5 день

Национальный парк Алания, Дигорское ущелье, отъезд

Начало из туркомплексов и отеля в 09:00.

Программа дня: Пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поляна Таймази — водопады Три сестры — подъем по эко-тропе к водопаду Байдари на обзорную площадку с видом на значительную часть Дигорского ущелья.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость) в 14:00.

Выезд во Владикавказ в 14:30 и завершение экскурсии в аэропорту Владикавказа в 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.