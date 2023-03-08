Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское - Даргавс (8 часов, 120 км).
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
17:00 Прибытие во Владикавказ.
19:00-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа: (8-9 часов, 180 км).
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
19:00-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по вторникам.
Алагирское ущелье – Цей – аул Нар (8 часов, 207 км).
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Горная Дигория: Задалеск – Ханаз - Уаллагком (10 часов, 180 км).
Начало 08:00.
Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — селение Ханаз — замок «Фрегат» — крепость братьев Седановых — Махческ, башня Абисаловых.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.
Размещение в туркомплексах.
18:00 Ужин (доп. плата).
Начало из туркомплексов и отеля в 09:00 (8 часов, 120 км.).
Программа дня: пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поляна Таймази — водопады Три сестры — подъем по эко-тропе к водопаду Байдари на обзорную площадку с видом на значительную часть Дигорского ущелья.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость) в 14:00.
Выезд во Владикавказ в 15:00 и завершение экскурсии во Владикавказе в 17:30.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Тур предусматривает проживание в отелях/туркомплексах во Владикавказе.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения для заездов с 01.12.2022-03.04.2023:
|Размещение
|Категория номера
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одн-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
QUAD
Чет-ое
Breakfast
Завтрак
|Кадгарон Отель 3*- Туркомплекс
|стандарт
|58247
|58247
|38151
|85722
|84544,5
|110528
|Шв. стол
|Амран 3* - Туркомплекс
|стандарт
|58247
|58247
|38151
|85722
|84544,5
|110528
|Шв. стол
|Кадгарон Отель - Tana Park 3*
|стандарт
|60602
|60602
|40035
|89019
|86664
|117436
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплекс
|стандарт
|62643
|62643
|43803
|91374
|88312,5
|-
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3* - Tana Park 3*
|стандарт
|64998
|64998
|45687
|94671
|90432
|-
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3* - Туркомплекс
|стандарт
|62643
|62643
|39721
|89490
|86428,5
|-
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3* - Tana Park 3*
|полулюкс
|68766
|68766
|49769
|98439
|93258
|-
|Шв. стол
|Олимп-Плаза 3+ - Tana Park 3*
|стандарт
|64998
|64998
|46001
|89647
|87292
|114924
|Шв. стол
|DoubleTree by Hilton 4* - Tana Park 3*
|стандарт
|89490
|89490
|66097
|120733
|109900
|-
|Шв. стол
|Гранд Отель Александровский 4* - Tana Park 3*
|стандарт
|100166
|100166
|83681
|157471
|156058
|-
|Шв. стол
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.
Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.
В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.
Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Tana Park Hotel уютно расположился в самом дальнем живописном уголке Дигорского ущелья на левом берегу реки Харес в "подкове" природных достопримечательностей: водопад Метеласка, гора Кубус, отроги Лабоды и Суганского хребта. В холле к услугам гостей небольшая библиотека и шахматный столик. В водопроводную систему отеля поступает чистейшая ледниковая вода, поэтому пить можно из-под крана. На территории отеля есть бассейн под открытым небом и русская баня.
Номер стандарт предполагает одно или двухместное размещение(22 кв. м). В номере есть фен, холодильник, телевизор, интернет (wi-fi), халаты, тапочки.
Бар-ресторан "Харес" будет рад предложить Вам блюда кавказской и европейской кухни, с душой приготовленные командой поваров из продуктов местных фермеров и даров природы. В уютных, выполненных в авторском стиле, залах ресторана Вас обслужит внимательный персонал и сориентирует по меню. Ужины, не включенные в программу, проходят здесь же. В окрестностях отеля на данный момент нет кафе и магазинов. Завтрак по системе «шведский стол», режим завтраков 08.30 до 10.00. Заезд в отель с 14.00, выезд до 12.00.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица - российский рубль.