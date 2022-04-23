Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии

Завораживающие ущелья и водопады, исторические сооружения и святыни, а еще пикник и мастер-классы

Индивидуальная
В поездке по знаковым местам нашего края вы откроете неизведанные ракурсы трех ущелий и оцените вид крупнейшего водопада Европы.

Узнаете историю аланов и тагаурцев.

Погрузитесь в древние времена в Городе мертвых и Дзивгисской крепости.

А в горном селе научитесь готовить пироги, домашний сыр и сфотографируетесь с нашими замечательными алабаями Тайсоном и Умкой.
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
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Что вас ожидает

Кармадонское ущелье

Наше путешествие начнется во Владикавказе (или другом месте по договоренности). Мы проедем по Транскавказской дороге и повернем в сторону гор, в Кармадонское ущелье. Каждое ущелье по-своему прекрасно, но у этого есть и печальное прошлое, связанное с трагическим сходом ледника Колка в 2002 году. Следы катастрофы вы увидите своими глазами. А чтобы вы в полной мере оценили ее масштаб, мы покажем одно очень интересное и малоизвестное место.

Гастрономический мастер-класс

После заедем в гости в горное село Кани, где вы сможете поучаствовать в приготовлении осетинских пирогов и горского сыра, пополнить запасы кристально чистой ключевой водой и полюбоваться прекрасными видами на Геналдонское ущелье с высоты птичьего полета. В качестве приятного бонуса — в селе вы сможете сфотографироваться с нашими алабаями Тайсоном и Умкой, доблестно охраняющими домашнее хозяйство.

Город мертвых и Мидаграбинские водопады

Минуя зеленый перевал, спустимся к древнему, самому крупному на Кавказе некрополю в селе Даргавс. Вы коротко познакомитесь с таинственным археологическим комплексом и проследуете дальше, в село Фиагдон. По дороге к нему заедем полюбоваться красотой крупнейшего в Европе водопада из каскада Мидаграбинских — Большим Зейгаланом высотой более 600 м. Подъем к нему несложный и занимает 40-45 мин.

Аланский монастырь и Дзивгисская крепость

У озера устроим небольшой пикник — и снова в путь, к Аланской мужской обители, где вы познакомитесь с самым высокогорным монастырем России. Проехав через Куртатинское ущелье, вы доберетесь до села Дзивгис, услышите историю монгольских завоеваний на Кавказе в 13 веке и посетите наскальную крепость, гармонично вписавшуюся в гору и ставшую неприступной для врага.

Живописный Кадарваган

Наше путешествие заканчивается, но не спешите прощаться с горами, вы встретитесь еще с одним маленьким чудом природы — это место Кадарваган. Здесь река Фиагдон словно мечом прорезала себе путь в скалах, а огромный валун, застрявший между ними, нависает над клокочущей рекой. По возможности для фотосессий можно будет спуститься к реке. Затем мы переместимся из ущелья к зеленой долине предгорья Центрального Кавказского хребта и отправимся по Транскаму обратно во Владикавказ.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость экскурсии
  • Перед поездкой рекомендуем посоветоваться с гидом о выборе подходящей одежде, погода в горах может пять раз поменяться в течение дня

Дополнительные расходы

  • Мастер-класс по выпечке осетинских пирогов в дровяной печи — 1000 руб. за группу до 5 чел.
  • Мастер-класс по изготовлению горского сыра — 500 руб. за группу до 2 чел.
  • Посещение Даргавского некрополя — 100 руб. /чел.
  • Заезд на Мидаграбинские водопады и подъем к ним — 2000 руб. за всю группу

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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