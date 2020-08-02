Полное название республики Осетия — Северная Осетия — Алания. А вы когда-нибудь задумывались, почему Алания? Ответ прост — в Средневековье здесь располагалось государство Алания. Со мной вы отправитесь в путешествие по истории этого горного государства. Вы узнаете все его тайны и легенды, увидите архитектуру и попробуйте самую вкусную минералку!

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Описание экскурсии

Тайны древней Алании

Мы отправимся в увлекательное путешествие из Владикавказа в село Тамиск, где вас ждет знакомство с одним из крупнейших конных монументов в России. Здесь вам расскажут о Черном всаднике и о том, почему он вызывал такой страх у некоторых людей.

Мини-расследование

Вас ждет «мини-расследование» в поисках погребения Давида-Сослана, царевича из рода Царазонта и мужа грузинской правительницы Тамары. Вы также узнаете тайну Нузальской часовни и о том, кто был похоронен в этом загадочном месте.

Архитектура Алании

В маленьком, но неприметном Нузале вы откроете для себя архитектурные таланты алан. Здесь вы сможете увидеть водохранилище одной из уникальнейших ГЭС в России и узнать историю присоединения Осетии к России.

Вкусные открытия

Не упустите возможность попробовать самую вкусную минералку и восхититься размерами средневековых башен на территории будущего горнолыжного курорта Мамисон. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления!

Заряжайте свои гаджеты, ведь у вас будет множество ярких моментов, которые захочется запомнить!