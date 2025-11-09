Мои заказы

В гости к аланам

Отправиться из Владикавказа в Кармадонское ущелье, Даргавский могильник и Дзивгисскую крепость
Едем к знаменитым природным и историческим чудесам Северной Осетии — от Кармадонского ущелья, Даргавса и Кобанской теснины до Аланского монастыря.

На протяжении всего пути я буду знакомить вас с историей Осетии, архитектурными памятниками Средневековья и обычаями аланов.
5
58 отзывов
В гости к аланам© Армен
В гости к аланам© Армен
В гости к аланам© Армен
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

  • Кармадонское ущелье, где сошёл ледник Колка и погибла съёмочная команда Сергея Бодрова
  • Даргавс — самый крупный на Кавказе средневековый могильник
  • Кахтисар, Кобанская теснина и серпантин, леденящий в жилах кровь
  • Аланский монастырь — самый высокогорный монастырь России
  • Дзивгисская наскальная крепость 12 века
  • Кадаргаванский каньон, известный как каньон Примирения

Во время поездки:

  • Вы поймёте географическое расположение хребтов центрального Кавказа
  • Узнаете, почему сошёл ледник Колка и как проходили спасательные работы после его схода
  • Познакомитесь с традициями и обычаями осетин, аланским эпосом, легендами и культурой захоронения Средневековья
  • Насладитесь красотой горных ландшафтов и национальной кухней

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Владикавказа
9:40 — Кармадонское ущелье (ост. 15 мин.)
11:00 — Даргавс (ост. 30 мин.)
11:50 — Кахтисар (ост. 10 мин.)
13:00 — обед в кафе (30 мин.)
14:10 — Буква Осетинского алфавита (ост. 15 мин.)
15:30 — Аланский монастырь (ост. 20 мин.)
16:10 — Дзивгиская крепость (ост. 20 мин.)
17:00 — Кадаргаванский каньон (ост. 10 мин.)
18:00 — прибытие во Владикавказ

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Sienna с кондиционером.

Дополнительные расходы

  • Билет в Даргавс — 150 ₽ за чел.
  • Обед в кафе, средний чек — 800 ₽ за чел.

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Коста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армен
Армен — ваш гид во Владикавказе
Провёл экскурсии для 219 туристов
С 2015 года я создаю и провожу авторские туры по Кавказу, а поскольку я родом из Осетии, как не мне знать все самые красивые, пленяющие глаз и душу места родного
читать дальше

Кавказа! С радостью познакомлю вас с ними. Вы почувствуете дух кавказского гостеприимства, окунаясь в традиции, обычаи и добросердечие народов, населяющих Кавказ. Путешествие со мной — это отличный способ вырваться из рутины больших городов и устроить отдых-перезагрузку в местах силы. Он запомнится надолго и обязательно найдёт отклик в вашем сердце.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

В гости к аланам (Даниил)В гости к аланам (Даниил)В гости к аланам (Даниил)В гости к аланам (Даниил)В гости к аланам (Даниил)В гости к аланам (Даниил)В гости к аланам (Даниил)В гости к аланам (Даниил)В гости к аланам (Даниил)В гости к аланам (Даниил)В гости к аланам (Владимир)В гости к аланам (Владимир)В гости к аланам (Владимир)В гости к аланам (Владимир)В гости к аланам (Владимир)В гости к аланам (Ольга)В гости к аланам (Ольга)В гости к аланам (Ольга)В гости к аланам (Ольга)В гости к аланам (Ольга)В гости к аланам (Ольга)В гости к аланам (Дарина)В гости к аланам (Дарина)В гости к аланам (Дарина)В гости к аланам (Дарина)В гости к аланам (Дарина)В гости к аланам (Дарина)В гости к аланам (Дарина)В гости к аланам (Дарина)В гости к аланам (Дарина)
А
Анна
9 ноя 2025
Очень понравилось. Потрясающая экскурсия, интересная, красивая, увлекательная. Самые позитивные впечатления. Гиду - респект и уважение!!!
Кристина
Кристина
9 ноя 2025
Тот случай, когда всё сложилось просто идеально, и ожидания не просто совпали с реальностью, а реальность их многократно превзошла. Эта программа чудесный вариант для знакомства с горами Северной Осетии, очень
читать дальше

красиво, насыщено и интересно. Благодаря Армену и Карему день был на 100 из 100: супер интересная экскурсия, узнаешь очень много нового, при этом всё рассказывается с юмором и очень живо; очень грамотный маршрут, успеваешь многое посмотреть и при этом не устаешь от дороги; приятная и заботливая компания, чувствуешь себя в безопасности и очень комфортно. Видно, что и Армен, и Карен вкладывают душу и делают всё, чтобы туристам было интересно и комфортно, всё продумано до мелочей. Мне сделали много прекрасных фотографий, причем инициатива была именно от гидов, я бы сама постеснялась просить, а тут просто чудо чудное (девушки меня поймут:)) В общем, это 100% must visit и рекомендация от души. Огромное спасибо Армену и Карену за волшебный день и прекрасное знакомство с горами Осетии <3

Е
Елена
6 ноя 2025
Благодаря таким гидам, как Армен, хочется возвращаться в эти места снова и снова! Эрудиция, доброжелательность, интересная подача материала сделали нашу первую поездку в Северную Осетию незабываемой! Нашей долгой северной зимой будем с теплотой вспоминать Армена и этот чудесный гостеприимный край… Благодарим от всей души!
Михаил
Михаил
1 ноя 2025
Всё откладывал написание отзыва, сейчас случайно зашел в приложение и пишу)

Идеальная экскурсия, Армен покорил своими знаниями аланских и осетинских традиций, своей интеллегентностью и внимательностью к деталям.
Маршрут продуманный, машина очень комфортная, была пачка бутилированной воды и влажные салфетки.
В общем, очень рекомендую, мне все очень понравилось👍
Д
Даниил
23 окт 2025
Очень понравилась экскурсия "В гости к аланам" благодаря Армену и Карену. Я безумно благодарен им за проведённое время и за рассказы, которые заставляют окунуться в прошлое и попробовать ощущить ту
читать дальше

атмосферу. Благодаря им я смог не только созерцать прекрасные виды гор, но и узнать много интересных историй. Это безусловно те люди, которые работают с полной отдачей и время с ними пролетело незаметно. Поездка была очень комфортной и я благодарен, что моя первая поездка в горы прошла именно с ними. Я рекомендую всем обязательно посетить экскурсии у Армена и Карена и вы будете в восторге.

Очень понравилась экскурсия "В гости к аланам" благодаря Армену и Карену. Я безумно благодарен им заОчень понравилась экскурсия "В гости к аланам" благодаря Армену и Карену. Я безумно благодарен им заОчень понравилась экскурсия "В гости к аланам" благодаря Армену и Карену. Я безумно благодарен им заОчень понравилась экскурсия "В гости к аланам" благодаря Армену и Карену. Я безумно благодарен им заОчень понравилась экскурсия "В гости к аланам" благодаря Армену и Карену. Я безумно благодарен им заОчень понравилась экскурсия "В гости к аланам" благодаря Армену и Карену. Я безумно благодарен им заОчень понравилась экскурсия "В гости к аланам" благодаря Армену и Карену. Я безумно благодарен им заОчень понравилась экскурсия "В гости к аланам" благодаря Армену и Карену. Я безумно благодарен им заОчень понравилась экскурсия "В гости к аланам" благодаря Армену и Карену. Я безумно благодарен им заОчень понравилась экскурсия "В гости к аланам" благодаря Армену и Карену. Я безумно благодарен им за
М
Мария
7 окт 2025
Огромная благодарность гиду Армену. Полностью оправдал и даже превзошел ожидания. Владеет материалом прекрасно, не просто срез из википедии с услугами таксиста, а настоящий гид (в данном регионе это сейчас большая
читать дальше

редкость, ценим!), грамотная речь, хороший тонкий юмор, чуткое и тактичное отношение. Чистая ухоженная машина, водичка как в дорогом трансфере. Экскурсия малогрупповая - мы с супругом и пара ребят помоложе и поактивнее. Не все физические возможности и желания по горным прогулкам совпадали, при этом каждый получил свое внимание и удовольствие от путешествия.

В
Владимир
4 окт 2025
Интересная экскурсия! Не смотря на не самую удачную погоду, понравилось… рекомендую всем!
Интересная экскурсия! Не смотря на не самую удачную погоду, понравилось… рекомендую всем!Интересная экскурсия! Не смотря на не самую удачную погоду, понравилось… рекомендую всем!Интересная экскурсия! Не смотря на не самую удачную погоду, понравилось… рекомендую всем!Интересная экскурсия! Не смотря на не самую удачную погоду, понравилось… рекомендую всем!Интересная экскурсия! Не смотря на не самую удачную погоду, понравилось… рекомендую всем!
Ольга
Ольга
1 окт 2025
Нам очень повезло,что наше первое свидание с Осетией мы провели в компании прекрасного гида. Армен показал нам много красивых мест,рассказал интересные истории и легенды,охватывающие быт,традиции и эпос осетинского народа- потомков аланов. Очень грамотный,внимательный и заботливый гид. Увозим с собой массу впечатлений и от души всем рекомендуем!!!
В гости к Аланам-только с Арменом!!! 🍀
Нам очень повезло,что наше первое свидание с Осетией мы провели в компании прекрасного гида. Армен показалНам очень повезло,что наше первое свидание с Осетией мы провели в компании прекрасного гида. Армен показалНам очень повезло,что наше первое свидание с Осетией мы провели в компании прекрасного гида. Армен показалНам очень повезло,что наше первое свидание с Осетией мы провели в компании прекрасного гида. Армен показалНам очень повезло,что наше первое свидание с Осетией мы провели в компании прекрасного гида. Армен показалНам очень повезло,что наше первое свидание с Осетией мы провели в компании прекрасного гида. Армен показал
А
Аэлита
27 сен 2025
Очень интересно рассказывает, насыщенная программа
Илья
Илья
27 сен 2025
Настоятельно всем рекомендую данную экскурсию и гида Армена! Он просто кладезь интересной информации. Маршрут был максимально насыщенным и дал ощущение, что ты побывал в древней сказке, среди гор, склепов и адатов.
З
Закир
25 сен 2025
Невероятно интересная экскурсия. Армен - прекрасный, интересный и эрудированный рассказчик. Мы узнали много нового об истории края, сделали тысячу фотографий и увидели потрясающей красоты места.
Искренне рекомендую эту экскурсию.
Дарина
Дарина
22 сен 2025
Гид Армен очень эрудированный гид, знает очень много легенд, интересно слушать его притчи 😌
Гид Армен очень эрудированный гид, знает очень много легенд, интересно слушать его притчи 😌Гид Армен очень эрудированный гид, знает очень много легенд, интересно слушать его притчи 😌Гид Армен очень эрудированный гид, знает очень много легенд, интересно слушать его притчи 😌Гид Армен очень эрудированный гид, знает очень много легенд, интересно слушать его притчи 😌Гид Армен очень эрудированный гид, знает очень много легенд, интересно слушать его притчи 😌Гид Армен очень эрудированный гид, знает очень много легенд, интересно слушать его притчи 😌Гид Армен очень эрудированный гид, знает очень много легенд, интересно слушать его притчи 😌Гид Армен очень эрудированный гид, знает очень много легенд, интересно слушать его притчи 😌Гид Армен очень эрудированный гид, знает очень много легенд, интересно слушать его притчи 😌
О
Оксана
21 сен 2025
Армен прекрасный гид! Глубокое знание материала, интересная подача, замечательный рассказчик. информация подана в непринужденной форме, исторические факты сопровождались рассказом о быте и традициях народа, легендами. Получили удовольствие от общения с интересным, интеллигентным человеком, с прекрасным чувством юмора, любящим свое дело
А
Анастасия
18 сен 2025
Очень понравилась экскурсия по маршруту, наполнению и организации. Комфортная машина, Армен - потрясающий рассказчик (можно заслушаться легендами алан в его исполнении), содержательный маршрут, где на каждой локации достаточно времени. Очень рада, что выбрала этот маршрут и попала в тур. Горячо рекомендую!
А
Анастасия
17 сен 2025
Замечательная, насыщенная, познавательная экскурсия. 100% рекомендую (опыт путешествий имеется немалый). Армен на протяжении всего пути не давал скучать нам, рассказывал не только то, что касалось нашего маршрута, но и очень
читать дальше

интересные легенды нартского эпоса, это дало еще больше проникнуться наикрасивейшими местами, их историей. Также хочу отметить, маршрут составлен идеально, везде хватило времени на осмотр. Армен - отличный гид, чувствовалась забота о нас, о гостях. Я путешествую одна, Армен опять же проявил заботу, сделал мне классные фотографии. Также отмечу комфортную чистую машину, и комфортную безопасную езду!

По итогу добавлю, долго выбирала экскурсию на трипстере и спутнике, эта оказалась самой лучшей, полностью оправдывает свой рейтинг 5 из 5 ⭐

Замечательная, насыщенная, познавательная экскурсия. 100% рекомендую (опыт путешествий имеется немалый). Армен на протяжении всего пути неЗамечательная, насыщенная, познавательная экскурсия. 100% рекомендую (опыт путешествий имеется немалый). Армен на протяжении всего пути неЗамечательная, насыщенная, познавательная экскурсия. 100% рекомендую (опыт путешествий имеется немалый). Армен на протяжении всего пути неЗамечательная, насыщенная, познавательная экскурсия. 100% рекомендую (опыт путешествий имеется немалый). Армен на протяжении всего пути неЗамечательная, насыщенная, познавательная экскурсия. 100% рекомендую (опыт путешествий имеется немалый). Армен на протяжении всего пути неЗамечательная, насыщенная, познавательная экскурсия. 100% рекомендую (опыт путешествий имеется немалый). Армен на протяжении всего пути неЗамечательная, насыщенная, познавательная экскурсия. 100% рекомендую (опыт путешествий имеется немалый). Армен на протяжении всего пути неЗамечательная, насыщенная, познавательная экскурсия. 100% рекомендую (опыт путешествий имеется немалый). Армен на протяжении всего пути неЗамечательная, насыщенная, познавательная экскурсия. 100% рекомендую (опыт путешествий имеется немалый). Армен на протяжении всего пути не

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии из Владикавказа

Знаковые места Северной Осетии
На машине
6 часов
29 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Приключения в Кармадонском ущелье
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии, посетив её знаковые места: Кармадонское ущелье, Даргавс и другие уникальные достопримечательности
Начало: У центрального входа в Олимпийский Парк
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5000 ₽ за человека
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
На машине
8 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
В Алагирское ущелье - из Владикавказа
На автобусе
6 часов
2 отзыва
Групповая
до 19 чел.
В Алагирское ущелье - из Владикавказа
Скалы, ледник, святыни и символы Северной Осетии - за один день
Начало: У Олимпийского парка
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе