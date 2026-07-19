Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Завораживающие ущелья и водопады, исторические сооружения и святыни, арт-объекты и мастер-классы
В поездке по знаковым местам нашего края вы откроете неизведанные ракурсы трех ущелий и оцените вид крупнейшего водопада Европы. Узнаете историю аланов и тагаурцев. Погрузитесь в древние времена в Городе мертвых и Дзивгисской крепости.
А в горном селе научитесь готовить осетинские пироги, домашний сыр и сфотографируетесь с нашими замечательными алабаями.
Наше путешествие начнётся во Владикавказе (или другом месте по договоренности). Мы проедем по Транскавказской дороге и повернем в сторону гор, в Кармадонское ущелье. Каждое ущелье по-своему прекрасно, но у этого есть и печальное прошлое, связанное с трагическим сходом ледника Колка в 2002 году. Следы катастрофы вы увидите своими глазами. А чтобы вы в полной мере оценили её масштаб, мы покажем одно очень интересное и малоизвестное место.
Гастрономический мастер-класс
После заедем в гости в горное село, где вы сможете поучаствовать в приготовлении осетинских пирогов, пополнить запасы кристально чистой ключевой водой и полюбоваться прекрасными видами на Геналдонское ущелье с высоты птичьего полета. В качестве приятного бонуса — в селе вы сможете сфотографироваться с нашими алабаями, доблестно охраняющими домашнее хозяйство.
Город мёртвых и Мидаграбинские водопады
Минуя зеленый перевал, спустимся к древнему, самому крупному на Кавказе некрополю в селе Даргавс. Вы коротко познакомитесь с таинственным археологическим комплексом и проследуете дальше, в село Фиагдон.
Аланский монастырь и Дзивгисская крепость
Далее вы познакомитесь с самым высокогорным монастырем России. Проехав через Куртатинское ущелье, доберётесь до села Дзивгис, услышите историю монгольских завоеваний на Кавказе в 13 веке и посетите наскальную крепость, гармонично вписавшуюся в гору и ставшую неприступной для врага.
Живописный Кадарваган
Наше путешествие заканчивается, но не спешите прощаться с горами, вы встретитесь еще с одним маленьким чудом природы — это место Кадарваган. Здесь река Фиагдон словно мечом прорезала себе путь в скалах, а огромный валун, застрявший между ними, нависает над клокочущей рекой. Затем мы переместимся из ущелья к зелёной долине предгорья Центрального Кавказского хребта и отправимся по Транскаму обратно во Владикавказ.
Организационные детали
Поездка пройдёт на минивэне MAZDA MPV
Трансфер из г. Владикавказ включён в стоимость экскурсии. Из других мест оговаривается отдельно.
Перед поездкой рекомендуем посоветоваться с гидом о выборе подходящей одежды, погода в горах может несколько раз поменяться в течение дня
Дополнительные расходы
Заезд к Мидаграбинским водопадам — 2000 ₽ с группы. Пеший подъём к ним несложный и занимает 40 мин. В зимнее время водопады застывают в виде гигантских сосулек
Мастер-класс по выпечке осетинских пирогов — 1500 ₽/ группа. Отдельно оплачивается пирог: сыр — 600 ₽, картошка / листья свёклы с сыром — 500 ₽, мясо — 1000 ₽. Если решите пойти на мастер-класс, заранее сообщите количество участников и какие пироги (минимум два) хотите испечь
Посещение Даргавского некрополя — 150 ₽/чел.
Обед в кафе (по желанию)
Подъём на внедорожниках к водопадам (по желанию)— 3000–4000 ₽/машина
По желанию за доплату возможно посетить экскурсию по комплексу средневековой архитектуры Цимити 13–14 вв., где вы увидите фамильные башни и петроглифы, услышите древние предания — 1000 ₽ c группы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 443 туристов
Мы команда гидов родом из Владикавказа, любим то, чем занимаемся, и с удовольствием поделимся информацией о нашем крае и с вами! Мы стараемся организовать путешествия так, чтобы каждый захотел сюда вернуться. В нашем арсенале множество самых разных маршрутов по Осетии и соседним регионам. С нами будет интересно, безопасно, уютно и сытно. Будем ждать встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Отличная получилась поездка! Рекомендую. Наша мини-группа из трех человек: один взрослый и двое подростков. Мы побывали в Кармадонском ущелье и посетили Дарвгас, приняли участие в мастер-классе по приготовлению осетинских пирогов, читать дальшеуменьшить
посетили живописные и знаковые места республики. Был дождь, но для нас он не стал помехой. Не было нудных заученных текстов, рассказ интересен и взрослому и ребенку, все очень душевно! Спасибо!!! Одно точно знаю, двух дней дней мало…
+3
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И
Ильяс
Решили на ходу по ряду причин ехать в Цей и подняться к леднику. Все прошло замечательно. Природа - сумасшедшей красоты! Рекомендую, особенно с детьми.
Олег приятный гид, водит аккуратно, рассказывает интересно. По соответствию маршрута сложно что-то сказать, тропа известная.
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А
Алексей
Путешествие прошло отлично. Особенно хотелось бы отметить экскурсовода Олега. Посетили много красивейших мест, узнали много интересных историй и исторических фактов. Всем рекомендую посетить эти места.
Олег
Ответ организатора:
Большое спасибо за добрые слова, с вами было приятно общаться! Всем привет, жду вас осенью, по другим ущельям поедем.
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Г
Георгий
Очень рекомендую этого гида. Отличный специалист своего дела, очень хорошо рассказывает и видно что он живет этим делом.
Олег
Ответ организатора:
Спасибо Георгий! Всегда рады вас видеть.
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О
Ольга
Бронировали через Олега однодневный тур в горы из Владикавказа по основным популярным точкам. Все прошло отлично, без задержек, комфортный автомобиль, отличный гид! Все понравилось, с удовольствием рекомендуем!
Олег
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, для нас это очень важно. Приезжайте ещё, рады вам показать нашу прекрасную родину.
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Анастасия
Замечательное впечатление! Море эмоций от захватывающих видов, которые нужно увидеть не на фото, а своими глазами. Душевный мастер класс, домашнее вино - все очень атмосферно! Между прочим, самый вкусный в читать дальшеуменьшить
Осетии пирог с сыром нам удалось попробовать в гостевом доме по маршруту. Олег прекрасный человек, нам было с ним комфортно и интересно, и особенно надо учесть, что он и водитель и гид в одном лице. Северная Осетия - просто восторг!
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