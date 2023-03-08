Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур

Окунитесь в невероятную красоту и свободу зимнего Кавказа в нашем удивительном туре по Северной Осетии и Ингушетии

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Окунитесь в невероятную красоту и свободу зимнего Кавказа в нашем удивительном туре по Северной Осетии и Ингушетии.
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Этнический вечер
Этнический вечер
Поучаствуем в программе в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией
Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Попробуем самые вкусные кавказские блюда
Отдых от городской суеты
Отдых от городской суеты
Ощутим полную свободу в окружении гор и свежего воздуха

Программа тура по дням

1 день

Владикавказ

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское - Даргавс (8 часов, 120 км).

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущелье Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

19:00-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа: (8-9 часов, 180 км).

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

19:00-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по вторникам.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
4 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Алагирское ущелье – Цей – аул Нар (8 часов, 207 км).

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар
5 день

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком

Горная Дигория: Задалеск – Ханаз - Уаллагком (10 часов, 180 км).

Начало 08:00.

Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — селение Ханаз — замок «Фрегат» — крепость братьев Седановых — Махческ, башня Абисаловых.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.

Размещение в туркомплексах.

18:00 Ужин (доп. плата).

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком
6 день

Национальный парк Алания, Дигорское ущелье, отъезд

Начало из туркомплексов и отеля в 09:00 (8 часов, 120 км.).

Программа дня: пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поляна Таймази — водопады Три сестры — подъем по эко-тропе к водопаду Байдари на обзорную площадку с видом на значительную часть Дигорского ущелья.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость) в 14:00.

Выезд во Владикавказ в 15:00 и завершение экскурсии во Владикавказе в 17:30.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Национальный парк Алания, Дигорское ущелье, отъездНациональный парк Алания, Дигорское ущелье, отъездНациональный парк Алания, Дигорское ущелье, отъездНациональный парк Алания, Дигорское ущелье, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях/туркомплексах во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения для заездов с 01.12.2022-03.04.2023:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

QUAD

Чет-ое

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3*- Туркомплексстандарт5824758247381518572284544,5110528Шв. стол
Амран 3* - Туркомплексстандарт5824758247381518572284544,5110528Шв. стол
Кадгарон Отель - Tana Park 3*стандарт6060260602400358901986664117436Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплексстандарт6264362643438039137488312,5-Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* - Tana Park 3*стандарт6499864998456879467190432-Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* - Туркомплексстандарт6264362643397218949086428,5-Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* - Tana Park 3*полулюкс6876668766497699843993258-Шв. стол
Олимп-Плаза 3+ - Tana Park 3*стандарт6499864998460018964787292114924Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4* - Tana Park 3*стандарт894908949066097120733109900-Шв. стол
Гранд Отель Александровский 4* - Tana Park 3*стандарт10016610016683681157471156058-Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.

Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Отель «Кадгарон»

5 ночей

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Гостиница «Владикавказ» 3

5 ночей

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3

Отель «Планета Люкс» 3

5 ночей

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3

Tana Park Hotel

5 ночей

Tana Park Hotel уютно расположился в самом дальнем живописном уголке Дигорского ущелья на левом берегу реки Харес в "подкове" природных достопримечательностей: водопад Метеласка, гора Кубус, отроги Лабоды и Суганского хребта. В холле к услугам гостей небольшая библиотека и шахматный столик. В водопроводную систему отеля поступает чистейшая ледниковая вода, поэтому пить можно из-под крана. На территории отеля есть бассейн под открытым небом и русская баня.

Номер стандарт предполагает одно или двухместное размещение(22 кв. м). В номере есть фен, холодильник, телевизор, интернет (wi-fi), халаты, тапочки.

Бар-ресторан "Харес" будет рад предложить Вам блюда кавказской и европейской кухни, с душой приготовленные командой поваров из продуктов местных фермеров и даров природы. В уютных, выполненных в авторском стиле, залах ресторана Вас обслужит внимательный персонал и сориентирует по меню. Ужины, не включенные в программу, проходят здесь же. В окрестностях отеля на данный момент нет кафе и магазинов. Завтрак по системе «шведский стол», режим завтраков 08.30 до 10.00. Заезд в отель с 14.00, выезд до 12.00.

Tana Park HotelTana Park HotelTana Park HotelTana Park HotelTana Park HotelTana Park HotelTana Park HotelTana Park HotelTana Park HotelTana Park HotelTana Park HotelTana Park HotelTana Park HotelTana Park Hotel

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/ Дигорском ущелье
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 5 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустациейвзрослый – 1 900 руб. ребенок до 18 лет –1 600 руб. детское меню, до 8 лет – 700 руб.
  • Взрослый – 1 900 руб.
  • Ребенок до 18 лет –1 600 руб.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб
Место начала и завершения?
Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица - российский рубль.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
8 мар 2023
Отличные гиды, насыщенная программа.
В
1 мар 2023
Здравствуйте, только закончился мой тур по Дагестане, а я уже скучаю… мне очень хочется вернуться туда и ещё раз ощутить все прелести этого края, его гостеприимство, красоту природы, богатство истории и вкусную кухню. Каждый день новые впечатления, красивые локации и вкусная еда…
Огромное спасибо нашему гиду Арсену Г. и водителю Кадырбеку.
А
22 фев 2023
Замечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тура
Каждый день был насыщенным
Замечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тура

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Можно с детьми
Многодневные туры
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