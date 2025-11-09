Едем к знаменитым природным и историческим чудесам Северной Осетии — от Кармадонского ущелья, Даргавса и Кобанской теснины до Аланского монастыря.
На протяжении всего пути я буду знакомить вас с историей Осетии, архитектурными памятниками Средневековья и обычаями аланов.
Описание экскурсии
- Кармадонское ущелье, где сошёл ледник Колка и погибла съёмочная команда Сергея Бодрова
- Даргавс — самый крупный на Кавказе средневековый могильник
- Кахтисар, Кобанская теснина и серпантин, леденящий в жилах кровь
- Аланский монастырь — самый высокогорный монастырь России
- Дзивгисская наскальная крепость 12 века
- Кадаргаванский каньон, известный как каньон Примирения
Во время поездки:
- Вы поймёте географическое расположение хребтов центрального Кавказа
- Узнаете, почему сошёл ледник Колка и как проходили спасательные работы после его схода
- Познакомитесь с традициями и обычаями осетин, аланским эпосом, легендами и культурой захоронения Средневековья
- Насладитесь красотой горных ландшафтов и национальной кухней
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Владикавказа
9:40 — Кармадонское ущелье (ост. 15 мин.)
11:00 — Даргавс (ост. 30 мин.)
11:50 — Кахтисар (ост. 10 мин.)
13:00 — обед в кафе (30 мин.)
14:10 — Буква Осетинского алфавита (ост. 15 мин.)
15:30 — Аланский монастырь (ост. 20 мин.)
16:10 — Дзивгиская крепость (ост. 20 мин.)
17:00 — Кадаргаванский каньон (ост. 10 мин.)
18:00 — прибытие во Владикавказ
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Sienna с кондиционером.
Дополнительные расходы
- Билет в Даргавс — 150 ₽ за чел.
- Обед в кафе, средний чек — 800 ₽ за чел.
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Коста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армен — ваш гид во Владикавказе
Провёл экскурсии для 219 туристов
С 2015 года я создаю и провожу авторские туры по Кавказу, а поскольку я родом из Осетии, как не мне знать все самые красивые, пленяющие глаз и душу места родногоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анна
9 ноя 2025
Очень понравилось. Потрясающая экскурсия, интересная, красивая, увлекательная. Самые позитивные впечатления. Гиду - респект и уважение!!!
Кристина
9 ноя 2025
Тот случай, когда всё сложилось просто идеально, и ожидания не просто совпали с реальностью, а реальность их многократно превзошла. Эта программа чудесный вариант для знакомства с горами Северной Осетии, очень
Е
Елена
6 ноя 2025
Благодаря таким гидам, как Армен, хочется возвращаться в эти места снова и снова! Эрудиция, доброжелательность, интересная подача материала сделали нашу первую поездку в Северную Осетию незабываемой! Нашей долгой северной зимой будем с теплотой вспоминать Армена и этот чудесный гостеприимный край… Благодарим от всей души!
Михаил
1 ноя 2025
Всё откладывал написание отзыва, сейчас случайно зашел в приложение и пишу)
Идеальная экскурсия, Армен покорил своими знаниями аланских и осетинских традиций, своей интеллегентностью и внимательностью к деталям.
Маршрут продуманный, машина очень комфортная, была пачка бутилированной воды и влажные салфетки.
В общем, очень рекомендую, мне все очень понравилось👍
Д
Даниил
23 окт 2025
Очень понравилась экскурсия "В гости к аланам" благодаря Армену и Карену. Я безумно благодарен им за проведённое время и за рассказы, которые заставляют окунуться в прошлое и попробовать ощущить ту
М
Мария
7 окт 2025
Огромная благодарность гиду Армену. Полностью оправдал и даже превзошел ожидания. Владеет материалом прекрасно, не просто срез из википедии с услугами таксиста, а настоящий гид (в данном регионе это сейчас большая
В
Владимир
4 окт 2025
Интересная экскурсия! Не смотря на не самую удачную погоду, понравилось… рекомендую всем!
Ольга
1 окт 2025
Нам очень повезло,что наше первое свидание с Осетией мы провели в компании прекрасного гида. Армен показал нам много красивых мест,рассказал интересные истории и легенды,охватывающие быт,традиции и эпос осетинского народа- потомков аланов. Очень грамотный,внимательный и заботливый гид. Увозим с собой массу впечатлений и от души всем рекомендуем!!!
В гости к Аланам-только с Арменом!!! 🍀
А
Аэлита
27 сен 2025
Очень интересно рассказывает, насыщенная программа
Илья
27 сен 2025
Настоятельно всем рекомендую данную экскурсию и гида Армена! Он просто кладезь интересной информации. Маршрут был максимально насыщенным и дал ощущение, что ты побывал в древней сказке, среди гор, склепов и адатов.
З
Закир
25 сен 2025
Невероятно интересная экскурсия. Армен - прекрасный, интересный и эрудированный рассказчик. Мы узнали много нового об истории края, сделали тысячу фотографий и увидели потрясающей красоты места.
Искренне рекомендую эту экскурсию.
Дарина
22 сен 2025
Гид Армен очень эрудированный гид, знает очень много легенд, интересно слушать его притчи 😌
О
Оксана
21 сен 2025
Армен прекрасный гид! Глубокое знание материала, интересная подача, замечательный рассказчик. информация подана в непринужденной форме, исторические факты сопровождались рассказом о быте и традициях народа, легендами. Получили удовольствие от общения с интересным, интеллигентным человеком, с прекрасным чувством юмора, любящим свое дело
А
Анастасия
18 сен 2025
Очень понравилась экскурсия по маршруту, наполнению и организации. Комфортная машина, Армен - потрясающий рассказчик (можно заслушаться легендами алан в его исполнении), содержательный маршрут, где на каждой локации достаточно времени. Очень рада, что выбрала этот маршрут и попала в тур. Горячо рекомендую!
А
Анастасия
17 сен 2025
Замечательная, насыщенная, познавательная экскурсия. 100% рекомендую (опыт путешествий имеется немалый). Армен на протяжении всего пути не давал скучать нам, рассказывал не только то, что касалось нашего маршрута, но и очень
