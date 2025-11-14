B Bobo Спасибо Тимуру и его агентству «Дух Гор» за незабываемый день и отдельно гиду Юрию за атмосферу нашей поездки

Обязательно вернусь еще

Т Татьяна Хочется выразить огромную благодарность Тимуру, это была замечательная экскурсия с замечательным ГИДОМ!

Туристическое агентство « Дух гор» - это место, где мечты о путешествиях становятся реальностью.

Спасибо за чудесное путешествие по незабываемым просторам Осетии!

М Маир Очень красиво, и очень интересно, поездка на хорошем комфортном авто, виды просто супер

З Завадский Это была невероятная Экскурсия, Тимур настоящий мастер своего дела! Я влюбился в Северную Осетию и приеду сюда еще не один раз, самый гостеприимный и душевный край где я когда либо бывал!

С Сабина Очень благодарна за экскурсию, приехала в Осетию в первый раз и влюбилась навсегда! Гид показал много красивых и исторических мест, рассказал их историю, что немало важно. Приеду за такими потрясающими путешествиями еще не раз, спасибо Вам за впечатления и воспоминания!