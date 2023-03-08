6 день

Национальный парк Алания, Дигорское ущелье, отъезд

Начало из туркомплексов и отеля в 09:00 (8 часов, 120 км.).

Программа дня: пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поляна Таймази — водопады Три сестры — подъем по эко-тропе к водопаду Байдари на обзорную площадку с видом на значительную часть Дигорского ущелья.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость) в 14:00.

Выезд во Владикавказ в 15:00 и завершение экскурсии во Владикавказе в 17:30.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.