В поездке по знаковым местам нашего края вы откроете неизведанные ракурсы трех ущелий и оцените вид крупнейшего водопада Европы. Узнаете историю аланов и тагаурцев. Погрузитесь в древние времена в Городе мертвых и Дзивгисской крепости. А в горном селе научитесь готовить осетинские пироги, домашний сыр и сфотографируетесь с нашими замечательными алабаями.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Кармадонское ущелье

Наше путешествие начнётся во Владикавказе (или другом месте по договоренности). Мы проедем по Транскавказской дороге и повернем в сторону гор, в Кармадонское ущелье. Каждое ущелье по-своему прекрасно, но у этого есть и печальное прошлое, связанное с трагическим сходом ледника Колка в 2002 году. Следы катастрофы вы увидите своими глазами. А чтобы вы в полной мере оценили её масштаб, мы покажем одно очень интересное и малоизвестное место.

Гастрономический мастер-класс

После заедем в гости в горное село, где вы сможете поучаствовать в приготовлении осетинских пирогов, пополнить запасы кристально чистой ключевой водой и полюбоваться прекрасными видами на Геналдонское ущелье с высоты птичьего полета. В качестве приятного бонуса — в селе вы сможете сфотографироваться с нашими алабаями, доблестно охраняющими домашнее хозяйство.

Город мёртвых и Мидаграбинские водопады

Минуя зеленый перевал, спустимся к древнему, самому крупному на Кавказе некрополю в селе Даргавс. Вы коротко познакомитесь с таинственным археологическим комплексом и проследуете дальше, в село Фиагдон.

Аланский монастырь и Дзивгисская крепость

Далее вы познакомитесь с самым высокогорным монастырем России. Проехав через Куртатинское ущелье, доберётесь до села Дзивгис, услышите историю монгольских завоеваний на Кавказе в 13 веке и посетите наскальную крепость, гармонично вписавшуюся в гору и ставшую неприступной для врага.

Живописный Кадарваган

Наше путешествие заканчивается, но не спешите прощаться с горами, вы встретитесь еще с одним маленьким чудом природы — это место Кадарваган. Здесь река Фиагдон словно мечом прорезала себе путь в скалах, а огромный валун, застрявший между ними, нависает над клокочущей рекой. Затем мы переместимся из ущелья к зелёной долине предгорья Центрального Кавказского хребта и отправимся по Транскаму обратно во Владикавказ.

Организационные детали

Поездка пройдёт на минивэне MAZDA MPV

Трансфер из г. Владикавказ включён в стоимость экскурсии. Из других мест оговаривается отдельно.

Перед поездкой рекомендуем посоветоваться с гидом о выборе подходящей одежды, погода в горах может несколько раз поменяться в течение дня

Дополнительные расходы