Что вас ожидает

Кармадонское ущелье

Наше путешествие начнется во Владикавказе (или другом месте по договоренности). Мы проедем по Транскавказской дороге и повернем в сторону гор, в Кармадонское ущелье. Каждое ущелье по-своему прекрасно, но у этого есть и печальное прошлое, связанное с трагическим сходом ледника Колка в 2002 году. Следы катастрофы вы увидите своими глазами. А чтобы вы в полной мере оценили ее масштаб, мы покажем одно очень интересное и малоизвестное место.

Гастрономический мастер-класс

После заедем в гости в горное село Кани, где вы сможете поучаствовать в приготовлении осетинских пирогов и горского сыра, пополнить запасы кристально чистой ключевой водой и полюбоваться прекрасными видами на Геналдонское ущелье с высоты птичьего полета. В качестве приятного бонуса — в селе вы сможете сфотографироваться с нашими алабаями Тайсоном и Умкой, доблестно охраняющими домашнее хозяйство.

Город мертвых и Мидаграбинские водопады

Минуя зеленый перевал, спустимся к древнему, самому крупному на Кавказе некрополю в селе Даргавс. Вы коротко познакомитесь с таинственным археологическим комплексом и проследуете дальше, в село Фиагдон. По дороге к нему заедем полюбоваться красотой крупнейшего в Европе водопада из каскада Мидаграбинских — Большим Зейгаланом высотой более 600 м. Подъем к нему несложный и занимает 40-45 мин.

Аланский монастырь и Дзивгисская крепость

У озера устроим небольшой пикник — и снова в путь, к Аланской мужской обители, где вы познакомитесь с самым высокогорным монастырем России. Проехав через Куртатинское ущелье, вы доберетесь до села Дзивгис, услышите историю монгольских завоеваний на Кавказе в 13 веке и посетите наскальную крепость, гармонично вписавшуюся в гору и ставшую неприступной для врага.

Живописный Кадарваган

Наше путешествие заканчивается, но не спешите прощаться с горами, вы встретитесь еще с одним маленьким чудом природы — это место Кадарваган. Здесь река Фиагдон словно мечом прорезала себе путь в скалах, а огромный валун, застрявший между ними, нависает над клокочущей рекой. По возможности для фотосессий можно будет спуститься к реке. Затем мы переместимся из ущелья к зеленой долине предгорья Центрального Кавказского хребта и отправимся по Транскаму обратно во Владикавказ.

Организационные детали

Трансфер включен в стоимость экскурсии

Перед поездкой рекомендуем посоветоваться с гидом о выборе подходящей одежде, погода в горах может пять раз поменяться в течение дня

Дополнительные расходы