⛰🏞
z
zari_gioeva
7 мая 2020
Гид, экскурсовод, приятный собеседник, милая и красивая девушка, и просто хороший человек! Редко эти качества бывают правдивые, однако в ней они сочетаются таким образом, что ещё очень много положительных и читать дальше
крутых качеств имеются, всех не перечислить! Нужно просто один раз поехать, вместо тысячи слов… 🌸☀️😻 Выбрав ее, вы можете полностью забыть о хлопотах организации отдыха, вам лишь надо небольшую информацию предоставить ей о ваших предпочтениях и можете смело ей доверить и довериться😁❤️ Спросите всех, кто с ней ездил, да в принципе любого человека, кто хоть раз был в походе…. один раз можно рискнуть, чтобы потом иметь лучшие воспоминания на всю жизнь! Гарантированно! 😻🤗
Р
Руслан
26 мар 2020
Добрый день, уважаемый читатель моего отзыва! С данной экскурсии началось мое знакомство с республикой. И я очень рад, что в моем знакомстве меня сопровождала Виктория. Во-первых, у нее профильное образование, читать дальше
во-вторых, она всем сердцем любит свое дело, в-третьих, отличный собеседник и рассказчик. И просто красивая девушка. За полдня я узнал столько, что когда пересказывал свои знакомым осетинам, у них глаза на лоб вылезли - откуда, говорят, ты знаешь столько деталей, столько истории нашего народа? Мне оставалось только хитро прищуриваться…. Обязательно бронируйте данную экскурсию!!! Всем бобра!!!