Отправьтесь в путешествие по самым живописным ущельям Северной Осетии: Геналдонскому, Кобанскому и Фиагдонскому! Вы увидите водопады, средневековые крепости, древний некрополь Даргавс, мемориалы воинской славы и живописные природные объекты.
Экскурсия проходит на внедорожниках и идеально подойдёт тем, кто хочет за один день прочувствовать дух Алании.
Экскурсия проходит на внедорожниках и идеально подойдёт тем, кто хочет за один день прочувствовать дух Алании.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Геналдонское ущелье с бурными водопадами.
- Кобанское ущелье, знаменитое археологическими находками.
- Фиагдонское ущелье — одно из самых солнечных в Осетии.
- средневековую каменную крепость, хранящую дух древней Алании.
- город мёртвых Даргавс — уникальный горный некрополь.
- Барбашово поле — место героических боёв во время Великой Отечественной войны.
- памятник братьям Газдановым — символ мужества и самоотдачи.
- смотровую площадку с панорамой Кавказского хребта.
- застрявший валун между скалами — загадку природы.
И узнаете:
- об истории Кобанской культуры и её значении для Кавказа.
- осетинских традициях погребения и устройстве склепов.
- легендах и тайнах города мёртвых.
- судьбах и подвигах братьев Газдановых.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельных внедорожниках Toyota, Lexus, Mitsubishi, Land Rover, Chevrolet.
- Отдельно оплачивается: входной билет в город мёртвых — 1150 ₽, обед — 500–800 ₽.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального входа в Олимпийский парк
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 219 туристов
Меня зовут Тимур, я представляю команду гидов во Владикавказе. Мы с радостью организуем и проведём для вас экскурсии по горам великолепной Северной Осетии. Вы посмотрите на неё нашими глазами и полюбите так же сильно, как любим её мы. Ждём встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
B
Bobo
14 ноя 2025
Спасибо Тимуру и его агентству «Дух Гор» за незабываемый день и отдельно гиду Юрию за атмосферу нашей поездки
Обязательно вернусь еще
Обязательно вернусь еще
Т
Татьяна
14 ноя 2025
Хочется выразить огромную благодарность Тимуру, это была замечательная экскурсия с замечательным ГИДОМ!
Туристическое агентство « Дух гор» - это место, где мечты о путешествиях становятся реальностью.
Спасибо за чудесное путешествие по незабываемым просторам Осетии!
Туристическое агентство « Дух гор» - это место, где мечты о путешествиях становятся реальностью.
Спасибо за чудесное путешествие по незабываемым просторам Осетии!
М
Маир
14 ноя 2025
Очень красиво, и очень интересно, поездка на хорошем комфортном авто, виды просто супер
З
Завадский
14 ноя 2025
Это была невероятная Экскурсия, Тимур настоящий мастер своего дела! Я влюбился в Северную Осетию и приеду сюда еще не один раз, самый гостеприимный и душевный край где я когда либо бывал!
С
Сабина
11 ноя 2025
Очень благодарна за экскурсию, приехала в Осетию в первый раз и влюбилась навсегда! Гид показал много красивых и исторических мест, рассказал их историю, что немало важно. Приеду за такими потрясающими путешествиями еще не раз, спасибо Вам за впечатления и воспоминания!
Алина
11 ноя 2025
Невероятный тур! Горы покорили своей красотой, а организация была на высшем уровне. Все было продумано. Огромная благодарность нашему гиду Тимуру, который рассказывал много интересного и делал путешествие еще более запоминающимся.
Однозначно рекомендую этот тур всем! 💕🤧
Однозначно рекомендую этот тур всем! 💕🤧
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии из Владикавказа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
Индивидуальная экскурсия в Ингушетию из Владикавказа: башенные комплексы, храм Тхаба-Ерды, замок-крепость Гагиевых, реки, ущелья, скалы, Цейламский перевал
Сегодня в 09:00
22 ноя в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Цейское ущелье манит своими горными панорамами и легендами. Откройте для себя захватывающие виды и исторические святилища в Северной Осетии
Начало: Владикавказ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 800 ₽
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.