красиво, насыщено и интересно. Благодаря Армену и Карему день был на 100 из 100: супер интересная экскурсия, узнаешь очень много нового, при этом всё рассказывается с юмором и очень живо; очень грамотный маршрут, успеваешь многое посмотреть и при этом не устаешь от дороги; приятная и заботливая компания, чувствуешь себя в безопасности и очень комфортно. Видно, что и Армен, и Карен вкладывают душу и делают всё, чтобы туристам было интересно и комфортно, всё продумано до мелочей. Мне сделали много прекрасных фотографий, причем инициатива была именно от гидов, я бы сама постеснялась просить, а тут просто чудо чудное (девушки меня поймут:)) В общем, это 100% must visit и рекомендация от души. Огромное спасибо Армену и Карену за волшебный день и прекрасное знакомство с горами Осетии <3